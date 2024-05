Israël n’est pas impliqué dans le crash mortel de l’hélicoptère du président iranien – Reuters — RT World News

Ebrahim Raïssi et d’autres sont morts dimanche dans la province de l’Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest du pays.

Le gouvernement israélien n’a rien à voir avec la mort du président iranien Ebrahim Raisi, a rapporté Reuters, citant un responsable anonyme.

L’hélicoptère transportant Raïssi et plusieurs autres responsables, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, s’est écrasé dimanche après-midi dans une région montagneuse du nord-ouest de l’Iran. Après plus de dix heures de recherches – gênées par le brouillard et la pluie – le président et son entourage ont été confirmés morts.

Le chef de l’Etat s’était rendu dans la région frontalière après avoir rejoint samedi le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour inaugurer un barrage. Raïssi s’était engagé à visiter chacune des 30 provinces iraniennes au moins une fois par an et voyageait donc régulièrement à travers le pays.

Sa mort a suscité des spéculations selon lesquelles Israël, l’ennemi de longue date de l’Iran, pourrait être à l’origine de l’accident.

Lundi, un responsable israélien, qui a requis l’anonymat, a nié l’implication du pays dans l’accident, déclarant à Reuters : « Ce n’était pas nous. »

La dernière vague de tensions entre Israël et l’Iran a débuté le 1er avril, après qu’une prétendue frappe aérienne israélienne aurait touché le consulat iranien à Damas, la capitale syrienne. La frappe a tué sept officiers de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), dont deux généraux de haut rang.















En réponse, Téhéran a lancé des dizaines de drones et de missiles sur Israël, qui a ensuite riposté avec une poignée de drones et de missiles aériens.

La République islamique s’est engagée à plusieurs reprises à anéantir, détruire ou anéantir le « Régime sioniste » comme il appelle Israël.

Le ministre israélien du Patrimoine, Amichay Eliyahu, a réagi à l’annonce de la mort de Raisi en publiant une image d’un verre de vin sur X (anciennement Twitter), accompagnée d’un « Acclamations » dans la légende.

Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense et chef du parti d’opposition de droite Yisrael Beiteinu, a déclaré au site d’information Ynet qu’Israël « ne versera pas une larme pour la mort du président iranien. »

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré cinq jours de deuil dans le pays pour les victimes de l’accident. L’adjoint de Raïssi, Mohammad Mokhber, a pris la présidence après l’approbation de Khamenei lundi. Mokhber occupera ce poste pendant 50 jours jusqu’à la tenue d’élections.