Voici les détails du discours clé du secrétaire général Antonio Guterres peu après 10h00 :

“De plus en plus désastreux d’heure en heure”: Guterres

10.11: M. Guterres a donné ce qu’il a appelé une introduction à la crise actuelle, dire la situation au Moyen-Orient est “De plus en plus désastreux d’heure en heure“.

“Les divisions divisent les sociétés et les tensions menacent de déborder”, a-t-il déclaré.

“Il est vital d’être clair sur les principes”, a-t-il ajouté, à commencer par la protection des civils.

Le secrétaire général Guterres a souligné la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat, « pour atténuer les souffrances épiques, rendre l’acheminement de l’aide plus facile et plus sûr et faciliter la libération des otages ».

Il a également souligné que le monde ne peut pas perdre de vue le seul fondement réaliste de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient : une solution prévoyant deux États.

« Les Israéliens doivent voir se matérialiser leur besoin légitime de sécurité et les Palestiniens doivent voir se réaliser leur besoin légitime d’un État indépendant, conformément aux résolutions de l’ONU, au droit international et aux accords antérieurs. »

M. Guterres a déclaré que rien ne pouvait justifier le meurtre et l’enlèvement délibérés de civils, ou les tirs de roquettes du Hamas contre des cibles civiles, mais il a ajouté qu’il était important de reconnaître que les attaques du Hamas “ne se sont pas produites en vase clos”.

“Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante”, a-t-il ajouté.

“Mais les griefs du peuple palestinien ne peuvent justifier les attaques effroyables du Hamas. Et ces attaques épouvantables ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien.“.

Les ambassadeurs s’expriment

Voici où nous nous sommes arrêtés Mardi soir avec notre couverture des points de vue du monde entier, alors que plus de 80 pays ont pris la parole au Conseil de sécurité mardi :

Alhakam Dandy, Représentant permanent adjoint de la République arabe syrienne auprès des Nations Unies, s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Syrie

Le représentant de la Syrie, Al Haka Dindia déclaré que la campagne criminelle et sanglante d’Israël dépassait l’entendement et l’imagination.

Cette campagne illégale n’aurait pas été possible si certains États occidentaux n’avaient pas donné carte blanche à ce qu’ils qualifient de droit de légitime défense.

En commettant des massacres et un génocide contre le peuple palestinien, Israël poursuit une politique de la terre brûlée, grâce aux États-Unis qui ont non seulement fait obstacle aux décisions du Conseil de sécurité, mais ont également fourni une aide militaire à Israël et des millions de dollars pour éliminer les Palestiniens, a-t-il déclaré.

Nous devons veiller à ne pas mettre les victimes et la puissance occupante sur un pied d’égalité et reconnaître le droit légitime des Palestiniens à un État indépendant, a conclu la Syrie dans la salle du Conseil.

L’ambassadeur Alya Ahmed Saif Al-Thani du Qatar s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Qatar

L’Ambassadeur Alya Ahmed Saif Al-Thani du Qatar, s’associant au Groupe arabe, a rappelé qu’à de nombreuses reprises, au cours des derniers mois, son pays a exprimé sa mise en garde contre l’intensification de la politique israélienne, y compris les tentatives visant à modifier le statu quo historique et le statu quo géographique des lieux saints de Jérusalem.

Au cours des deux dernières semaines, elle a lancé des appels et déployé des efforts diplomatiques inlassables en faveur de la médiation et du dialogue en vue d’une résolution pacifique du conflit, a-t-elle ajouté, soulignant les efforts de son pays pour la libération des otages de la bande de Gaza.

Elle a déclaré que le Qatar rejette fermement les propos d’Israël qui ont donné une fausse image des efforts de médiation de son pays, qui ont été salués par les pays amis, l’ONU et les partenaires internationaux.

Le soutien apporté par le Qatar aux civils de Gaza couvre l’aide humanitaire et au développement distribuée par l’ONU et fait partie de son obligation humanitaire et morale envers le peuple palestinien.

Son soutien répond également aux appels des partenaires internationaux qui ont appelé son pays à jouer un rôle de premier plan pour parvenir à la stabilité de Gaza et de la région, a-t-elle ajouté.

Liban

Le Représentant du Liban a déclaré qu’il n’existe aucune loi ou doctrine qui justifie le massacre systémique d’une population qui vit dans une prison à ciel ouvert depuis plus d’un demi-siècle.

« En parlant de résolutions, nous avons le regret de vous dire qu’elles ont été complètement ignorées et ignorées par les forces d’occupation israéliennes », a-t-il déclaré.

