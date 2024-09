Israël obtient un paquet d’armes de 8,7 milliards de dollars des États-Unis – Ministère de la Défense – RT World News

Les États-Unis ont accordé à Israël une tranche de 8,7 milliards de dollars d’aide militaire, dont la majorité sera utilisée pour compléter les stocks épuisés de défense aérienne du pays, a déclaré jeudi le ministère israélien de la Défense dans un communiqué.

L’enveloppe comprend 3,5 milliards de dollars déjà reçus par Israël et réservés à « acquisitions critiques » et 5,2 milliards de dollars pour le système de défense antimissile Iron Dome, le système de missiles sol-air David’s Sling et un « un système de défense laser de grande puissance actuellement dans ses derniers stades de développement », » lit-on dans la déclaration du ministère.

Cette annonce intervient après que le directeur général du ministère israélien de la Défense, Eyal Zamir, a rencontré jeudi la sous-secrétaire américaine à la Défense chargée de la politique, Amanda Dory, au Pentagone.

Le Pentagone a reconnu la réunion mais n’a mentionné aucune discussion sur l’aide militaire. Le financement de ce plan provenait probablement d’un projet de loi d’aide étrangère de 95 milliards de dollars signé par le président américain Joe Biden en avril. Le projet de loi allouait 14,5 milliards de dollars à Israël, en plus des quelque 3 milliards de dollars d’aide militaire annuelle que les États-Unis accordent déjà à l’État juif.















Le mois dernier, le Département d’État américain a annoncé que 3,5 milliards de dollars sur ce trésor de guerre de 14,5 milliards de dollars avaient été donnés à Israël pour qu’il les dépense en armes fabriquées aux États-Unis. Il s’agit probablement des mêmes 3,5 milliards de dollars mentionnés dans la déclaration du ministère israélien de la Défense.

Israël est en guerre depuis près d’un an, les Forces de défense israéliennes (FDI) combattant les militants du Hamas à Gaza depuis octobre dernier et ouvrant ce mois-ci un deuxième front contre les forces paramilitaires du Hezbollah au Liban. Les forces israéliennes ont tué 41 534 personnes à Gaza, dont une majorité de femmes et d’enfants, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de l’enclave. Des centaines de personnes ont été tuées dans les frappes aériennes israéliennes sur le Liban depuis la semaine dernière, et plus de 550 personnes sont mortes depuis lundi, selon le ministère de la Santé du pays.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe militant a pris d’assaut les colonies israéliennes lors d’une attaque surprise le 7 octobre dernier, tuant environ 1 100 personnes et prenant environ 250 otages à Gaza. Dans le même temps, Tsahal et le Hezbollah ont mené une campagne de faible intensité le long de la frontière israélo-libanaise jusqu’à ce que des milliers d’appareils de communication utilisés par le groupe explosent simultanément dans une opération apparemment de sabotage israélienne. Cette vague d’explosions a ouvert un « nouvelle phase » dans la guerre d’Israël, a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant la semaine dernière, avant le début de la campagne aérienne.















Moins d’un jour avant que la partie israélienne n’annonce le dernier programme d’aide militaire, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire britannique à la Défense John Healey et le ministre australien de la Défense Richard Marles ont lancé un appel commun en faveur d’un cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah.

« Nous sommes désormais confrontés au risque d’une guerre totale, une autre guerre à grande échelle, qui pourrait être dévastatrice à la fois pour Israël et le Liban. » dit Austin.

Dans un discours prononcé jeudi devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a appelé les États-Unis à cesser leurs livraisons d’aide militaire à Israël, accusant Washington de fournir à Tsahal des aides militaires. « des armes mortelles qu’il a utilisées pour tuer des milliers de civils innocents, d’enfants et de femmes ».