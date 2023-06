Israël multiplie les démolitions de maisons pour lutter contre le terrorisme, mais à quel prix ?

Commentez cette histoire Commentaire

RAMALLAH, Cisjordanie – Jeudi, des soldats israéliens ont rasé la maison familiale d’Eslam Froukh, un Palestinien accusé d’avoir perpétré deux attentats meurtriers à l’arrêt de bus à Jérusalem l’année dernière. Peu de temps après que les explosions aient retenti dans ce quartier normalement calme du centre-ville de Ramallah, des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et soldats israéliens.

Des images virales sur les réseaux sociaux de la confrontation ont montré des Palestiniens lancer des explosifs aux véhicules blindés israéliens, les enfants toussent des gaz lacrymogènes israéliens et un éminent journaliste palestinien transporté d’urgence à l’hôpital après avoir reçu une balle en caoutchouc dans la tête.

Israël a démoli 27 maisons de terroristes présumés et condamnés depuis le début de 2022, selon le groupe de défense des droits israélien B’Tselem, dont 10 déjà cette année – au rythme actuel, ce serait le plus grand nombre de démolitions depuis 2016, la fin de l' »intifada au couteau », lorsque les Palestiniens ont mené des attaques meurtrières à l’aide de couteaux, de voitures et d’autres armes non conventionnelles.

Israël affirme que les démolitions de maisons servent une stratégie de dissuasion plus large, à un moment où les attaques terroristes sont à nouveau en augmentation. Les Palestiniens ont tué au moins 48 personnes en Israël et en Cisjordanie au cours de la dernière année et demie. Mais certains experts en sécurité disent que la stratégie est contre-productive, alimentant le cycle de la violence plutôt que de le contenir. Et les défenseurs des droits humains condamnent cette pratique comme une punition collective et une violation du droit international. Les proches de Froukh disent que la destruction de leur maison n’avait qu’un seul but.

« C’était une vengeance », a déclaré la mère de Froukh, qui a demandé qu’on la désigne par son surnom arabe, Umm Eslam, alors qu’elle examinait la coquille du deuxième étage. Elle a déclaré que son fils, un ingénieur en mécanique de 26 ans diplômé d’un collège de Jérusalem, avait été accusé de l’attaque, rejetant les affirmations de la police israélienne selon lesquelles il était motivé par l’extrémisme islamique.

« Il n’aurait pas pu faire ça », a déclaré Umm Eslam, se référant aux déclarations de la police israélienne disant que son fils avait agi seul et, à la suite des attentats de novembre, avait stocké des explosifs et une mitraillette de type Carlo dans un open- pirogue aérienne en vue de futures attaques.

Debout dans l’embrasure d’une porte évidée, Umm Eslam était entourée des traces de sympathisants qui ont afflué depuis jeudi : empreintes de mains, slogans de solidarité et quelques signatures des groupes nouvellement formés ici qui ont juré de prendre les armes contre Israël .

Pendant des décennies, par à-coups corrélés à des vagues de violence, Israël a rasé les maisons familiales de Palestiniens accusés de terrorisme, dans le cadre d’une « guerre d’usure » en cours, selon les mots de Qadura Fares, président de l’organisation non gouvernementale Société des prisonniers palestiniens à Ramallah .

Israël « essaie de faire monter le prix de la résistance palestinienne à l’occupation, qui [they] penser forcera les Palestiniens à faire la paix », a poursuivi Fares.

Au lieu de cela, les démolitions de maisons ont suscité la rage chez les Palestiniens, a-t-il dit, et offert des percées au Hamas, au Jihad islamique et à d’autres groupes armés, qui se présentent souvent à la porte des familles sans abri, offrant de payer pour la reconstruction et un soutien politique.

Les démolitions de maisons « ne font que créer une nouvelle guerre », a déclaré Fares.

Les responsables militaires israéliens affirment que la perte de biens dissuade les futurs attaquants, citant principalement des preuves anecdotiques de familles remettant des proches aux autorités.

