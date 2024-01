Israël n’a tué que 20 à 30 % des terroristes du Hamas, selon les États-Unis

Nouvelles





Israël n’a pas atteint son objectif d’éradiquer rapidement le Hamas puisqu’il n’a tué que 20 à 30 % des 30 000 militants terroristes estimés, selon les renseignements américains.

Plus de trois mois après le début de la guerre qui a dévasté Gaza, le Hamas conserve la majorité de ses forces combattantes avec suffisamment de munitions pour continuer à tirer sur Israël et les soldats de Tsahal pendant des mois, ont déclaré des responsables au Wall Street Journal.

Cette estimation intervient alors que Tsahal affirme qu’environ 9 000 terroristes du Hamas ont été tués depuis le début de la guerre, dont environ 1 000 lors du massacre du 7 octobre qui a tué plus de 1 200 Israéliens.

Les États-Unis estiment que le Hamas compte entre 25 000 et 30 000 membres, une estimation plus prudente que celle d’Israël, qui évalue la force combattante des terroristes à 30 000 ou plus.

Les États-Unis contredisent également l’affirmation d’Israël selon laquelle jusqu’à 16 000 combattants du Hamas ont été blessés au combat, dont environ la moitié trop grièvement blessés pour retourner sur les lignes de front.

Les responsables américains estiment que seulement 10 500 à 11 700 terroristes ont été blessés, et nombre d’entre eux sont finalement retournés au combat, rapporte le Journal.

Environ 163 Palestiniens ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne la semaine dernière au cours d’une série de bombardements sur une période de 24 heures. Xinhua/Shutterstock

L’armée israélienne a commencé à retirer ses soldats de Gaza, mais les terroristes du Hamas ont déjà repris leurs opérations dans les zones précédemment dégagées. PA

L’armée israélienne a refusé de commenter les chiffres américains. Le Hamas n’a pas encore commenté, mais le groupe nie fréquemment avoir subi de lourdes pertes pendant la guerre.

Les estimations des responsables du renseignement soulèvent des questions sur la faisabilité de l’objectif israélien de détruire le Hamas et des inquiétudes quant aux pertes civiles croissantes à Gaza.

Le nombre de morts a désormais dépassé les 25 000, dont beaucoup seraient des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de différence entre les civils et les terroristes.

Le nombre de morts à Gaza a dépassé les 25 000, l’armée israélienne estimant avoir éliminé 9 000 combattants du Hamas. Xinhua/Shutterstock

Avec les chiffres mis à jour, le ratio semble être similaire aux estimations du mois dernier, où l’armée israélienne a reconnu qu’environ deux civils ont été tués pour chaque terroriste du Hamas tué à Gaza, un ratio qu’un porte-parole de Tsahal a qualifié de « extrêmement positif ».

L’armée israélienne estime que la guerre se poursuivra probablement tout au long de 2024, alors qu’elle s’efforce de démanteler les opérations du Hamas à Gaza et de libérer les plus de 130 otages israéliens toujours en captivité.

Suite aux victoires dans le nord de Gaza et aux pressions exercées par les États-Unis pour réduire l’effort de guerre, Israël a également commencé à retirer certains soldats de l’enclave palestinienne pour qu’ils s’entraînent et se reposent.

Les Palestiniens recherchent des survivants dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, suite à une frappe aérienne de Tsahal mercredi. Xinhua/Shutterstock

Mais en raison de la probabilité que les forces du Hamas restent fortes dans l’enclave, les États-Unis ont averti qu’Israël continuerait de voir le groupe terroriste réapparaître dans le nord et le centre de Gaza.

De tels incidents se sont déjà produits, l’armée israélienne ayant signalé des tirs de roquettes depuis le centre de Gaza en début de semaine, quelques jours seulement après que les soldats israéliens ont dégagé une grande partie de la zone.

Des attaques similaires ont eu lieu dans le nord, où l’armée israélienne avait précédemment vanté que le Hamas avait perdu son « contrôle opérationnel », tandis que Tsahal se concentrait sur le sud depuis décembre.

Cela met en évidence les inquiétudes de plusieurs responsables israéliens qui ont averti qu’en dépit des avancées de Tsahal à Gaza, le Hamas continuerait de revenir et de tenter de se réaffirmer dans les zones où Israël a quitté ou réduit ses forces.

Malgré les critiques de son propre cabinet de guerre sur l’orientation des combats à Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré jeudi que les combats se poursuivraient jusqu’à ce que le groupe militant islamiste soit écrasé.











