«  Israël n’est pas un pays, mais un camp terroriste  », déclare le dirigeant iranien Khamenei

Depuis le premier jour, les sionistes ont transformé la Palestine occupée en une base pour le terrorisme. Israël n’est pas un pays; c’est un #TerroristCamp contre les Palestiniens et les autres nations musulmanes. Combattre ce régime despotique, c’est lutter contre l’oppression et le terrorisme. Et c’est la responsabilité de chacun.

– Khamenei.ir (@khamenei_ir) 7 mai 2021