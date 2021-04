S’adressant à la radio de l’armée mercredi, Nachman Ash, le coordinateur national de la pandémie d’Israël, a déclaré que le pays n’avait plus besoin des 10 millions de coups AstraZeneca qu’il avait commandés, affirmant que d’autres entreprises répondaient à ses besoins.

«Nous essayons de trouver la meilleure solution. Après tout, nous ne voulons pas que (les vaccins) arrivent ici et que nous devons les jeter à la poubelle ». Ash a déclaré, ajoutant que le pays avait des approvisionnements sécurisés par d’autres producteurs jusqu’en 2022.

«Il est préférable que les vaccins AstraZeneca n’atteignent pas le pays. À une époque où nous ne savions pas quel vaccin serait le plus efficace, nous avons conclu des accords avec un certain nombre d’entreprises – et maintenant nous n’en avons plus besoin ». dit-il, sans souligner les liens apparents entre le vaccin et de très rares cas de caillots sanguins.

Ash a ajouté que le gouvernement travaillait avec l’entreprise pour s’assurer que les vaccins parviennent aux pays qui en ont besoin.

Plus de 60% des Israéliens ont reçu au moins une injection de Covid-19 et la proportion de personnes recevant deux doses n’est pas loin derrière. Le pays a largement administré le vaccin produit par Pfizer, mais a annoncé lundi de nouveaux accords avec Pfizer et Moderna pour un total de 18 millions de vaccins des deux sociétés.

Le vaccin d’AstraZeneca a fait l’objet d’un examen approfondi au milieu des inquiétudes selon lesquelles le vaccin était un facteur causal dans le développement de caillots sanguins très rares, mais potentiellement mortels. Certains pays ont fixé des limites à son utilisation tandis que le Danemark a déclaré une interdiction pure et simple.

Mercredi, le Serum Institute of India a annoncé qu’il augmenterait la production du jab anglo-suédois à 100 millions de doses par mois, mais cela ne se produirait qu’en juillet, deux mois plus tard que prévu. Le vaccin est toujours très demandé et, comme il ne nécessite pas de stockage super frais comme Moderna ou le jab de Pfizer, et peut être plus facilement transporté et administré dans les pays sous-développés.

