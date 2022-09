Israël ordonne aux étrangers de déclarer être tombés amoureux de Palestiniens

Les couples de Cisjordanie doivent « officialiser » et signaler leur statut à l’armée israélienne

Selon de nouvelles directives qui entreront en vigueur lundi, les étrangers seront tenus d’informer le ministère israélien de la Défense de leur relation amoureuse étroite avec un résident de Cisjordanie – y compris les projets de cohabitation, de fiancée ou de mariage – pour recevoir ou prolonger un permis de visite . Les restrictions ne s’appliquent pas à ceux qui visitent les colonies israéliennes.

Le nouvel ensemble de règles a été initialement rédigé par l’agence du ministère de la Défense pour les affaires civiles palestiniennes, COGAT, en février, mais sa mise en œuvre a connu plusieurs retards en raison de contestations judiciaires. Le long document de 97 pages stipule la procédure d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers dans les territoires palestiniens contrôlés par Israël.

Un étranger déjà marié ou “formé un couple” avec un Palestinien ne pourra plus obtenir de visa à son arrivée en Israël et devra déposer une demande de permis d’entrée au moins 45 jours à l’avance, rapporte le Times of Israel.

“Si la relation commence après l’arrivée de l’étranger dans la zone, le responsable COGAT autorisé doit être informé par écrit… dans les 30 jours suivant le début de la relation”, l’état des règles. La “date de début” de la relation est défini comme le jour de la cérémonie de fiançailles, du mariage ou du début de la cohabitation – “selon ce qui se produit en premier.”

Le couple doit aussi “formaliser” leur statut auprès de l’Autorité palestinienne, de jure en charge de la Cisjordanie, et un manquement à le faire dans les 90 jours entraînera “immédiat” expulsion. Mais même si le statut de la relation est officialisé, le permis israélien ne peut pas être prolongé de plus de 27 mois, après quoi un étranger devra quitter le pays pendant au moins 6 mois.

Les responsables du COGAT ont dit ceci “pilote de deux ans” programme, qui ne s’applique pas à ceux qui visitent les colonies israéliennes en Cisjordanie, vise à rendre le processus d’entrée « plus efficace et plus adapté aux conditions dynamiques de l’époque », selon l’AFP.