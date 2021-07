Israël nivelle la résidence en Cisjordanie d’un suspect palestino-américain

Israël dit que Shalaby a effectué une fusillade en voiture le 2 mai en Cisjordanie occupée par Israël, qui a tué l’étudiant israélien Yehuda Guetta et en a blessé deux autres. Il a été arrêté quelques jours après l’attaque. Sa femme, Sanaa Shalaby, a déclaré à l’AP qu’ils étaient séparés depuis plusieurs années et qu’il avait passé la plupart de son temps à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il avait épousé trois autres femmes lors de cérémonies islamiques non officielles. Toute la famille a la nationalité américaine.