Israël mettra en quarantaine TOUTE PERSONNE jugée exposée à la souche Delta de Covid-19, même les personnes vaccinées ou anciennement infectées

Le ministère de la Santé a mis à jour ses directives mercredi, affirmant que les personnes vaccinées ou anciennement infectées peuvent recevoir l’ordre de s’auto-isoler si les autorités pensent qu’elles ont pu se trouver en « contact étroit avec un porteur d’une variante virale dangereuse. » Selon le ministère, « contact étroit » pourrait inclure le fait d’être passagers dans le même avion.

La décision intervient alors qu’Israël a signalé plus de 100 nouveaux cas de Covid-19 pour le 2e jour consécutif dans un pic de cas imputés à la souche Delta, malgré le taux de vaccination de 60% dans le pays.

Le ministère de la Santé a déclaré que 110 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés en Israël mardi, dont 64 enfants et adolescents inscrits dans le système éducatif du pays, ont rapporté les médias israéliens. Quatorze personnes sont entrées en Israël depuis l’étranger, a rapporté le radiodiffuseur public KAN. Cela fait suite à 125 autres cas lundi, dans ce qui est devenu le taux quotidien d’infection à coronavirus le plus élevé en deux mois.

Nachman Ash, le coordinateur national de la réponse à la pandémie du pays, a déclaré que les responsables de la santé – faisant partie du ‘armoire corona’ – devaient présenter au gouvernement des mesures de réponse possibles, y compris un mandat de porter des masques à l’intérieur. Il a ajouté que la décision serait prise dans les prochains jours. Le mandat du masque d’intérieur a été levé la semaine dernière.

Le ministère de la Santé est « se préparer à tous les scénarios », y compris des limites renouvelées sur les rassemblements, selon la chef de la santé publique au ministère de la Santé, Sharon Alroy-Preis.

Mardi, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé qu’Israël considère la hausse comme un « nouvelle épidémie » ajoutant que le cabinet des coronavirus élaborera un plan de réponse.

Le Premier ministre a également découragé les citoyens de voyager. « Je demande : si vous n’avez pas besoin de voyager à l’étranger, ne prenez pas l’avion » Bennett a déclaré en s’adressant à la presse à l’aéroport Ben Gourion.

L’augmentation des cas a été imputée à la variante Delta du virus, qui a été identifiée pour la première fois en Inde. Alroy-Preis a déclaré la variante Delta « entré en Israël parce que les gens ne respectaient pas les instructions de quarantaine ». Nachman Ash a convenu que les personnes qui brisaient la quarantaine, ainsi que les problèmes avec les tests Covid-19 à l’aéroport Ben Gourion en raison des longues files d’attente, étaient en partie à blâmer pour la reprise de l’épidémie.

Le Premier ministre Bennett a également critiqué le taux de vaccination d’Israël, affirmant que les Israéliens doivent être vaccinés avant le 9 juillet afin de recevoir les deux doses du vaccin avant son expiration. À l’heure actuelle, un peu plus de 60% des Israéliens ont été complètement vaccinés, ce qui est l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Israël utilise actuellement des lots de vaccins Pfizer qui expireront fin juin et juillet.

Le ministère de la Santé a recommandé lundi à Israël de vacciner les enfants âgés de 12 à 15 ans, suite à l’augmentation du Covid-19 chez les enfants des villes de Modi’in et Binyamina.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!