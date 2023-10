Israël Palestine en direct : Gaza à seulement 24 heures d’une « catastrophe », prévient l’OMS

La BBC a déclaré qu’elle avait « soigneusement examiné » tous les aspects de sa couverture du conflit Israël-Hamas suite à des plaintes selon lesquelles elle aurait été partiale à l’encontre d’Israël et des Palestiniens.

Dans une déclaration répondant aux plaintes, la BBC a déclaré : « Une attention particulière a été accordée à tous les aspects de notre couverture médiatique pour garantir que nous rendions compte des développements avec précision et avec l’impartialité voulue, conformément aux directives éditoriales de la BBC, qui sont accessibles au public. »

Le communiqué, publié sur le site Internet de la BBC, ajoute : « Nous comprenons qu’il s’agit d’une période extrêmement inquiétante pour les gens non seulement dans la région, mais aussi au Royaume-Uni et dans le monde entier, et nous l’avons reflété dans notre couverture médiatique. »