Israël met en garde les communautés frontalières libanaises avant les opérations de combat terrestres prévues

L’armée israélienne a averti mardi la population d’évacuer près de deux douzaines de communautés frontalières libanaises quelques heures après avoir annoncé le début des opérations terrestres contre le Hezbollah.

Le groupe militant a nié que les troupes israéliennes soient entrées au Liban, et il n’était pas immédiatement clair si les troupes israéliennes avaient traversé la frontière. Aucune photo ou séquence vidéo n’a encore été publiée montrant les forces terrestres israéliennes à l’intérieur du Liban.

Un journaliste d’Associated Press a vu les troupes israéliennes opérer près de la frontière à bord de camions blindés, avec des hélicoptères survolant les lieux, mais n’a pas pu confirmer que les forces terrestres avaient pénétré au Liban. Ni l’armée libanaise ni une force de maintien de la paix de l’ONU connue sous le nom de FINUL, qui patrouille dans le sud du Liban, n’ont confirmé l’entrée des forces israéliennes.

Israël a conseillé à la population d’évacuer vers le nord de la rivière Awali, à environ 60 kilomètres de la frontière et bien plus loin que la rivière Litani, qui marque la limite nord d’une zone déclarée par l’ONU et destinée à servir de tampon entre Israël et le Hezbollah après leur attaque. Guerre de 2006.

De la fumée s’élève mardi du site d’une frappe aérienne israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. (Hassan Ammar/Associated Press)

« Vous devez immédiatement vous diriger vers le nord de la rivière Awali pour vous sauver et quitter immédiatement vos maisons », indique le communiqué publié par le porte-parole arabe de l’armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.

La FINUL a déclaré qu’une telle opération transfrontalière constituerait un « développement dangereux » et une violation de la souveraineté libanaise. Dans sa première déclaration depuis qu’Israël a annoncé le début des opérations terrestres, le porte-parole du Hezbollah, Mohammed Afif, a rejeté ce qu’il a qualifié de « fausses allégations » d’une incursion israélienne.

Il a déclaré que le Hezbollah, la force soutenue par l’Iran, est prêt à « une confrontation directe avec les forces ennemies qui osent ou tentent d’entrer au Liban ».

Le contre-amiral Daniel Hagari, principal porte-parole de l’armée israélienne, a affirmé que les troupes menaient des « raids terrestres localisés » sur les positions du Hezbollah dans le sud du Liban pour garantir que les citoyens israéliens puissent rentrer chez eux dans le nord. Il n’a fourni aucune preuve.

Les systèmes de défense aérienne israéliens sont parfaitement préparés à toute attaque iranienne, mais aucune menace n’a été identifiée pour l’instant, a déclaré Hagari lors d’un point de presse télévisé, quelques minutes après que plusieurs médias américains ont averti qu’une attaque pourrait être imminente, citant des sources du journal blanc. Maison.

Israël et ses alliés sont dans un état de préparation élevé, et toute attaque iranienne aurait des répercussions, a déclaré Hagari.

En avril, l’Iran a lancé ses missiles et ses drones sur Israël en réponse à une frappe israélienne apparente contre un consulat iranien en Syrie. Selon certaines informations, un certain nombre d’autres pays ont aidé Israël à repousser dans une large mesure l’attaque iranienne.

La région frontalière s’est en grande partie vidée au cours de l’année écoulée, les deux parties s’échangeant des tirs. Mais la portée de l’avertissement d’évacuation a soulevé des questions sur l’ampleur avec laquelle Israël envisage d’envoyer ses forces au Liban alors qu’il poursuit une campagne qui s’intensifie rapidement contre le Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le retour dès que possible de milliers d’Israéliens dans leurs communautés frontalières du nord était une priorité absolue.

Le Hezbollah se vante d’avoir une nouvelle arme

Anticipant de nouvelles attaques à la roquette du Hezbollah, l’armée israélienne a annoncé de nouvelles restrictions sur les rassemblements publics et fermé les plages dans le nord et le centre du pays, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem. L’armée a également annoncé qu’elle appelait des milliers de soldats de réserve supplémentaires pour servir à la frontière nord.

Le Hezbollah a déclaré avoir tiré des salves d’un nouveau type de missile à moyenne portée, appelé Fadi 4, sur le siège de deux agences de renseignement israéliennes près de Tel Aviv. Afif, le porte-parole du Hezbollah, a déclaré que l’attaque au missile « n’est que le début ».

Un responsable de la sécurité manipule les restes d’une roquette qui a atterri sur une autoroute après avoir été tirée depuis le Liban vers Israël, près de Kfar Qasim, mardi. (Moti Milrod/Reuters)

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord d’Israël peu après que l’attaque menée par le Hamas contre Israël il y a près d’un an ait déclenché la guerre à Gaza. Israël a lancé des frappes aériennes en représailles et le conflit n’a cessé de s’intensifier.

Ces dernières semaines, Israël a déclenché une vague de frappes aériennes sur de grandes parties du Liban, tuant le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et plusieurs de ses hauts commandants, ainsi que de nombreux civils.

Les récentes frappes aériennes anéantissant la plupart des hauts dirigeants du Hezbollah et les explosions de centaines de téléavertisseurs et de talkies-walkies appartenant au Hezbollah indiquent qu’Israël s’est infiltré profondément dans les échelons supérieurs du groupe.

Même après ses récentes défaites, le Hezbollah s’est engagé lundi à poursuivre le combat. Le chef par intérim du groupe, Naim Kassem, a déclaré lundi dans une déclaration télévisée que les commandants du Hezbollah tués ces dernières semaines avaient déjà été remplacés.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées au Liban lors des frappes israéliennes au cours des deux dernières semaines, dont près d’un quart de femmes et d’enfants, selon le ministère de la Santé. Des centaines de milliers de personnes ont fui leurs foyers.

La dernière fois qu’Israël et le Hezbollah se sont engagés dans un combat terrestre, c’était une guerre d’un mois en 2006.

On ne sait pas combien de temps durera la dernière opération, mais l’armée israélienne a déclaré que les soldats s’étaient entraînés et préparés pour la mission ces derniers mois.

Le Hezbollah est une milice bien entraînée, qui compterait des dizaines de milliers de combattants et un arsenal de 150 000 roquettes et missiles. La dernière série de combats en 2006 s’est soldée par une impasse, et les deux camps ont passé les deux dernières décennies à préparer leur prochaine confrontation.

La Russie appelle Israël à cesser ses attaques au Liban

La crise a vu un certain nombre de pays et d’organismes internationaux appeler à la désescalade, le Kremlin s’étant joint à cet appel mardi.

« La Russie condamne fermement l’attaque contre le Liban et appelle les autorités israéliennes à cesser immédiatement les hostilités, à retirer leurs troupes du territoire libanais et à s’engager dans une véritable recherche de moyens pacifiques pour résoudre le conflit du Moyen-Orient », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. .

Les pays et les entreprises multinationales s’adaptent également à la crise.

Un vol affrété par le gouvernement britannique doit quitter Beyrouth mercredi pour évacuer des ressortissants britanniques.

Un certain nombre de compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers Tel-Aviv « jusqu’à nouvel ordre » ou « dans un avenir prévisible », dont Air Canada. Mardi, la compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé qu’elle suspendrait ses vols jusqu’à fin 2024, a rapporté l’agence de presse néerlandaise ANP. Aux États-Unis, Delta avait précédemment annoncé la suspension de ses vols au moins jusqu’en 2025.