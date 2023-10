Israël-Palestine EN DIRECT : « État de guerre » déclaré alors que les militants du Hamas prennent d’assaut la frontière | Monde | Nouvelles

Israël a déclaré « l’état de guerre » après que des milliers de tirs de roquettes ont été lancés sur la bande de Gaza par des militants palestiniens.

Au moins six personnes sont mortes et 200 autres ont été blessées. La police locale rapporte qu’au moins 60 militants du groupe Hamas ont traversé la frontière du pays et que des combats ont éclaté dans les rues.

Des images horribles montrent des missiles pleuvant sur la zone, avec des voitures en feu et des chars roulant.

La violence s’est intensifiée au cours des 10 derniers jours, débordant du jour au lendemain et se poursuivant jusqu’à samedi 7 octobre. Les habitants ont reçu l’ordre de rester chez eux.

L’insaisissable chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a annoncé le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa ».

Dans un message enregistré, il a déclaré : « Assez, c’est assez », exhortant les Palestiniens à se joindre au combat. Deif s’est vanté que le Hamas avait tiré plus de 5 000 roquettes sur Israël.

Salah Arouri, un dirigeant du Hamas en exil, a déclaré que l’opération était une réponse « aux crimes de l’occupation ». Les combattants défendaient la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël, a-t-il affirmé.

