Israël offre une compensation aux familles d’enfants disparus

JERUSALEM (AP) – Le gouvernement israélien a approuvé lundi un plan visant à offrir 50 millions de dollars d’indemnisation aux familles de centaines d’enfants yéménites qui ont disparu dans les premières années de l’établissement du pays.

Mais l’annonce a reçu un accueil froid de la part des groupes de défense qui ont déclaré que le gouvernement n’avait pas présenté d’excuses ni accepté la responsabilité de l’affaire.

Des histoires sur les enfants disparus circulent en Israël depuis des années. Des centaines de nouveau-nés et de jeunes enfants d’immigrants juifs des pays arabes et des Balkans, la plupart originaires du Yémen, ont mystérieusement disparu peu après leur arrivée dans le pays.

De nombreuses familles pensent que leurs enfants ont été emmenés et donnés à des couples sans enfants d’origine européenne, tant en Israël qu’à l’étranger. Bien que des enquêtes antérieures aient rejeté les allégations d’enlèvements massifs, les soupçons ont persisté et ont contribué à une longue ligne de fracture entre les Juifs d’origine européenne et ceux d’origine moyen-orientale.

«C’est l’une des affaires les plus douloureuses de l’histoire de l’Etat d’Israël», a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. «Le moment est venu pour les familles dont les enfants leur ont été enlevés de recevoir la reconnaissance de l’État et du gouvernement d’Israël, ainsi qu’une compensation financière.»

Arrivés de pays arabophones du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord après l’établissement d’Israël en 1948, de nombreux Mizrahi, ou du Moyen-Orient, des immigrés ont été envoyés dans des camps de transit de bidonvilles et largement mis à l’écart par les dirigeants européens, ou ashkénazes, du parti travailliste fondateur. Cette douloureuse expérience a contribué au soutien généralisé de Mizrahi au parti Likoud, désormais dirigé par Netanyahu.

Parmi les immigrants, il y avait plus de 50 000 Juifs yéménites, souvent pauvres et avec des familles nombreuses. Dans le chaos qui a accompagné leur afflux, certains enfants sont morts tandis que d’autres ont été séparés de leurs parents.

Mais beaucoup disent que la réalité était bien plus sinistre, que l’establishment a kidnappé ces enfants pour les remettre en adoption par des familles ashkénazes dans la conviction qu’ils pourraient leur donner une vie meilleure. Plus tard, des familles ont déclaré avoir reçu par la poste des avis d’intronisation militaire et d’autres documents pour leurs enfants supposés «morts», ce qui a suscité davantage de soupçons.

Trois commissions de haut niveau ont rejeté les allégations et constaté que la plupart des enfants sont morts de maladie dans les camps d’immigration. Le dernier, en 2001, a déclaré qu’il était possible que certains enfants aient été remis à l’adoption par des travailleurs sociaux individuels, mais pas dans le cadre d’une conspiration nationale. Cependant, citant les lois sur la protection de la vie privée, il a ordonné que les témoignages recueillis soient scellés pendant 70 ans.

Selon la décision de lundi, le gouvernement paiera 150 000 shekels, soit environ 45 000 dollars, aux familles dans les cas où il a été déterminé qu’un enfant était décédé mais que la famille n’avait pas été correctement informée ou où le lieu de sépulture n’a pas été trouvé.

Les familles dont le sort de l’enfant est inconnu recevront 200 000 shekels, soit environ 60 000 dollars.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré qu’il «exprime ses regrets» et «reconnaît la souffrance des familles». Mais des groupes d’activistes ont déclaré que la décision n’allait pas assez loin.

Amram, un groupe de défense qui a recueilli les témoignages de quelque 800 familles touchées, a déclaré que la décision ne comprenait pas d’excuses et avait été prise sans un dialogue approprié avec les familles.

«Sans cet élément, un processus de correction et de guérison n’est pas possible», dit-il. « Amram demande à plusieurs reprises que l’Etat d’Israël assume la responsabilité de la grave injustice. »

Rafi Shubeli du «Forum Achai», un groupe de défense qui représentait des dizaines de familles, a accusé le gouvernement d’imposer une solution aux familles et de ne pas accepter la responsabilité ou de dire qui a causé leurs souffrances.

Il a également déclaré que les familles qui n’avaient pas encore déposé de réclamations ne seraient pas en mesure de demander une indemnisation et a accusé le gouvernement de refuser de divulguer des documents liés à l’affaire.

«Notre lutte continuera», a-t-il dit. « Cette affaire ne va pas disparaître. »