« Nous avons des contacts avec un autre pays qui, j’espère, se concrétiseront dans les prochains jours », a-t-il ajouté. Le ministre israélien de la Santé, Nitzan Horowitz, a déclaré dimanche à la chaîne locale 13 News.

Le ministre de la Santé n’a pas nommé le pays en question, affirmant que cela pourrait saper les négociations en cours sur l’échange de vaccins.

Israël, qui a entièrement vacciné plus de la moitié de sa population, dispose d’environ 1,4 million de doses de vaccin Pfizer/BioNTech contre Covid-19 qui devraient expirer d’ici la fin de ce mois. Tel Aviv prévoit d’en utiliser environ 600 000 pour vacciner les enfants âgés de 12 à 15 ans, tandis que les 800 000 autres doses sont laissées dans les limbes.

L’État juif ne veut pas jeter des jabs valant des millions de dollars, mais propose plutôt de les échanger contre une future livraison prévue dans un autre pays.

Un tel accord a été proposé à l’Autorité palestinienne (AP) à la mi-juin, le premier envoi de doses israéliennes arrivant même en Cisjordanie. Mais Ramallah a annulé l’accord et renvoyé les coups, disant que le « leur date d’expiration était trop proche. » La nouvelle de l’accord a provoqué une réaction violente parmi les Palestiniens, déclenchant des appels à enquêter sur les responsables qui ont approuvé l’échange.

Plus tôt cette semaine, des reportages dans les médias israéliens et britanniques ont affirmé qu’Israël et le Royaume-Uni négociaient un échange de vaccins. Les parties auraient été désireuses de trouver un terrain d’entente, mais l’accord a échoué en raison de problèmes techniques non spécifiés.

Le bureau du nouveau Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a déclaré dimanche que le Premier ministre s’était entretenu à plusieurs reprises avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, au cours des derniers jours, pour discuter de la possibilité d’échanger les coups expirés avec d’autres pays. Les deux étaient « maintenir un contact téléphonique permanent » et travaillaient pour résoudre l’énigme des vaccins israéliens, a-t-il assuré.

