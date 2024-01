Israël n’a pas réussi à atteindre tous ses objectifs à Gaza (New York Times)

Par l’équipe de Palestine Chronicle

L’armée israélienne n’a pas tardé à démentir les affirmations du New York Times samedi, déclarant, sur la base de la propre évaluation d’Israël, que l’échec d’Israël à Gaza est, pour l’essentiel, pire que prévu.

Le haut commandement militaire israélien a émis des doutes sur la faisabilité des objectifs israéliens à Gaza, compte tenu des « progrès limités d’Israël dans le démantèlement du Hamas », selon le New York Times. signalé Samedi.

« Israël a établi son contrôle sur une partie plus petite de Gaza à ce stade de la guerre que ce qu’il avait initialement envisagé dans les plans de bataille dès le début de l’invasion, qui ont été examinés par le New York Times », indique le rapport.

Dilemme prisonniers contre guerre

La lenteur des opérations aurait « conduit certains commandants (israéliens) à exprimer en privé leurs frustrations face à la stratégie du gouvernement civil à l’égard de Gaza ».

Selon le rapport, de nombreux membres de l’armée israélienne réfléchissent désormais à la possibilité de donner la priorité à la libération des captifs israéliens détenus à Gaza par le mouvement de résistance palestinienne Hamas, dans le but noble de démanteler la Résistance palestinienne.

« Le double objectif de libérer les otages et de détruire le Hamas est désormais mutuellement incompatible », selon des entretiens avec quatre « hauts responsables militaires », qui ont parlé au New York Times sous couvert d’anonymat.

Ces opinions ont été exprimées publiquement par Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée israélienne et membre du cabinet de guerre, qui a déclaré dans une interview à la Douzième chaîne israélienne que la libération des captifs ne peut pas être obtenue par des opérations militaires.

« Pour moi, il n’y a pas de dilemme. La mission est de secourir les civils, avant de tuer un ennemi », a déclaré Eizenkot.

« Selon trois des commandants interrogés par le Times, la voie diplomatique serait le moyen le plus rapide de renvoyer les Israéliens », a rapporté le New York Times. Il a ajouté que l’infrastructure du Hamas « était plus sophistiquée que ce que les services de renseignement israéliens avaient évalué précédemment ».

Tunnels impossibles

Le rapport détaille en outre l’échec des opérations israéliennes sur le terrain à Gaza.

L’un des nobles objectifs fixés par l’armée israélienne était la destruction complète du réseau de tunnels. Il semble cependant qu’il n’y soit pas parvenu.

« Localiser et creuser chaque tunnel prend du temps et est dangereux. Beaucoup sont équipés de pièges, selon l’armée israélienne. »

Pas de contrôle militaire

Malgré les déclarations triomphales concernant le contrôle militaire par Israël de vastes étendues du territoire assiégé, les faits sur le terrain semblent indiquer une réalité différente.

« À la veille de l’invasion israélienne », indique le rapport, « l’armée estimait qu’elle établirait un « contrôle opérationnel » sur la ville de Gaza, Khan Younis et Rafah (…) d’ici fin décembre ».

« Mais à la mi-janvier, Israël n’avait pas encore commencé son avancée vers Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, et n’avait toujours pas chassé le Hamas de toutes les parties de Khan Younis, une autre grande ville du sud », ajoute le texte.

De plus, Israël s’est retiré du nord de Gaza « au plus fort de la campagne en décembre », ce qui a créé « un vide de pouvoir dans le nord, permettant ainsi aux combattants du Hamas et aux responsables civils d’essayer d’y réaffirmer leur autorité ».

En effet, la Résistance a systématiquement lancé des roquettes vers les colonies israéliennes entourant Gaza, depuis cette même zone, prouvant que ses capacités militaires sont en grande partie intactes et toujours pleinement fonctionnelles.

Le New York Times a émis une évaluation similaire, rapportant mardi le tir par les combattants du Hamas d’un barrage d’environ 25 roquettes sur Israël, « provoquant la colère des Israéliens qui espéraient qu’après des mois de guerre, les capacités de lancement de roquettes du Hamas avaient été détruites ».

Les dirigeants du Hamas sont vivants

Un autre échec israélien est qu’Israël n’a pas réussi à éliminer la direction du Hamas à Gaza.

« Les principaux dirigeants du Hamas à Gaza – dont (Yahya) Sinwar, Mohammad Deif et Marwan Issa – restent en liberté », admet le rapport.

Malgré tout cela, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continue d’affirmer que les objectifs d’Israël, quels qu’ils soient, ne peuvent être atteints que par la guerre.

« Arrêter la guerre avant que les objectifs ne soient atteints enverra un message de faiblesse », a-t-il déclaré jeudi dans son discours.

Dans un communiqué publié samedi après-midi, l’armée israélienne a déclaré que les commentaires cités dans le rapport du New York Times n’étaient « pas connus » de l’armée et « ne reflètent pas la position de Tsahal ».

(La Chronique de la Palestine)