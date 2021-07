Israël offre un troisième coup de Pfizer au milieu des cas de pointe

Un travailleur de la santé administre un vaccin Covid-19 aux services de santé de Clalit, dans la ville israélienne ultra-orthodoxe de Bnei Brak, le 6 janvier 2021. JACK GUEZ | AFP | Getty Images

Israël autorisera les adultes souffrant de graves problèmes de santé préexistants à recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer contre le Covid-19, ce qui en fera le premier pays au monde à le faire. La décision du gouvernement israélien intervient alors que les infections à coronavirus augmentent en raison de la propagation de la variante delta, mais contraste également avec une récente déclaration des principales autorités sanitaires américaines concernant ses propres citoyens selon laquelle un rappel n’est pas réellement nécessaire. Le ministère israélien de la Santé a déclaré cette semaine que le rappel sera proposé aux adultes considérés comme à risque, et a spécifiquement mentionné les personnes atteintes d’une immunodéficience sévère ou qui ont récemment subi une greffe d’organe. Il n’était pas immédiatement clair si le rappel serait également mis à la disposition des Palestiniens vivant dans le territoire occupé par Israël.

Le jury reste ouvert

Les cas de Covid en Israël sont passés à plus de 400 par jour début juillet après être restés à un chiffre pendant la majeure partie du mois de juin – malgré le fait que le pays a été félicité pour avoir exécuté l’une des campagnes de vaccination les plus rapides au monde. Plus de 5 millions de ses 9 millions de citoyens ont été complètement vaccinés contre la maladie. Mais après avoir complètement rouvert son économie au printemps, Israël a rétabli certaines restrictions, notamment le port obligatoire du masque à l’intérieur et dans les transports publics. Pourtant, malgré l’augmentation du nombre de cas, le ministère israélien de la Santé a déclaré au cours de la première semaine de juillet que seuls 47 des 4 000 cas actifs enregistrés dans le pays étaient considérés comme graves.

Pendant ce temps, le débat se poursuit pour savoir si une troisième dose d’un vaccin est nécessaire et fera une différence significative dans la protection des personnes contre le virus. Les responsables de la santé aux États-Unis ne pensent pas que cela soit le cas jusqu’à présent. « Les Américains qui ont été complètement vaccinés n’ont pas besoin d’un rappel pour le moment », ont déclaré la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control des États-Unis dans un communiqué conjoint le 8 juillet. « Nous continuons d’examiner toutes les nouvelles données dès qu’elles seront disponibles et tiendrons le public informé. Nous sommes prêts à recevoir des doses de rappel si et quand la science démontre qu’elles sont nécessaires. » Dans un communiqué de presse publié le même jour, Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’une troisième dose de leur vaccin « a le potentiel de préserver les plus hauts niveaux d’efficacité protectrice contre toutes les variantes actuellement connues, y compris Delta ». Les sociétés américaines et allemandes développent actuellement une nouvelle version de leur injection « qui cible la protéine de pointe complète de la variante Delta », indique le communiqué.

« Une tendance dangereuse »

Pfizer a déclaré qu’il demanderait l’approbation réglementaire pour son rappel, tandis que certains pays où les vaccins fabriqués en Chine étaient largement administrés proposent désormais un rappel Pfizer au milieu des doutes sur l’efficacité des vaccins chinois. Bahreïn et les Émirats arabes unis font désormais partie des pays qui proposent désormais un rappel Pfizer aux personnes ayant reçu deux doses du Sinopharm chinois, bien que le jury reste ouvert quant à savoir si la pratique est finalement sûre. Lundi, la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a mis en garde contre le mélange de vaccins. « C’est un peu une tendance dangereuse ici … nous sommes dans une zone sans données et sans preuves en ce qui concerne le mix and match (des vaccins) », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. « Il y a des données limitées sur le mix and match, il y a des études en cours, nous devons attendre cela, ce sera peut-être une très bonne approche, mais pour le moment nous n’avons que des données sur l’AstraZeneca suivi de Pfizer. Donc, il sera une situation chaotique dans les pays si les citoyens commencent à décider quand et qui doit prendre une troisième et une quatrième dose. »

Critiques sur la livraison de vaccins aux Palestiniens

L’Autorité palestinienne au pouvoir en Cisjordanie a annulé en juin un accord d’échange de vaccins avec Israël, en vertu duquel elle aurait reçu 1 million de doses d’un stock vieillissant de vaccins Pfizer d’Israël qui devaient être épuisés, et donnerait en échange à Israël un nombre similaire des doses de Pfizer qu’elle prévoyait de recevoir de la société plus tard dans l’année. Mais la date d’expiration du stock était en juin – le même mois qu’il devait être livré à Israël – et les Palestiniens les ont rejetés, affirmant qu’on leur avait initialement dit que les tirs expireraient en juillet et août. Israël nie cela et dit qu’ils étaient clairs sur les dates d’expiration.

Des étudiants palestiniens portant un masque facial font la queue pour entrer dans leur école après l’enseignement en face à face, qui a été interrompu dans le cadre des mesures du nouveau type de coronavirus (Covid-19), a repris aujourd’hui pour les élèves du primaire et du secondaire dans la bande de Gaza le 13 janvier 2021. Ali Jadallah | Agence Anadolu | Getty Images