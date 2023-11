Israël observe une minute de silence un mois après les attaques du Hamas

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que son pays assumerait “la responsabilité globale de la sécurité” de la bande de Gaza pour une période indéterminée après sa guerre avec le Hamas, alors que le pays a marqué mardi un mois depuis le déchaînement meurtrier du 7 octobre perpétré par des militants du Hamas dans le sud d’Israël. Suivez notre blog en direct pour les dernières mises à jour. Toutes les heures sont celles de Paris (GMT+1).

Les Israéliens ont observé une minute de silence mardi pour marquer le mois qui s’est écoulé depuis les attentats du 7 octobre qui ont vu des militants du Hamas massacrer 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et en enlever des centaines d’autres.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que son pays assumerait « la responsabilité globale de la sécurité » de la bande de Gaza pour une durée indéterminée après sa guerre avec le Hamas. S’adressant à ABC News, Netanyahu a déclaré qu’Israël envisagerait de « petites pauses tactiques » dans les combats à Gaza pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire ou permettre la sortie des otages détenus par le Hamas.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni lundi soir à huis clos pour discuter de la guerre entre Israël et le Hamas, mais ses 15 membres n’ont pas encore réussi à s’entendre sur une résolution.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la protection des civils “doit être primordiale” dans le conflit entre Israël et le Hamas, avertissant que la bande de Gaza était en train de devenir “un cimetière pour les enfants”.

Le bilan des morts dans la bande de Gaza s’élève à au moins 10 022 personnes, dont au moins 4 104 enfants, a déclaré le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas.

11h25 : le chef des droits de l’homme de l’ONU dénonce un « vortex de douleur » lors de sa visite au Moyen-Orient

Le chef des droits de l’homme de l’ONU est en visite au Moyen-Orient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’escalade militaire israélienne à Gaza, a indiqué son bureau.

Volker Turk a entamé une visite de cinq jours dans la région égyptienne et prévoit de se rendre mercredi au terminal de Rafah vers Gaza. Son bureau a indiqué qu’il se rendrait jeudi à Amman, en Jordanie, et qu’il avait également cherché à accéder à Israël, à la Cisjordanie occupée et à Gaza.

“Cela a été un mois complet de carnage, de souffrances incessantes, d’effusion de sang, de destruction, d’indignation et de désespoir”, aurait déclaré Turk. « Les violations des droits de l’homme sont à l’origine de cette escalade et les droits de l’homme jouent un rôle central pour trouver une issue à ce tourbillon de douleur. »

10h50 : les Émirats arabes unis vont installer un hôpital de campagne de 150 lits à Gaza

Les Émirats arabes unis vont installer un hôpital de campagne dans la bande de Gaza, ont annoncé les médias officiels après que le nombre de personnes tuées dans les bombardements israéliens ait dépassé les 10 000.

Cinq avions ont décollé d’Abu Dhabi pour se rendre à Arish, dans le nord de l’Égypte, transportant du matériel et des fournitures pour l’établissement de 150 lits, a annoncé lundi soir l’agence de presse WAM.

Un responsable contacté par l’AFP a déclaré qu’il n’y avait aucune information dans l’immédiat sur la manière dont le matériel serait transféré à Gaza, où il n’existe qu’un seul poste frontière opérationnel, à Rafah, près d’Arish.

10h15 : Israël observe une minute de silence un mois après les attaques du Hamas

Les Israéliens ont observé une minute de silence pour marquer un mois depuis le déchaînement meurtrier des militants du Hamas qui a déclenché la guerre actuelle entre Israël et le groupe militant islamiste.

Les pires attaques terroristes jamais enregistrées dans le pays, les meurtres du 7 octobre, ont coûté la vie à 1 400 personnes, selon les autorités israéliennes, dont des familles entières tuées dans leurs maisons et des jeunes tués lors d’un festival de musique.





9h15 : La Russie affirme que la remarque du ministre israélien sur le nucléaire soulève « un grand nombre de questions »

Une remarque d’un jeune ministre israélien qui semblait exprimer une ouverture à l’idée qu’Israël mène une frappe nucléaire sur Gaza soulève un « grand nombre de questions », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a suspendu dimanche le ministre du Patrimoine Amihay Eliyahu des réunions du cabinet après que sa remarque controversée ait suscité l’indignation dans le monde entier.

Interrogé lors d’une interview à la radio sur une hypothétique option nucléaire, Eliyahu, d’un parti d’extrême droite au sein du gouvernement de coalition, a répondu : “C’est une voie”.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que le principal problème était qu’Israël semblait avoir admis qu’il possédait des armes nucléaires – ce qu’il n’a jamais reconnu publiquement.

“Question numéro un : il s’avère que nous entendons des déclarations officielles sur la présence d’armes nucléaires ?” Zakharova a déclaré dans des propos rapportés par l’agence de presse RIA. Si tel est le cas, a-t-elle ajouté, alors où sont les inspecteurs nucléaires internationaux ?

8h35 : Un mois plus tard, les familles d’otages israéliens attendent avec agonie les nouvelles de leurs proches enlevés par le Hamas

Un mois s’est écoulé depuis que le Hamas a déclenché une journée de terreur meurtrière sur Israël, sortant en trombe de la bande de Gaza et assassinant brutalement 1 400 personnes dans le sud d’Israël, pour la plupart des civils, et prenant plus de 240 en otages.

