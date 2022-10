Israël paie la famille d’un détenu américano-palestinien décédé

JERUSALEM (AP) – Le ministère israélien de la Défense a déclaré dimanche qu’il était parvenu à un accord pour indemniser la famille d’un Palestino-américain décédé plus tôt cette année après avoir été détenu par les troupes israéliennes en Cisjordanie occupée.

Le règlement marque un cas rare d’indemnisation dans le cadre d’une réclamation palestinienne contre des actes répréhensibles présumés commis par les forces militaires israéliennes et intervient après les critiques américaines contre Israël.

En janvier, les troupes israéliennes ont arrêté Omar Asaad, 78 ans, à un poste de contrôle en Cisjordanie occupée, lui liant les mains et lui bandant les yeux. Les troupes israéliennes lui ont alors délié les mains et l’ont laissé face contre terre dans un bâtiment abandonné.

Asaad, qui avait vécu aux États-Unis pendant quatre décennies, a été déclaré mort dans un hôpital après que d’autres Palestiniens qui avaient été détenus l’aient trouvé inconscient. On ne sait pas exactement quand il est mort.

Dimanche, le ministère de la Défense a déclaré qu’il était parvenu à un règlement avec la famille d’Asaad, qui avait déposé une plainte contre l’État devant un tribunal israélien.

Le ministère a déclaré qu’« à la lumière des circonstances uniques de cet événement malheureux », il a accepté de payer à la famille 500 000 shekels, soit environ 141 000 dollars.

Après un tollé du gouvernement américain, l’armée israélienne a publié une rare déclaration plus tôt cette année disant que l’incident “était un événement grave et malheureux, résultant d’un échec moral et d’une mauvaise prise de décision de la part des soldats”. Il a indiqué qu’un officier avait été réprimandé et que deux autres officiers avaient été réaffectés à des rôles non commandants au cours de l’incident.

The Associated Press