Israël-Palestine : Déplacés, affamés et abandonnés – L’odyssée d’une Palestinienne à Gaza

Lorsqu’Israël a ordonné à plus d’un million d’habitants d’évacuer le nord de Gaza vers le sud le 13 octobre, la famille d’Alaa a décidé de ne pas quitter leur maison, car ils étaient terrifiés à l’idée que ce soit une seconde Nakba et qu’ils ne soient jamais autorisés à revenir.

Mais les bombardements incessants ont fini par leur forcer la main et ils ont quitté la zone, à la recherche d’un endroit plus sûr.

La famille s’est d’abord rendue au domicile de la grand-mère d’Alaa, au cœur de la ville de Gaza, mais n’y est restée que deux nuits, puis est partie après qu’une maison voisine ait été détruite lors d’une attaque.

Les réseaux mobiles étant coupés, ils sont partis sans en informer leurs proches et ont tenté de rejoindre le domicile d’un proche dans le sud.

Après des heures à errer dans les rues désertes du centre de Gaza, ils ont trouvé un taxi prêt à les emmener vers le sud, alors que des avions de guerre israéliens survolaient, à la recherche de leur prochaine cible.

Le taxi ne pouvait les emmener que jusqu’au camp de Deir al-Balah, à 30 minutes de leur destination, Rafah.

« Nous avons attendu plusieurs heures. La rue a été bombardée. Nous avons été entourés de destructions massives, de sang séché et de rafales de balles incessantes », a déclaré Alaa, 28 ans.

« Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de taxi [on to Rafah]. Nous avons donc dû passer la nuit dans la rue, sous une mosquée.

« Le lendemain matin, nous avons trouvé un taxi, mais le chauffeur a profité de notre situation et nous a facturé 300 shekels. [$78]soit 10 fois le tarif normal, mais nous avons dû être d’accord.

Alaa et sa famille sont arrivées chez sa tante à Rafah, mais elles y ont rencontré des conditions de vie misérables.

La famille avait un accès limité à l’eau potable et a dû supplier un vendeur de leur en vendre.

Les repas étaient préparés le plus rapidement possible pour économiser le gaz portable, car il n’y avait pas d’électricité.

Sous les décombres

Tout espoir que leur déplacement vers le sud les maintiendrait hors de la ligne de mire d’Israël s’est effondré le 17 octobre, deux jours seulement après leur arrivée à l’appartement de la tante.

Alaa et 25 membres de sa famille élargie ont été réveillés par le bruit d’une explosion, suivi du grondement des décombres qui tombaient sur eux.

« Mon lit s’est retrouvé dans la rue. Je ne trouvais pas mes lunettes et je ne voyais rien. Je saignais de la tête et du nez et je vomissais du sang. – Alaa décrit une frappe aérienne israélienne

Malgré l’expulsion des Palestiniens du nord vers le sud, Israël n’a pas épargné les frappes aériennes sur la moitié sud de Gaza.

« Ils ont bombardé la maison voisine de chez nous sans sommation », se souvient Alaa.

« Le toit nous est tombé dessus. Une grosse pierre est tombée sur ma tête. Mon père, ma mère et moi criions et criions pour appeler les voisins à nous secourir.

« Mon lit s’est retrouvé dans la rue. Je ne trouvais pas mes lunettes et je ne voyais rien. Je saignais de la tête et du nez et je vomissais du sang.

«Je cherchais ma famille. Comme l’escalier s’était effondré, les secouristes m’ont sorti des décombres du balcon, à quelques mètres du sol. »

Alaa a déclaré qu’elle ne savait pas combien de personnes étaient mortes au total, mais qu’il s’agissait de « beaucoup ».

Elle attribue sa propre survie au fait qu’elle dormait à côté d’un mur qui surplombait la rue, ce qui a permis aux sauveteurs de la localiser plus facilement.

«Je criais et pleurais dans l’ambulance, essayant désespérément de retrouver ma famille. Plus tard, je les ai retrouvés à l’hôpital européen de Khan Younis ; ils ont tous été légèrement blessés, à l’exception de ma sœur de 23 ans, dont le bassin était fracturé », a déclaré Alaa.

« Elle ne peut toujours pas marcher et aura besoin d’un traitement pendant longtemps. »

L’hôpital est le nouveau refuge d’Alaa et de sa famille.

« Ma mère et moi dormons par terre, sous le lit de ma sœur, dans la chambre d’un patient.

« Mon père et mes frères dorment dans la cour. Des centaines de personnes, dont des personnes handicapées, font toujours la queue pour aller aux toilettes.

« Il y a toujours des disputes pour savoir à qui revient le tour d’aller aux toilettes, c’est pourquoi je les utilise toujours la nuit.

« Prendre une douche est désormais un luxe. Lorsque l’eau du robinet devient chaude, je remplis une bouteille d’eau vide et je la verse sur moi-même. La dernière fois que j’ai pris une douche, c’était il y a quatre jours.

Mais même à l’hôpital, les conditions ne sont pas meilleures que dans les endroits d’où la famille a fui. L’eau n’est pas potable et est contaminée par le sel, les épiceries sont vides et même l’accès au pain est intermittent.

Et étant donné le ciblage persistant des hôpitaux par Israël, leur refuge actuel ne leur offre que peu de sentiment de sécurité.

« Les enfants et les femmes crient toujours lorsqu’ils entendent les bombes. Tout le monde court vers les couloirs pour éviter les éclats d’obus ou les éclats des vitres brisées », a-t-elle déclaré.

La menace de mort à tout moment existe en plus de la nécessité de faire face aux traumatismes existants. La sœur d’Alaa souffre de cauchemars récurrents et se réveille paniquée en pensant qu’elle est couverte de décombres.

« Personne ne se soucie de nos besoins », a déclaré Alaa.

“C’est insupportable. J’en ai marre de ces conditions de vie. C’est un cauchemar.”