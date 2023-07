Israël-Palestine : ce que le raid sur Jénine signale sur l’avenir du conflit

Cette semaine, les forces israéliennes ont assiégé le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée. C’était peut-être la plus grande escalade là-bas en deux décennies. C’est aussi en accord avec la politique du gouvernement israélien actuel.

Lundi, les forces israéliennes ont mené une opération avec des frappes aériennes et du personnel militaire. Environ 1 000 soldats israéliens sont entrés à Jénine au cours de ces deux jours, selon la presse israélienne, dans ce que le gouvernement a qualifié d’opération antiterroriste.

Au moins 12 Palestiniens ont été tués, dont plusieurs militants ; plus de 100 Palestiniens ont été blessés ; et un soldat israélien a été tué. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les systèmes d’eau et d’électricité de Jénine avaient été endommagés et que les ambulances n’avaient pas pu atteindre ceux qui avaient besoin de soins.

Au milieu des attaques aériennes et des bulldozers, des milliers de Palestiniens ont fui leurs maisons à Jénine. Alors que beaucoup pourraient rentrer après la reconstruction des maisons, ces images choquantes rappelaient la catastrophe de 1948, que les Palestiniens appellent la Nakba, lorsque quelque 750 000 Palestiniens ont été chassés de leurs foyers. Une « Nakba en cours, un traumatisme sans fin », c’est ainsi qu’Inès Abdel Razek, directrice du plaidoyer de l’Institut palestinien pour la diplomatie publique, a décrit la situation. « Vous êtes déplacé et re-déplacé et privé de votre dignité et du droit d’être libre dans votre patrie. »

L’attaque israélienne représente une escalade majeure et la campagne la plus intensive en Cisjordanie depuis peut-être 2002, lorsque les forces israéliennes ont détruit des parties de Jénine. Mais cela s’appuie également sur une année extrêmement violente à Jénine et dans toute la Cisjordanie occupée, y compris les raids israéliens en cours sur les maisons palestiniennes là-bas pour réprimer les groupes de résistance de base qui utilisent la violence contre l’armée israélienne. En mai 2022, l’éminente journaliste palestinienne américaine d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a été abattue alors qu’elle couvrait les raids israéliens sur des maisons palestiniennes à Jénine.

Bien que les forces israéliennes semblent avoir mis fin à la campagne sur Jénine, des experts m’ont dit qu’il y a des risques que cela continue et que des attaques à grande échelle contre des villes de Cisjordanie deviennent la nouvelle réalité. Jusqu’à présent, cette année a vu un nombre considérable de morts palestiniens en Cisjordanie, plus de 130 Palestiniens tués jusqu’à présent cette année, et est sur le point de dépasser massivement 2022, qui elle-même avait marqué une étape tragique, plus que jamais dans le passé. 15 ans, de 146 Palestiniens tués en Cisjordanie.

De nombreux facteurs ont contribué à ce moment tendu et dangereux. L’occupation israélienne de la Cisjordanie a entraîné une injustice quotidienne pour les Palestiniens depuis 1967, et cela a été suralimenté par le gouvernement israélien d’extrême droite actuel qui enhardit la violence des colons, l’annexion des terres palestiniennes et l’expansion des colonies. Cet empiétement a conduit à la fois à de nouveaux groupes de militants palestiniens armés et à des actes de violence individuels – comme la semaine dernière, lorsqu’un raid militaire israélien à Jénine a tué sept Palestiniens, ce qui a apparemment conduit à une fusillade palestinienne de représailles contre quatre colons israéliens, ce qui a ensuite conduit à davantage de violence des colons. contre les Palestiniens, le tout en trois jours. Pendant ce temps, l’administration Biden a soutenu ce qu’elle a appelé une politique israélienne de « légitime défense », renforçant davantage le gouvernement israélien à un moment où les Israéliens étaient divisés sur la refonte judiciaire proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Pour leur part, les jeunes Palestiniens sont privés de leurs droits et voient une Organisation de libération de la Palestine qui n’offre aucun espoir de droits politiques.

Ainsi, alors que l’attaque de Jénine représente une rupture radicale, elle fait également partie du fonctionnement de l’occupation israélienne. À tout moment, la prochaine campagne pourrait commencer, à Jénine ou dans une autre ville.

La « gazéification » de la Cisjordanie

La forme et l’ampleur de cette attaque étaient nouvelles. Le journaliste Amjad Iraqi, écrivant dans le magazine +972, a décrit l’opération israélienne sur Jénine comme la gazéification de la Cisjordanie.

Israël a bloqué le territoire occupé de Gaza pendant des années et y a bombardé agressivement les Palestiniens dans le cadre de ses campagnes antiterroristes ces dernières années. Le Hamas, qu’Israël et les États-Unis considèrent comme un groupe terroriste, y dirige en fait le gouvernement. Des militants palestiniens ont lancé des roquettes sur le territoire israélien, et en réponse, Israël mène des opérations contre des militants là-bas qu’il appelle « tondre l’herbe ». Mais ce processus violent est resté en grande partie confiné à Gaza.

Avec plus de 600 000 colons israéliens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, le territoire n’a pas connu un bombardement aussi intensif. Mais maintenant, cette dynamique semble avoir changé.

La stricte occupation militaire israélienne de la Cisjordanie a largement éradiqué le type de factions de résistance organisées qui menaçaient les intérêts de la sécurité nationale israélienne. Mais une nouvelle génération de Palestiniens a commencé à recourir à la violence en réponse à l’armée israélienne, à la violence des colons et contre les Israéliens dans d’autres situations.

