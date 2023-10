Israël n’envahira pas Gaza avant la visite de Joe Biden, car le dirigeant américain « fera pression pour une aide vitale aux Palestiniens »

Syrie: Les militants syriens ont tiré des roquettes sur Israël depuis les massacres du Hamas.

Le dictateur Bachar al-Assad est un allié de Vladimir Poutine.

Un haut responsable israélien a accusé l’Iran de tenter de déployer des armes en Syrie pour ouvrir un nouveau front de guerre.

Dinde: La Turquie se dit prête à contribuer à la désescalade du conflit.

Le président Erdogan s’est proposé comme médiateur, bien qu’il ait dénoncé le bombardement israélien de Gaza comme « non une guerre mais un massacre ».

Irak: Des militants pro-iraniens ont menacé d’attaquer des cibles américaines en Irak si Biden « intervenait » pour aider Israël dans sa guerre contre le Hamas.

L’Iran: Le Hamas est armé et financé par le gouvernement iranien, qui a mis en garde contre des « conséquences de grande envergure » si l’opération militaire israélienne à Gaza n’est pas arrêtée.

L’Iran cherche à maintenir les divisions au Moyen-Orient et était mécontent du rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite avant les attaques.

ROYAUME-UNI: En fournissant une aide militaire et en soutenant Israël dans sa lutte contre le Hamas, le Premier ministre Rishi Sunak a également exhorté Israël à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils et d’aggraver la crise humanitaire à Gaza.

Liban: Le Premier ministre par intérim Najib Mikati est soutenu par le groupe terroriste Hezbollah qui tire des roquettes sur Israël depuis une semaine. On craint qu’en cas d’escalade de la situation, Israël ne soit plongé dans un conflit à grande échelle avec le Liban.

ETATS-UNIS: Soutien ferme à Israël alors qu’il cherche à éliminer le Hamas, mais également pression pour trouver des moyens d’atténuer les souffrances humanitaires à Gaza.

Le président Biden, effectuant une visite historique en Israël en temps de guerre, espère principalement empêcher la guerre de s’étendre à d’autres pays de la région.

UE: Ayant du mal à s’entendre sur un message commun, les dirigeants devraient se rencontrer pour clarifier la position du bloc.

Lorsque Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré à Israël qu’elle bénéficiait du soutien de l’Europe, certains États membres ont réagi en retour.

Egypte: Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui est un allié des États-Unis, s’inquiète du fait que les réfugiés gazaouis fuient vers son pays et ne reviennent jamais et est donc réticent à ouvrir le terminal de Rafah.

L’Égypte a longtemps joué le rôle de médiateur entre Israël et la Palestine, mais elle déclare désormais que le bombardement israélien de Gaza a « outrepassé son droit à l’autodéfense ».

Jordan: Joe Biden rencontrera le roi Abdallah de Jordanie pour discuter de l’aide humanitaire à Gaza.

La Jordanie contrôlait la Cisjordanie et Jérusalem-Est jusqu’à ce qu’Israël les envahisse en 1967, mais les deux pays ont signé un traité de paix en 1994.

Arabie Saoudite: Certains experts estiment que le Hamas a attaqué Israël afin de faire dérailler les négociations qui devaient normaliser les relations politiques entre l’État juif et l’Arabie saoudite.

Ces pourparlers ont maintenant été suspendus.

ÉMIRATS ARABES UNIS: Avec Bahreïn, l’un des deux seuls gouvernements arabes à dénoncer le Hamas.

Avant les attaques, les liens économiques et sécuritaires croissants entre les deux pays et Israël avaient récemment été mis sous pression par les actions et déclarations provocatrices du gouvernement israélien envers les Palestiniens de Cisjordanie.

Chine: Il a critiqué les actions d’Israël et appelé à un cessez-le-feu à la suite de la rencontre du dirigeant Xi Jinping avec le président russe Vladimir Poutine mardi.

Les deux autocrates partagent la vision d’un nouvel ordre international qui ne serait plus dominé par les États-Unis et leurs alliés démocrates.

Russie: Du côté du Hamas, Poutine cherche à affaiblir les États-Unis et leurs alliés et à détourner l’attention du monde de son invasion en cours en Ukraine.

Selon certaines informations, la Russie aurait indirectement fourni des armes et un entraînement au Hamas et aurait orienté son régime de propagande massive vers un soutien au groupe terroriste.