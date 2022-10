Israël ne vendra pas à l’Ukraine sa défense Iron Dome par respect pour la Russie

JÉRUSALEM – L’assaut aérien meurtrier de Moscou sur les villes ukrainiennes a intensifié la pression sur les nations occidentales pour qu’elles envoient des systèmes de défense aérienne dans le pays assiégé, mais il est encore peu probable qu’elle reçoive l’un des outils les plus efficaces au monde contre les projectiles entrants. La défense aérienne israélienne Iron Dome, qui affiche un taux de réussite de 90 % contre les roquettes tirées contre elle, restera hors de portée de l’Ukraine, ont déclaré des experts, alors que Jérusalem cherche à maintenir des relations stratégiques avec la Russie en Syrie et dans d’autres points chauds.

Les ministères israéliens de la Défense et des Affaires étrangères et le bureau du Premier ministre ont uniformément refusé de commenter mercredi les demandes de longue date de l’Ukraine et de ses partisans pour qu’elle donne, vende ou prête le système à l’Ukraine, y compris les appels lancés depuis le barrage de lundi.

La Russie frappe Kyiv et des villes à travers l’Ukraine après l’attaque du pont de Crimée

“Israël a une grande expérience de la défense aérienne et du dôme de fer, et nous avons besoin exactement du même système dans notre ville”, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, dans une interview mardi, un jour après que six habitants ont été tués dans les frappes. « Nous en parlons depuis longtemps avec eux. Ces discussions n’ont pas abouti.

Iron Dome utilise des intercepteurs dirigés par radar pour lancer des projectiles hostiles depuis le ciel. Israël en dépend pour protéger les civils des roquettes tirées par les militants dans la bande de Gaza, avec un succès éclatant. Le système a abattu plus de 97% des 470 roquettes tirées par les forces du Jihad islamique à Gaza lors d’une escalade de trois jours en août, selon l’armée israélienne.

Iron Dome n’est pas conçu pour intercepter le type de gros missile guidé utilisé dans la plupart des barrages qui ont tué au moins 20 personnes à Kyiv, Lviv, Dnipro et d’autres villes lundi, selon des experts militaires en Israël et à Washington.

Mais les Ukrainiens disent que le réseau pourrait aider à protéger les résidents de Grad et d’autres roquettes plus petites qui ont détruit des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des gares le long du front mouvant.

“Ce sera certainement utile car les Russes envoient également des drones, ils envoient différents types de roquettes”, a déclaré Klitchko. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti mardi que Moscou déployait près de 2 500 drones d’attaque achetés à l’Iran.

Les frappes ont propulsé la défense aérienne de l’Ukraine en tête de l’ordre du jour des réunions des ministres de la Défense de l’OTAN cette semaine à Bruxelles. Pour parer aux frappes russes, ont-ils déclaré, il faudra un patchwork de systèmes ciblant différentes échelles d’armes fournies par plusieurs pays.

Depuis lundi, Kyiv a redoublé de demandes pour que les nations répondent. “La défense aérienne est actuellement la priorité n°1 de notre coopération en matière de défense”, a déclaré Zelensky dans un tweet.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a supplié les États membres d’augmenter la capacité de défense aérienne en Ukraine, et plusieurs ont déclaré qu’ils cherchaient des moyens de s’y conformer. Washington enverra à l’Ukraine deux systèmes de missiles sol-air avancés “dans les prochaines semaines”, a déclaré lundi un responsable américain de la défense, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Les responsables israéliens ont refusé de dire si les nouvelles initiatives modifieraient la position du pays sur Iron Dome. La réticence de Jérusalem, qui n’a pas changé depuis que la guerre a éclaté en février, a attiré la colère des responsables ukrainiens, y compris son ambassadeur en Israël et, à plusieurs reprises, Zelensky.

“Tout le monde sait que vos systèmes de défense antimissile sont les meilleurs”, a déclaré Zelensky en implorant l’aide du parlement israélien au printemps.

« Je ne sais pas ce qui est arrivé à Israël », a-t-il déclaré dans une interview à la télévision française le mois dernier. “Je suis sous le choc, car je ne comprends pas pourquoi ils ne pouvaient pas nous donner des défenses aériennes.”

Les responsables israéliens sont en grande partie muets, et les rapports ont diversement attribué leur refus à un manque d’inventaire et aux lacunes du système contre les missiles de croisière. Mais la plupart des analystes disent que la décision est motivée par la perception qu’Israël ne peut pas armer l’Ukraine directement sans briser sa coopération stratégique avec la Russie en Syrie et dans d’autres points chauds qui sont une priorité absolue pour Israël.

En Syrie, le président russe Vladimir Poutine a largement laissé libre cours aux avions de guerre israéliens pour attaquer des militants soutenus par l’Iran qu’Israël accuse de transporter des armes vers des alliés en Syrie et au Liban.

“C’est juste la peur de Poutine”, a déclaré Yossi Melman, un analyste et commentateur de longue date du renseignement qui a dénoncé le refus d’Israël de fournir Iron Dome et d’autres aides matérielles comme “moralement inconscient”.

“C’est dommage”, a déclaré Melman. “Nous prêchons au monde l’humanité et le bien et le mal, mais lorsqu’il s’agit de nos positions internationales, seules nos préoccupations de sécurité les plus étroites sont prises en compte.”

Kyiv se prépare à des difficultés prolongées alors que la Russie menace de nouvelles frappes

Israël a été critiqué pour sa réponse à l’invasion russe depuis le début, lorsque le Premier ministre de l’époque, Naftali Bennett, s’est tenu à l’écart de la condamnation mondiale qui pleuvait sur Poutine et s’est plutôt présenté, brièvement, comme un médiateur neutre.

Depuis lors, les responsables israéliens soulignent l’aide non militaire qu’ils ont fournie, notamment en accélérant l’arrivée de milliers de réfugiés juifs d’Ukraine, en fournissant des gilets pare-balles aux non-combattants et en exploitant un hôpital de campagne près de la frontière entre l’Ukraine et la Pologne. Et le pays est devenu plus critique à l’égard des actions russes, en particulier depuis que le Premier ministre Yair Lapid a assumé le poste le plus élevé.

“Je condamne fermement les attaques russes contre la population civile à Kyiv et dans d’autres villes d’Ukraine”, a tweeté Lapid après les attaques de lundi. “J’adresse nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple ukrainien.”

Les responsables américains n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la position d’Iron Dome d’Israël et s’ils accepteraient un transfert. Le système a été développé avec l’aide financière de Washington et les deux gouvernements ont un droit de veto sur les propositions de partage.

Un assistant du Congrès familier avec la question a déclaré que l’administration n’avait apparemment pas directement demandé à Israël de changer sa position, malgré la reconnaissance générale qu’Iron Dome est le type de “système rapproché qui pourrait être efficace là-bas”.

“L’Ukraine a demandé à Israël et Israël a refusé de fournir”, a déclaré l’assistant. “Chaque fois que nous avons demandé [the administration] là-dessus, ils esquivent astucieusement et disent quelque chose comme “nous apprécions tous les États désireux de fournir une assistance”.