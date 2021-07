Israël offrira une injection de rappel de Covid aux plus de 60 ans, selon le Premier ministre Bennett au milieu des inquiétudes concernant l’efficacité du vaccin

Le ministère de la Santé a approuvé cette décision jeudi, son directeur général Nachman Ash ayant ordonné le démarrage du programme de rappel ce week-end, selon des informations antérieures dans les médias israéliens. Les citoyens israéliens de plus de 60 ans qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de cinq mois seraient éligibles pour recevoir un rappel du vaccin Pfizer.

Bennett a officiellement confirmé la décision jeudi soir, affirmant que le président israélien serait le premier à recevoir un rappel de Covid le lendemain.

La décision intervient après qu’un panel d’experts de la santé a recommandé mercredi que des injections de rappel soient administrées aux personnes âgées de la population, les conclusions publiées par Pfizer préconisant également une troisième injection. La firme pharmaceutique a découvert que chez les 65-85 ans, une troisième dose offrait une augmentation jusqu’à 11 fois supérieure au niveau d’anticorps protégeant contre la variante Delta de Covid-19 qu’après les deux premiers jabs.

Actuellement, seulement 59 % de la population israélienne est entièrement vaccinée, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Des études récentes menées en Israël ont suggéré que l’efficacité du vaccin Pfizer diminue avec le temps, une publiée cette semaine par l’Université hébraïque de Jérusalem indiquant que l’efficacité de Pfizer dans la prévention des maladies graves est tombée à 80 %, probablement en raison plus difficile à combattre pour le système immunitaire. L’efficacité de Pfizer était de 90 % avant la souche mutante.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’étant donné la « extrêmement inégal et inéquitable » disparité dans l’approvisionnement en vaccins entre les pays riches et les pays pauvres, la priorité devrait être la distribution mondiale des doses initiales, plutôt que des rappels.

« Certains pays et régions commandent en fait des millions de doses de rappel, avant que d’autres pays n’aient eu de fournitures pour vacciner leurs agents de santé et les plus vulnérables », a-t-il ajouté. il a noté.

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié le 8 juillet une déclaration indiquant que les Américains n’avaient actuellement pas besoin de doses de rappel, mais les agences ont déclaré qu’elles envisageraient cette décision à l’avenir. L’Agence européenne des médicaments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont également déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si un troisième jab était nécessaire, invoquant un manque de données.

Israël est l’un des premiers pays au monde à proposer des injections de rappel. La Hongrie a récemment annoncé qu’elle offrirait à ses citoyens une troisième injection à partir du 1er août.

