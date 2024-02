Israël ordonne l’évacuation du plus grand hôpital du sud de Gaza

il y a 2 heures

Les médecins et les responsables de la santé affirment qu’un certain nombre de personnes ont été tuées par des tirs de tireurs isolés israéliens ces derniers jours.

Les décès signalés surviennent alors que les combats entre les troupes israéliennes et les combattants du Hamas font rage à proximité de l’hôpital, qui, selon l’ONU, est assiégé depuis environ une semaine et n’est que très peu fonctionnel.

L’armée israélienne a précédemment accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis l’intérieur et autour des deux hôpitaux – une affirmation que le groupe armé et les responsables médicaux ont démentie.

L’armée israélienne a lancé une campagne aérienne et terrestre à grande échelle après que des hommes armés du Hamas ont tué environ 1 200 personnes dans le sud d’Israël le 7 octobre et pris 253 autres personnes en otages.

Plus tard, le ministère de la Santé de Gaza a publié une brève déclaration accusant les troupes israéliennes d’avoir « évacué de force » des milliers de personnes déplacées, du personnel médical et des patients de l’hôpital Nasser.

« Nous soulignons que Tsahal n’a pas l’intention d’évacuer les patients et le personnel médical ; les troupes impliquées ont reçu à l’avance des instructions détaillées de donner la priorité à la sécurité des civils, des patients, du personnel médical et des installations médicales pendant l’opération. »

L’armée israélienne a également affirmé que le Hamas – qui est interdit comme organisation terroriste par Israël, le Royaume-Uni et d’autres pays – « s’encastre cyniquement dans les hôpitaux et les infrastructures civiles ».

“Une partie du stock de fournitures médicales (…) a été incendiée à la suite des affrontements du matin”, a-t-il déclaré. “Depuis [Monday]Les infrastructures de l’hôpital étant affectées, les eaux usées ont malheureusement commencé à affluer dans les services situés au rez-de-chaussée de l’hôpital et on craint qu’elles n’atteignent les services d’urgence et de radiologie.

En plus d’être submergés par un nombre considérable de victimes, les hôpitaux servent d’abris à des milliers de personnes parmi les 1,7 million de personnes qui ont fui leurs foyers à la suite des combats. La majorité des personnes déplacées vivent désormais à Rafah, au sud de Khan Younis, où le manque de nourriture, d’eau et d’assainissement suscite de plus en plus d’inquiétudes.