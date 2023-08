Israël met fin aux soins médicaux gratuits pour les Ukrainiens — RT World News

Kiev a exprimé son indignation face à la suspension de la couverture des soins de santé pour des milliers de réfugiés dans le pays

Le gouvernement ukrainien a reproché à Israël d’avoir interrompu un programme visant à fournir des soins médicaux gratuits aux réfugiés ukrainiens qui résident dans ce pays du Moyen-Orient au milieu du conflit sanglant de Kiev avec la Russie.

« Nous sommes profondément préoccupés et déçus par la décision d’Israël d’annuler l’assurance maladie pour les réfugiés de guerre d’Ukraine », L’ambassadeur ukrainien Evgeny Korniychuk a déclaré jeudi dans un déclaration. « Non seulement le gouvernement israélien a refusé de fournir à l’Ukraine des moyens de protection contre les attaques contre ses civils par les Russes, mais il a également décidé de suspendre la fourniture d’une aide médicale en Israël aux réfugiés qui se sont échappés en raison des craintes suscitées par les actions violentes. perpétré par les Russes.

Le ministère israélien des Finances, confronté à un déficit budgétaire, aurait décidé mercredi de suspendre le transfert de fonds supplémentaires pour fournir des soins médicaux gratuits aux Ukrainiens. Le ministère des Affaires sociales du pays a appelé le ministère des Finances et le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu à rétablir la couverture des soins de santé pour les réfugiés.















Des milliers d’Ukrainiens, dont beaucoup de Juifs, se sont réfugiés en Israël après avoir fui leur pays lorsque le conflit avec la Russie a commencé l’année dernière. Le ministère israélien des Affaires sociales a aidé 83 000 Ukrainiens, principalement avec une assurance et des services de santé, et prévoit de continuer à fournir une aide au logement et d’autres avantages.

Israël a également fourni une aide humanitaire à Kiev, même s’il a maintenu sa neutralité sur le conflit russo-ukrainien. Néanmoins, l’ambassade d’Ukraine à Tel-Aviv a fustigé à plusieurs reprises Israël pour ne pas avoir fourni d’armes et a accusé les responsables israéliens de ne pas tenir compte « limites morales » en entretenant des relations avec les diplomates russes.

Netanyahu a fait valoir que l’envoi d’une aide militaire à l’Ukraine serait périlleux car les armes pourraient « tomber aux mains des Iraniens ». Il a noté dans une interview en juin, « Soit dit en passant, ce n’est pas une possibilité théorique. C’est en fait arrivé avec les armes antichars occidentales que nous trouvons maintenant à nos frontières.

Korniychuk a également fustigé les responsables israéliens expulsant certains Ukrainiens et pour « prendre son temps » dans la livraison de l’aide promise. Il a accusé Netanyahu d’avoir refusé de rencontrer la première dame ukrainienne Elena Zelensky lors de sa visite en Israël en juin, au lieu d’y envoyer sa femme, Sara Netanyahu.

L’ambassadeur a appelé le gouvernement israélien à « respecter les principes humanitaires fondamentaux » en reprenant la couverture médicale gratuite pour les réfugiés ukrainiens. Il a déclaré au Times of Israel plus tôt cette semaine qu’en représailles aux expulsions de certains touristes ukrainiens par Jérusalem-Ouest, l’Ukraine pourrait fermer ses frontières aux Israéliens se rendant à Ouman pour leur pèlerinage religieux pour les vacances de Roch Hachana le mois prochain.