Les événements du 7 octobre ont conduit à une guerre dévastatrice à Gaza, qui a coûté la vie à des milliers de civils. Ils ont également laissé une marque indélébile sur la société israélienne.

Partout dans le pays, la population est toujours sous le choc, notamment celle qui attend désespérément des nouvelles de ses proches retenus en otage à Gaza.

Notre correspondante principale Catherine Norris Trent a envoyé ce rapport.







02:25 Des gens brandissent des pancartes à l’effigie d’une femme prise en otage par le Hamas lors de l’attaque du groupe militant contre Israël le 7 octobre lors d’un rassemblement à Tel Aviv. © France 24 capture d’écran

7h25 : « Comment puis-je accoucher ici ? » : Les femmes enceintes subissent une épreuve à Gaza

Avant la dernière escalade de violence entre Israël et le Hamas, les femmes enceintes de la bande de Gaza pouvaient passer des examens de santé, obtenir des conseils en matière de nutrition et préparer leur foyer à l’arrivée de leur bébé.

Aujourd’hui, des milliers de personnes vivent dans des abris où il n’y a pas assez de nourriture ni d’eau potable, et elles redoutent la perspective d’accoucher par terre, sans l’aide d’un médecin ou d’une sage-femme.

Un nouveau-né et la main blessée d’une femme dans le service néonatal de l’hôpital Al Shifa à Gaza, le 26 octobre 2023. © Bisan Owda pour l’UNFPA

Plus de 150 naissances ont lieu chaque jour dans cette bande de terre densément peuplée, qui abrite quelque 50 000 femmes enceintes, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Parmi eux se trouve Shorouq, enceinte de sept mois de son premier enfant et qui vit actuellement dans un refuge à Khan Younis, au sud de Gaza.

“Comment puis-je accoucher ici ?” elle demande. “Il n’y a pas d’accès aux soins et à l’hygiène. Accoucher dans ce refuge serait une catastrophe pour moi.”

En savoir plusMalnutries, malades et effrayées : les femmes enceintes de Gaza font face à des « défis impensables »

6h45 : la police américaine enquête sur la mort d’un juif après des manifestations en duel

Un homme juif de Californie est décédé après avoir été impliqué dans une confrontation lors de manifestations en duel contre la guerre entre Israël et le Hamas, ont annoncé les autorités.

Paul Kessler, 69 ans, est décédé lundi à l’hôpital, un jour après avoir été frappé lors de manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes à un carrefour à Thousand Oaks, une banlieue au nord-ouest de Los Angeles, ont annoncé les autorités.

Des témoins ont déclaré que Kessler avait été impliqué dans une « altercation physique » avec un ou plusieurs contre-manifestants, qu’il était tombé à la renverse et s’était cogné la tête au sol, selon un communiqué du département du shérif du comté de Ventura.

Aucune arrestation n’a été effectuée et les détails de la confrontation n’ont pas été immédiatement divulgués, bien que le département du shérif ait prévu une conférence de presse mardi matin.

3h10 : Le Conseil de sécurité de l’ONU ne parvient pas à s’entendre sur une résolution sur la guerre entre Israël et le Hamas

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni à huis clos lundi soir. L’organe de 15 membres tente toujours de parvenir à un accord sur une résolution sur la guerre entre Israël et le Hamas après avoir échoué à quatre reprises en deux semaines à agir.

Le principal obstacle est de savoir s’il faut appeler à un cessez-le-feu ou à des pauses humanitaires pour permettre l’accès de l’aide à Gaza.

Lorsqu’on lui a demandé si des discussions avaient déjà eu lieu aux Nations Unies sur ce qui pourrait se passer à Gaza une fois les combats terminés, l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l’ONU, Robert Wood, a répondu aux journalistes : « Il y a évidemment des inquiétudes quant à ce qui se passera le lendemain, mais nous sommes pas à ce moment-là. »

01h52 : Israël est ouvert à de « petites pauses » dans les combats à Gaza, déclare Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu’Israël envisagerait de “petites pauses tactiques” dans les combats à Gaza pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire ou permettre la sortie des otages détenus par les militants du Hamas.

Plus tôt, Netanyahu avait confirmé qu’il n’y aurait pas de « cessez-le-feu général » à Gaza tant que les otages ne seraient pas libérés par le Hamas.

“Il n’y aura pas de cessez-le-feu – de cessez-le-feu général – à Gaza sans la libération de nos otages”, a-t-il déclaré dans une interview télévisée à ABC News.





01h30 : Netanyahu déclare qu’Israël assumera la « responsabilité globale en matière de sécurité » de Gaza après la guerre

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que son pays assumerait « la responsabilité globale de la sécurité » de la bande de Gaza pour une durée indéterminée après sa guerre avec le Hamas.

“Israël aura, pour une période indéterminée, la responsabilité globale de la sécurité”, a-t-il déclaré dans une interview télévisée à ABC News. “Lorsque nous n’assumons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous nous retrouvons face à une éruption de terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer.”

