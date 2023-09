Israël ouvre une ambassade dans un État arabe

Jérusalem-Ouest a posé un bardeau à Bahreïn trois ans après l’établissement de relations diplomatiques avec le royaume

Israël a établi un autre point d’appui diplomatique dans la région du golfe Persique, en ouvrant une nouvelle ambassade à Bahreïn trois ans après avoir normalisé ses relations avec le petit royaume arabe.

Ministre israélien des Affaires étrangères Elie Cohen a assisté lundi à la cérémonie d’inauguration de l’ambassade du pays à Manama. Lui et son homologue bahreïnien, Abdullatif Al Zayani, ont convenu de travailler ensemble pour stimuler le commerce, les voyages et les investissements entre leurs pays.

L’ouverture de l’ambassade « signifie notre engagement commun en faveur de la sécurité et de la prospérité pour tous les peuples de notre région », » a déclaré Al Zayani lors de la cérémonie. Israël et Bahreïn ont établi des relations diplomatiques en septembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis et défendus par le président de l’époque, Donald Trump.

Bahreïn, base de la Cinquième flotte de la marine américaine, a suivi les Émirats arabes unis dans la normalisation de ses relations avec Israël. Le Soudan et le Maroc ont ensuite rejoint les accords d’Abraham.

Le commerce entre Israël et Bahreïn, qui a doublé l’année dernière, devrait encore se développer à mesure que les deux pays approfondissent leur coopération, Cohen dit. « C’est un moment passionnant pour moi, qui témoigne du réchauffement des relations entre les pays », il a dit. « Je continuerai à agir pour que nous puissions établir des mezouza dans davantage d’ambassades israéliennes à travers le monde. »

Cohen a dirigé une délégation israélienne comprenant des représentants de plus de 30 entreprises et est arrivée dimanche à Bahreïn. Avant la cérémonie de l’ambassade, il a rencontré lundi matin le prince héritier Salman ben Hamad Al Khalifa. « Je l’ai remercié pour son leadership dans la direction des accords d’Abraham, qui ont changé le visage du Moyen-Orient et contribué à la stabilité et à la prospérité des peuples de la région », » a déclaré le ministre israélien.

Cependant, Washington n’a pas réussi à convaincre le plus grand voisin de Bahreïn, l’Arabie Saoudite, de normaliser ses relations avec Jérusalem-Ouest. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a reconnu le mois dernier qu’un accord avec Riyad était loin d’être conclu.

L’Arabie saoudite a condamné à plusieurs reprises l’escalade des affrontements entre Israël et les Palestiniens, et le royaume du désert aurait exigé des garanties de sécurité des États-Unis et une aide au développement de son industrie nucléaire en échange de son adhésion aux accords d’Abraham.