Israël-Palestine : il n’est pas trop tard pour la solution à deux États

On ne sait toujours pas si, et dans quelle mesure, Israël parviendra à chasser le Hamas du pouvoir à Gaza. Mais un débat s’est déjà ouvert sur ce qui le remplacerait. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a laissé entendre qu’Israël était prêt à réoccuper le territoire. Rejetant cela, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a a insisté que l’Autorité palestinienne (AP) basée à Ramallah doit retourner à Gaza.

Mais que veulent les Gazaouis ? Ils considéreraient sûrement toute force qui suivrait l’armée israélienne dans Gaza comme un occupant, qu’elle soit palestinienne, Égyptien, jordanien ou émirati. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’AP hésite à se voir attribuer la responsabilité de Gaza.

Selon une vieille blague palestinienne, lorsque l’ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a proposé pour la première fois Gaza à Yasser Arafat, le chef de l’OLP a répondu : « OK, mais qu’est-ce que j’obtiens en retour ? La seule façon de convaincre l’AP de revenir à Gaza et de persuader les Gazaouis d’accepter la nouvelle administration serait de la considérer comme un véritable tremplin vers un État palestinien.

Mais les partisans de la solution à deux États sont beaucoup plus difficiles à trouver de nos jours. Beaucoup affirment que ce n’est plus possible. Certains parce qu’ils veulent toute la terre pour eux. D’autres, parce qu’ils considèrent les questions centrales – Jérusalem, les réfugiés, le territoire et la sécurité – comme manifestement insolubles. On avance également que la modification par Israël des « faits sur le terrain », et en particulier l’expansion de ses colonies, a rendu tout compromis territorial hors de portée et que les Palestiniens se sont montrés incapables d’assumer les responsabilités d’un État. L’ascendant des partisans de la ligne dure des deux côtés a rendu le compromis plus difficile que jamais.

Ces arguments sont tous exagérés. Une solution à deux États est peut-être beaucoup plus difficile à réaliser qu’il n’y paraissait autrefois, mais l’échec ne prouve pas la futilité. Il y a beaucoup à apprendre des nombreuses erreurs commises par les Israéliens, les Palestiniens et les Américains. Le petit groupe de diplomates américains qui ont supervisé le processus de paix était indéniablement talentueux, mais ils n’ont pas toujours réussi mémoires souvent attester.

L’échec du sommet de Camp David en 2000 est encore régulièrement cité comme la preuve qu’un accord ne peut être conclu. Mais que s’est-il réellement passé reste pas clair. Quoi qu’il en soit, dans les années qui ont suivi, les négociateurs – que ce soit suivre un ou piste deux – ont ajouté énormément de détails aux idées approximatives lancées pour la première fois à Camp David. La complexité des enjeux n’est plus le problème principal.

Il devrait être possible de construire une coalition internationale autour d’une solution.

Il est indéniable que les changements physiques et démographiques en Cisjordanie ont rendu d’autant plus difficile la mise en œuvre d’une solution viable à deux États. À mesure que la population des colons israéliens en Cisjordanie augmente, le nombre de personnes qui devraient se réinstaller dans le cadre d’un accord de paix augmente également. Ce serait difficile, mais les personnes, les bâtiments, les murs et les routes peuvent tous être déplacés.

La faiblesse de l’Autorité palestinienne ne prouve pas l’incapacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes. C’est avant tout une conséquence de l’échec du processus de paix. L’AP a été créée comme un tremplin vers un État palestinien. Mais des décennies d’échec à se rapprocher de cet objectif lui ont laissé peu d’autorité et encore moins de légitimité. Une voie crédible vers un État permettrait et donnerait davantage de pouvoir à une entité palestinienne plus autoritaire.

Parce que l’opinion publique des deux côtés se durcit et que la confiance est au plus bas, il ne sert à rien à ce stade de rapprocher les deux parties « pour qu’elles puissent régler leurs différends ». Le premier objectif devrait plutôt être de changer l’environnement au sens large. Les avancées des années 1990 ont été initiées par des individus inspirés, mais ont finalement été rendues possibles par des changements géopolitiques majeurs : la fin de la guerre froide et le « moment unipolaire » de l’Amérique.

Ce moment unipolaire est révolu. Le monde ne peut plus s’attendre à ce que Washington résolve le conflit israélo-palestinien. Quoi qu’il en soit, les dysfonctionnements de la politique intérieure américaine rendront plus difficile pour la Maison Blanche de maintenir une approche cohérente sur la question, d’autant plus qu’elle cherche à rééquilibrer sa politique en s’éloignant du Moyen-Orient.

Même si la Chine et la Russie ont aligné de manière opportuniste leur rhétorique sur celle des pays du Sud, aucune des deux ne joue un rôle substantiel dans aucune des parties au conflit. La résurgence de la concurrence entre grandes puissances est évidente dans d’autres régions du Moyen-Orient, mais elle est particulièrement absente du conflit israélo-palestinien.

Pourtant, les combats actuels ont souligné l’impact mondial du conflit israélo-palestinien. Les gouvernements du monde entier se trouvent préoccupés par cette question parce que leurs opinions publiques sont animées et polarisées, que la stabilité et la sécurité régionales sont menacées et que d’autres questions urgentes sont évincées, en particulier au niveau mondial. Les Nations Unies.

Il devrait donc être possible de construire une coalition internationale autour d’une solution. Des pays aussi divers que l’Australie, l’Indonésie, l’Allemagne et l’Arabie saoudite peuvent probablement désormais s’entendre sur les paramètres d’une solution à deux États de manière beaucoup plus détaillée qu’ils ne le pouvaient il y a 10 ou 20 ans. La communauté internationale dispose également d’un levier sous-utilisé. Il sera bientôt demandé à nouveau de creuser en profondeur améliorer les conséquences de conflit. L’application coordonnée de cet effet de levier pourrait modifier le processus décisionnel des Israéliens et des Palestiniens et peut-être même contribuer à l’avènement d’un nouveau leadership.