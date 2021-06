Israël met fin à son mandat de masque d’intérieur

Israël n’exigera plus que les gens portent des masques à l’intérieur, supprimant l’une des dernières restrictions sur les coronavirus du pays alors que les infections continuent d’y diminuer, a déclaré le ministère israélien de la Santé annoncé mardi.

Hezi Levi, le directeur général du ministère, a annoncé la nouvelle alors qu’il a retiré son masque lors d’une émission de télévision matinale.

Des masques seront toujours requis dans certains cas, y compris pour les passagers et les équipages des avions, et pour les personnes non vaccinées dans les établissements de soins. La décision intervient seulement environ deux semaines après qu’Israël a levé les restrictions de capacité et retiré son système Green Pass, permettant aux personnes vaccinées et non vaccinées un accès égal aux activités culturelles et économiques. Les principales limitations qui subsistent concernent les voyages à destination et en provenance d’Israël, qui implique des tests stricts et des règles de quarantaine.

Le déploiement du vaccin israélien a commencé en décembre et a été remarquablement rapide, stimulé par un approvisionnement suffisant en doses et le Green Pass, qui accordait aux Israéliens vaccinés plus de libertés qu’aux personnes qui n’avaient pas été vaccinées.