Le gouvernement israélien a qualifié son activité militaire à Jénine de légitime défense. « Nous n’essayons pas de tenir le terrain. Nous agissons contre des cibles spécifiques », a déclaré le porte-parole de l’armée, le lieutenant-colonel Richard Hecht.

Ces groupes militaires de base ont attaqué des soldats israéliens, mais les analystes se sont interrogés sur l’étendue de la menace que représentent des groupes palestiniens disparates au-delà des attaques occasionnelles et non coordonnées. « Leurs opérations offensives se sont limitées à des attaques occasionnelles à petite échelle contre des avant-postes militaires, des points de contrôle et des colons israéliens », selon les rapports de terrain de l’International Crisis Group. « Dans l’état actuel des choses, cette nouvelle génération de groupes armés ne semble pas encore constituer une menace sécuritaire majeure. Des entretiens avec des habitants, des membres du Fatah et des responsables de l’AP à Naplouse suggèrent que les groupes sont petits, disjoints et dispersés, sans direction claire.

Tariq Kenney-Shawa, analyste du réseau de recherche palestinien Al-Shabaka, souligne l’asymétrie de pouvoir entre l’armée israélienne et les groupes militaires palestiniens. « Dans le camp de réfugiés de Jénine, ils se défendent contre une invasion israélienne du camp. Ils s’engagent dans des affrontements armés avec des soldats qui font partie de l’une des armées les plus avancées et les mieux entraînées de cette planète, qui a accès à certaines des meilleures technologies qui existent », m’a-t-il dit.

Les experts ont mis en garde contre une troisième intifada, ou soulèvement, parmi les Palestiniens étant donné leur intense privation de leurs droits à un moment où le gouvernement israélien semble aller de l’avant avec des accords de normalisation avec les États arabes et laisser les Palestiniens derrière eux. Israël a peut-être mené le raid de cette semaine pour affaiblir les groupes de résistance organisés, mais les experts ont déclaré que cela ne pourrait qu’enflammer davantage la résistance.

Ayman Yousef, politologue à l’Université arabo-américaine de Jénine, affirme que les attaques ont suscité « une immense solidarité entre les Palestiniens ». Il craint que cette unification parmi les Palestiniens amène Israël à considérer cette opération comme un échec, ce qui pourrait conduire à de nouvelles mesures d’escalade et de représailles de la part d’Israël, y compris la possibilité d’assassinats ciblés. « Il y a un contrecoup de cette opération israélienne, une sorte de résultat inverse, dans la mesure où les gens sont plus préparés à se battre jusqu’à la dernière goutte, comme on dit », m’a-t-il dit.

Jénine occupe une place importante dans la vie palestinienne et a été un épicentre de la résistance palestinienne. En 1953, le camp de réfugiés a été créé et près de 50 ans plus tard, lors de la deuxième Intifada, les forces israéliennes ont utilisé des jets et des bulldozers pour détruire des parties du camp. « Les jeunes du camp sont toujours des réfugiés aujourd’hui ; leurs grands-parents, ou arrière-grands-parents, avaient été expulsés de Haïfa par ce qui est devenu l’armée israélienne », a expliqué Abdel Razak. « Nous sommes face à une génération qui n’a connu que la violence de la deuxième Intifada et ses conséquences. »

« Vous parlez d’un camp et d’une ville avec des quartiers complètement détruits, toujours assiégés, toujours non libres, et maintenant avec des infrastructures endommagées, séparés et confinés, comme Israël l’a fait avec Gaza », a ajouté Abdel Razak. « Si nous ne nous attaquons pas aux causes profondes de l’apartheid et revenons simplement à la situation d’il y a quelques jours, à quand la prochaine fois? »

Un ancien responsable israélien a déclaré au New York Times que le prochain raid pourrait avoir lieu n’importe quand, « même demain ».

L’approche des États-Unis envers le gouvernement israélien peut-elle changer ?

Le gouvernement israélien qui poursuit les raids et les attaques de Jénine est l’extrême droite de l’histoire du pays. Et bon nombre de ses dirigeants occupant des postes clés au sein du cabinet ont été clairs dans leurs intentions.

En juin, lorsque des hommes armés palestiniens ont tué quatre personnes en Cisjordanie, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a menacé de représailles contre la Cisjordanie, la désignant par le nom que les colons israéliens utilisent souvent. « Il est temps de mener une opération militaire en Judée-Samarie et de démolir des bâtiments par les airs », a-t-il déclaré.

Comme me l’a dit Abdel Razak, « Même avec un gouvernement israélien aussi direct et aussi clair sur ses intentions, l’impunité internationale est plus forte que jamais. »

L’administration Biden a tracé la ligne en ne rencontrant pas les membres du cabinet les plus extrêmes et les représentants de ce gouvernement israélien. Et le mois dernier, les États-Unis ont déclaré qu’ils étaient « profondément troublés » par l’annonce par le ministère israélien de la Défense de 5 000 nouvelles colonies en Cisjordanie. Mais alors même que l’opinion publique américaine a commencé à se tourner vers une vision plus favorable des Palestiniens, ce niveau de condamnation directe a fait défaut ces derniers jours à l’égard de Jénine, à l’exception de quelques membres du Congrès.

« Nous soutenons la sécurité d’Israël et son droit de défendre son peuple contre le Hamas, le Jihad islamique palestinien et d’autres groupes terroristes », a déclaré la Maison Blanche. Et un porte-parole du département d’État a déclaré : « Il est impératif de prendre toutes les précautions possibles pour éviter la perte de vies civiles ».

« Parce qu’une opération comme celle de Jénine n’est pas condamnée, cela donne essentiellement un feu vert passif au gouvernement pour qu’il poursuive de telles opérations », déclare Mairav ​​Zonszein de l’International Crisis Group.