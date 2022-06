Israël organisera ses 5e élections en 3 ans avec la dissolution du gouvernement de coalition

Le gouvernement de coalition affaibli d’Israël a décidé lundi de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections.

Le vote, attendu plus tard cette année, pourrait entraîner le retour d’un gouvernement religieux nationaliste dirigé par l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu ou une autre période prolongée d’impasse politique.

Lors d’une conférence de presse télévisée à l’échelle nationale, le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré qu’il n’était pas facile de dissoudre le gouvernement, mais il l’a qualifié de « bonne décision pour Israël ».

Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid succèdera provisoirement à Bennett dans le cadre d’un accord qu’ils ont annoncé ensemble.

L’élection, prévue en octobre ou novembre, serait la cinquième d’Israël en trois ans.

Bennett a du mal à maintenir sa coalition indisciplinée de huit partis depuis son entrée en fonction il y a un an, et les défections ont laissé l’alliance en ruine sans majorité au parlement pendant plus de deux mois.

La coalition a été formée après quatre élections non concluantes

Bennett a formé la coalition des huit partis en juin 2021 après quatre élections successives peu concluantes. Il comprenait un large éventail de partis, des factions accommodantes qui soutiennent la fin de l’occupation par Israël des terres capturées en 1967, aux partis extrémistes qui s’opposent à l’indépendance palestinienne. Il est entré dans l’histoire en devenant le premier gouvernement de coalition israélien à inclure un parti arabe.

L’alliance a réalisé une série de réalisations, notamment en adoptant le premier budget national depuis plusieurs années et en naviguant dans une paire d’épidémies de coronavirus sans imposer de verrouillage.

Mais finalement, cela s’est effondré, en grande partie parce que plusieurs membres du parti de la ligne dure de Bennett se sont opposés à ce qu’ils estimaient être des compromis faits par lui pour maintenir la coalition à flot et sa modération perçue.

La dissolution menaçait d’éclipser une visite prévue le mois prochain par le président Joe Biden. Les médias israéliens ont cité l’ambassadeur de Biden, Tom Nides, disant que la visite se déroulerait comme prévu.

« L’un des plus longs funérailles de l’histoire »

L’élection pourrait également devenir une opportunité pour l’ancien Premier ministre de longue date Netanyahu, qui est maintenant le chef de l’opposition, de revenir au pouvoir.

Israël a organisé quatre élections non concluantes entre 2019 et 2021 qui étaient en grande partie des référendums sur la capacité de Netanyahu à gouverner alors qu’il était jugé pour corruption. Netanyahu nie tout acte répréhensible.

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comparaît devant le tribunal de Jérusalem-Est le 23 mars 2022. Netanyahu a déclaré que son parti formerait à nouveau le gouvernement après les prochaines élections cet automne. (Flash 90/Associated Press)

Les sondages d’opinion ont prévu que le Likud radical de Netanyahu émergera à nouveau comme le plus grand parti unique. Mais on ne sait toujours pas s’il serait en mesure de rassembler le soutien requis d’une majorité de législateurs pour former un nouveau gouvernement.

Netanyahu s’est moqué de Bennett, un ancien collaborateur proche, affirmant la semaine dernière que son gouvernement avait organisé « l’un des plus longs funérailles de l’histoire ».