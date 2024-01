Israël note des « lacunes importantes » après les négociations de cessez-le-feu, mais les qualifie de constructives.

La guerre a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, détruit de vastes étendues de Gaza et déplacé près de 85 % de la population du territoire. Israël affirme que son offensive aérienne et terrestre a tué plus de 9 000 militants, sans fournir de preuves. L’attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et les militants ont pris environ 250 otages.

Alors que les 2,3 millions d’habitants de Gaza sont confrontés à une crise humanitaire qui s’aggrave, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les États-Unis et d’autres pays à reprendre le financement de la principale agence fournissant de l’aide au territoire assiégé, après qu’Israël a accusé une douzaine d’employés d’avoir participé à l’attaque du Hamas. qui a déclenché la guerre.

La porte-parole Juliette Touma a averti que l’agence pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, serait contrainte de cesser son soutien à Gaza d’ici fin février.

La réunion de renseignement de dimanche comprenait

Le directeur de la CIA, Bill Burnsle chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad David Barnea, le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel.

Avant la réunion, deux hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré que les négociateurs américains faisaient des progrès sur un accord potentiel qui se déroulerait en deux phases, les femmes, les personnes âgées et les otages blessés restants devant être libérés au cours d’une première phase de 30 jours. Cela appellerait également Israël à autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza. Les responsables ont demandé l’anonymat pour discuter des négociations en cours.

Plus de 100 otages, principalement des femmes et des enfants, ont été libérés en novembre en échange d’un cessez-le-feu d’une semaine et de la libération de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, dans des commentaires aux troupes dimanche, a déclaré que « ces jours-ci, nous menons un processus de négociation pour la libération des otages », mais a promis que tant que les otages resteront à Gaza, « nous intensifierons les efforts (militaires) ». faire pression et poursuivre nos efforts – cela se produit déjà maintenant.

Au moins 17 Palestiniens ont été tués dans deux frappes aériennes israéliennes qui ont touché des immeubles d’habitation dans le centre de Gaza, selon un journaliste d’Associated Press qui a vu les corps dans un hôpital local. L’un a touché un immeuble à Zawaida, tuant 13 personnes, et l’autre un immeuble du camp de réfugiés de Nuseirat, tuant quatre personnes.

Dimanche également, 10 Palestiniens ont été tués dans une frappe qui a touché un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Shati, dans la ville de Gaza, a déclaré le Dr Moataz Harara, médecin à l’hôpital Shifa, où les morts ont été transportés.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes étaient engagées dans des combats rapprochés avec le Hamas dans les quartiers de la ville méridionale de Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza.

Les trois décès annoncés par Biden étaient les premiers décès américains depuis des mois de frappes contre les forces américaines à travers le Moyen-Orient par des milices soutenues par l’Iran au milieu de la guerre à Gaza. Le commandement central américain a déclaré que 25 militaires avaient été blessés.

Les responsables américains s’efforçaient d’identifier de manière concluante le groupe responsable de l’attaque, mais ont estimé que l’un des nombreux groupes soutenus par l’Iran en était responsable. La télévision d’État jordanienne a cité un porte-parole du gouvernement affirmant que l’attaque avait eu lieu de l’autre côté de la frontière syrienne. Les responsables américains ont insisté sur le fait que cela avait eu lieu en Jordanie, que les troupes américaines utilisent depuis longtemps comme point de base.

Ces derniers mois, les États-Unis ont frappé des cibles en Irak, en Syrie et au Yémen pour répondre aux attaques contre les forces américaines et pour dissuader les rebelles Houthis soutenus par l’Iran de continuer à menacer les navires commerciaux dans la mer Rouge.

La guerre à Gaza a suscité des inquiétudes quant à un conflit régional. Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, appellent de plus en plus à la retenue à Gaza et à ce que davantage d’aide humanitaire soit autorisée sur le territoire, tout en soutenant l’offensive.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré dans un communiqué que « les actes odieux présumés » des membres de son personnel accusés lors de l’attaque du 7 octobre « doivent avoir des conséquences », mais a ajouté que l’agence ne devrait pas être pénalisée par la retenue de financement, et « les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits. »

Les États-Unis, le plus grand donateur de l’agence, ont réduit leur financement ce week-end, suivis par huit autres pays, dont la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Ensemble, ils ont fourni près de 60 % du budget de l’UNRWA en 2022.

Guterres a déclaré que sur les 12 employés accusés, neuf ont été immédiatement licenciés, un a été confirmé mort et deux sont toujours en cours d’identification. Il a déclaré qu’ils seraient tenus responsables, notamment par le biais de poursuites pénales.

L’UNRWA fournit des services de base aux familles palestiniennes qui ont fui ou ont été chassées de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré la création du pays. Les réfugiés et leurs descendants constituent la majorité de la population de Gaza.

Depuis le début de la guerre, la plupart des 2,3 millions d’habitants du territoire dépendent des programmes de l’agence pour leur « pure survie », y compris la nourriture et le logement, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. Cette bouée de sauvetage pourrait « s’effondrer à tout moment », a-t-il déclaré après la suspension du financement.

Un quart de la population de Gaza est confronté à la famine alors que les combats et les restrictions israéliennes entravent l’acheminement de l’aide. Déjà, le montant de l’aide entrant à Gaza est bien inférieur à la moyenne quotidienne de 500 camions avant la guerre.

La semaine dernière, les membres des familles des otages et leurs partisans ont empêché les camions d’aide d’entrer au point de passage de Kerem Shalom. Des dizaines de manifestants ont de nouveau bloqué l’entrée dimanche, scandant « Aucune aide ne passera jusqu’au retour des derniers otages ».

L’armée a ensuite déclaré la zone autour du passage zone militaire fermée, ce qui interdirait les manifestations à cet endroit.

Alors que l’avenir de Gaza fait l’objet de débats, des milliers de personnes, dont des députés d’extrême droite de la coalition de Netanyahu, se sont rassemblés à Jérusalem pour appeler à la reprise des colonies juives sur le territoire. Les colonies juives de Gaza ont été évacuées en 2005 lors d’un retrait unilatéral des troupes qui a profondément divisé Israël.