“Les Israéliens arrogants n’ont même pas répondu aux appels répétés du Secrétaire général de l’ONU parce qu’ils ne croient pas en cette Organisation et ne croient pas à la paix”, a-t-il poursuivi, ajoutant que les États arabes avaient accepté la paix en 2002 par le biais d’un accord saoudien. initiative.

“Le Liban n’a jamais été un agresseur, il a toujours été victime de l’agression d’Israël depuis les années 1960”, a-t-il déclaré, rappelant qu’Israël a maintenu certaines parties du Liban sous son occupation.

L’ambassadeur iranien Amir Saied Iravani s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

L’Iran

Amir Saied Iravani, ambassadeur d’Irana déclaré qu’aujourd’hui, le secrétaire d’État américain a une fois de plus tenté de rejeter à tort la faute sur l’Iran.

Le soutien inébranlable des États-Unis à l’occupation et à l’agression en a fait un acteur actif du problème. Les États-Unis ont encore exacerbé le conflit en s’alignant ouvertement sur l’agresseur aux dépens de la population palestinienne innocente, a-t-il déclaré.

Leur fourniture rapide d’un soutien militaire et logistique au régime d’occupation oppressif a ainsi rendu les États-Unis complices du massacre brutal de Palestiniens innocents dans la bande de Gaza.

Il est regrettable qu’aujourd’hui, dans cette Assemblée, les Etats-Unis et certains Etats occidentaux – a-t-il poursuivi – tentent de rejeter la faute du fautif sur la victime.

Ils assimilent l’autodéfense et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien au terrorisme, tentant d’accorder au régime occupant, Israël, un droit injuste à l’autodéfense.

Le droit international est clair sur cette question, a-t-il déclaré. Il n’existe aucune disposition permettant à un régime occupant d’invoquer le droit de légitime défense en vertu de l’article 51 de la Convention. Charte des Nations Unies.

Eltaher Salem Elbaour, ministre des Affaires étrangères par intérim de la Libye, s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Libye

Eltaher Salem Elbaour, ministre des Affaires étrangères par intérim de la Libyea condamné l’agression brutale d’Israël contre la bande de Gaza, déclarant : « Aucun média au monde ne peut falsifier ce qui s’est passé à Gaza », a-t-il déclaré, faisant allusion au bombardement de l’hôpital arabe Al-Ahli, qui a coûté la vie à 500 personnes.

Aux « nations dites civilisées » qui expriment leur soutien à l’agression, dénonçant le mensonge derrière les slogans sur les droits de l’homme, il a demandé : « Quel genre de message envoyez-vous au monde ? Le monde est pleinement conscient de ce qui se passe dans le territoire palestinien occupé. Assez de doubles standards ; assez de faits falsifiés.

Indonésie

Retno Marsudi, ministre des Affaires étrangères de l’Indonésiea appelé le Conseil à dépasser la politique et à retrouver son sens de l’humanité.

« S’il vous plaît, utilisez votre grand pouvoir pour être plus humain », a-t-elle exhorté, soulignant que les Palestiniens méritent des droits et un traitement égaux.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Allemagne

Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangèresa pris la parole en reconnaissant le plus grand crime de tous commis par le régime nazi au cours du siècle dernier.

“Plus jamais ça”, pour moi en tant qu’Allemand, cela signifie que nous ne nous reposerons pas en sachant que les petits-enfants des survivants de l’Holocauste sont désormais retenus en otages par des terroristes à Gaza, a déclaré le ministre fédéral.

Pour l’Allemagne, la sécurité d’Israël n’est pas négociable. Comme tout autre État dans le monde, Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme dans le cadre du droit international.

Aborder le sort des Palestiniens ne contredit en aucun cas cette position claire et inébranlable. C’est un élément clé, a-t-elle déclaré.

Le Ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Hassan Shoukry Selim s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Egypte

Sameh Choukry Ministre des Affaires étrangères de l’Égypte a déclaré que « les territoires palestiniens traversent des développements horribles », soulignant que des milliers de personnes y ont été tuées, dont des milliers d’enfants.

“Il est honteux que certains continuent de justifier ce qui se passe en invoquant le droit à la légitime défense et à la résistance au terrorisme”.

Il a affirmé que le silence dans cette affaire équivaut à donner sa bénédiction, et qu’appeler au respect du droit international humanitaire sans décrire des violations spécifiques équivaut à participer aux crimes.

Un diplomate israélien appelle le chef de l’ONU à démissionner