La recherche universitaire est mince et peu concluante. Une étude de 2015 examinant la pratique lors de la vague d’attentats-suicides de la deuxième Intifada a révélé que « les démolitions punitives de maisons ont un impact négatif important, bien que de courte durée, sur le nombre de terroristes suicidaires », bien qu’elle ait ajouté que d’autres variables, comme la statut de cellules militantes, pourrait contribuer à l’apparente relation de cause à effet.

Une étude de 2021, portant sur la même période, et co-écrite par l’un des mêmes auteurs, a montré que les démolitions punitives de maisons n’avaient pas d’impact réel, mais des démolitions « préventives », dans lesquelles l’armée, par exemple, rase un bâtiment. dit pourrait être utilisé pour sniper, rend « les Palestiniens plus susceptibles d’adapter des opinions politiques plus radicales ».

L’ancien juge de la Cour suprême israélienne, Menachem Mazuz, a déclaré que le but de la tactique était « d’apaiser l’opinion publique », même si « les dirigeants sont également conscients que ce n’est pas ce qui empêchera le prochain acte de terreur ». Le département d’État américain l’a qualifié de « contre-productif pour la cause de la paix ».

En 2005, une commission militaire israélienne l’a jugé seulement « à la limite de la légalité » avant de suspendre brusquement la pratique. Israël a repris les démolitions après une fusillade palestinienne en 2008 qui a tué huit étudiants dans une yeshiva de Jérusalem, à condition que la pratique ne soit adoptée que dans des circonstances extraordinaires.

Mais au fur et à mesure que le conflit et l’occupation progressaient, la mesure devint routinière.

Aujourd’hui, alors que le gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire promet d’étendre et d’intensifier cette pratique, de nombreux critiques affirment que son véritable objectif n’est pas le contre-terrorisme, mais la démagogie politique, destinée à satisfaire les électeurs qui exigent quelque chose – n’importe quoi – en réponse à des attaques meurtrières, brutales, des attaques souvent choquantes.

Danny Yotam, l’ancien chef du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, a déclaré que le pays s’appuie sur le renseignement plutôt que sur la dissuasion pour empêcher de futures attaques. Et bien qu’il soit un partisan des démolitions de maisons, il a déclaré que pour que la pratique fonctionne, elle devait être appliquée avec « proportionnalité » – un concept qui, selon lui, était absent du gouvernement actuel d’Israël, « qui ne vise pas seulement à démolir, mais créer une communauté juive, religieuse, halakhique état de la mer aux fleuves du Jourdain.

Suite à une fusillade meurtrière devant une synagogue en janvier, le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, a poussé à la démolition de maisons palestiniennes à Jérusalem-Est. Il a dit que les maisons n’avaient pas les permis municipaux nécessaires, qui, selon les Palestiniens, sont pour la plupart impossibles à obtenir. « Nous combattrons le terrorisme en utilisant tous les moyens à notre disposition », a-t-il tweeté.

Alors que la violence monte et que les politiciens d’extrême droite cherchent des moyens de satisfaire les électeurs à qui on avait promis une approche «dure contre le terrorisme», de nombreux experts en sécurité et en droit craignent que les démolitions de maisons ne soient menées encore moins judicieusement que par le passé.

« La dissuasion est un jeu de société », a déclaré Yuval Shany, professeur de droit à l’Université hébraïque de Jérusalem. « Même lorsqu’il y a des raisons de croire qu’il y a un préjudice intergénérationnel, qu’il n’y a pas de données montrant qu’il contribue à la sécurité, la considération dominante est devenue celle de l’échelon politique. »

Shany a ajouté que la Cour suprême d’Israël, qui a longtemps été divisée sur les démolitions de maisons, est maintenant attaquée par le gouvernement et aura probablement encore moins de poids pour contester les politiques problématiques.

Bassem Halqa, 35 ans, propriétaire d’un dépanneur sous l’appartement démoli de Froukh à Ramallah, a déclaré qu’avec des « criminels de guerre » comme Ben Gvir au pouvoir en Israël, il frissonnait en pensant aux autres mesures punitives qui l’attendaient.

Halqa a déclaré qu’il s’inquiétait pour la sécurité de ses enfants, dont l’un était assis sur le perron de son magasin, tirant distraitement avec une arme-jouet.