Israël met en garde contre une « guerre longue et difficile » après les attaques du Hamas alors que le nombre de morts augmente

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays s’embarquait dans une « guerre longue et difficile » après que les militants du Hamas ont lancé une attaque terrestre, maritime et aérienne coordonnée, la violence faisant plus de 1 100 morts à Gaza et en Israël.

Lors du jour de violence le plus meurtrier en Israël depuis 50 ans, les combattants du Hamas ont commencé leur attaque à l’aube samedi, jour saint juif de Simchat Torah, avec un énorme barrage de roquettes sur le sud d’Israël.

Israël a répondu par l’une de ses journées de représailles les plus dévastatrices. Source: PAA / Hatem Moussa/AP Le barrage a couvert une infiltration sans précédent et sur plusieurs fronts de combattants en Israël depuis Gaza, une étroite bande de terre qui abrite 2,3 millions de Palestiniens.

Dimanche, le conflit s’est étendu, l’armée israélienne ayant signalé que des obus de mortier avaient été tirés depuis le Liban vers le nord d’Israël. Les forces israéliennes ont répondu par des frappes d’artillerie sur le Liban.

Deux touristes israéliens et leur guide égyptien ont également été abattus dimanche dans la ville égyptienne d’Alexandrie, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères.

Les combattants du Hamas ont tué au moins 700 Israéliens lors du raid, selon les reportages de la télévision israélienne, dont des officiers supérieurs de l’armée. Les combattants se sont enfuis vers Gaza avec des dizaines d’otages, dont des soldats et des civils.

Dans le sud d’Israël, des hommes armés du Hamas combattaient toujours les forces de sécurité israéliennes dimanche soir, a indiqué l’AEDT.

Israël a répondu par l’une de ses journées de représailles les plus dévastatrices, se poursuivant dans la nuit et jusqu’à dimanche, tuant plus de 413 personnes et blessant près de 2 000 habitants de Gaza, a rapporté dimanche le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne.

Netanyahu a déclaré qu’Israël se vengerait « puissamment de cette mauvaise journée ».

Son bureau a déclaré que son cabinet de sécurité avait approuvé des mesures visant à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du Jihad islamique, un autre groupe militant « depuis de nombreuses années », notamment en coupant l’électricité, l’approvisionnement en carburant et l’entrée de marchandises à Gaza.

« Nous nous lançons dans une guerre longue et difficile qui nous a été imposée par une attaque meurtrière du Hamas. »

Une « mer de corps » dans les rues

Des corps de civils israéliens étaient éparpillés dans les rues de Sderot, dans le sud d’Israël, près de Gaza, entourés de verre brisé. Les corps d’une femme et d’un homme gisaient sur les sièges avant d’une voiture.

« Je suis sorti, j’ai vu plein de cadavres de terroristes, de civils, des voitures abattues. Une mer de corps, à l’intérieur de Sderot, le long de la route, à d’autres endroits, des tas de corps », a déclaré Shlomi de Sderot.

Un civil israélien tué par des militants palestiniens repose couvert à Sderot, en Israël, le 7 octobre 2023. Source: PA / PA Des Israéliens terrifiés, barricadés dans des pièces sécurisées, ont raconté leur sort par téléphone à la télévision en direct.

Une rave party attaquée par des hommes armés

Esther Borochov, qui a fui une soirée dansante attaquée par les hommes armés, a déclaré à Reuters qu’elle avait survécu en faisant le mort dans une voiture après que le conducteur qui tentait de l’aider à s’enfuir ait été abattu à bout portant.

«Je ne pouvais pas bouger mes jambes», a-t-elle déclaré à Reuters à l’hôpital. « Des soldats sont venus et nous ont emmenés dans les buissons. »

Des officiers supérieurs de l’armée figuraient parmi les personnes tuées samedi dans les combats près de Gaza, a indiqué l’armée israélienne.

Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré à Al Jazeera que le groupe détenait un grand nombre de prisonniers israéliens, dont de hauts responsables. Il a déclaré que le Hamas avait suffisamment de prisonniers pour qu’Israël puisse libérer tous les Palestiniens dans ses prisons.

La fumée s’élève après que des avions de guerre israéliens ont ciblé la tour Palestine dans la ville de Gaza, le 7 octobre 2023. Source: EPA / Mohammed Sabre Le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Jonathan Conricus, a déclaré que le nombre d’Israéliens aux mains du Hamas était sans précédent.

« Je peux vous assurer que Tsahal se concentrera sur le retour de chaque Israélien », a-t-il déclaré à CNN.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré qu’Israël pourrait mobiliser jusqu’à des centaines de milliers de réservistes et qu’il était également prêt à mener une guerre sur son front nord contre le groupe libanais du Hezbollah.

Hamas : « Les Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés »

Le Hamas, qui prône la destruction d’Israël, a déclaré que l’attaque était motivée par ce qu’il considère comme une escalade des attaques d’Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie, à Jérusalem et contre les Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’attaque lancée à Gaza s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous blocus israélien depuis 16 ans.

Dans un discours, Haniyeh a souligné les menaces pesant sur la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, la poursuite du blocus israélien sur Gaza et la normalisation diplomatique israélienne avec les pays de la région.

« Combien de fois vous avons-nous prévenu que le peuple palestinien vit dans des camps de réfugiés depuis 75 ans et que vous refusez de reconnaître les droits de notre peuple ?

Frappes de représailles d’Israël sur Gaza

À Gaza, de la fumée noire, des éclairs orange et des étincelles ont illuminé le ciel suite aux explosions. Des drones israéliens pouvaient être entendus au-dessus.

Les morts et les blessés de Gaza ont été transportés dans des hôpitaux délabrés et surpeuplés, confrontés à de graves pénuries de fournitures et d’équipements médicaux. Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que 313 personnes avaient été tuées à Gaza et près de 2 000 blessées lors des frappes de représailles.

Des médecins palestiniens inspectent une ambulance endommagée touchée par une frappe aérienne israélienne à l’intérieur de l’hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023. Source: PA / PA Les rues étaient désertes, à l’exception des ambulances qui se précipitaient vers les lieux des frappes aériennes. Israël a coupé le courant, plongeant la ville dans les ténèbres.

L’armée israélienne a déclaré dimanche avoir tiré des tirs d’artillerie sur une zone du Liban où des tirs de mortier transfrontaliers ont eu lieu.

« L’artillerie de Tsahal frappe actuellement la zone au Liban d’où des tirs ont été effectués », a-t-il indiqué.

« Tsahal a pris des mesures préparatoires à ce type d’éventualité et continuera d’opérer dans toutes les régions et à tout moment nécessaire pour assurer la sécurité des civils israéliens. »

Les pompiers israéliens éteignent l’incendie après qu’une roquette tirée depuis la bande de Gaza a touché un parking à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 7 octobre 2023. Source: PA / PA

Les dirigeants du monde condamnent les attaques

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a condamné ces attaques comme étant « odieuses », qualifiant le conflit de « 24 heures très sombres ».

À la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a déclaré à la télévision nationale qu’Israël avait le droit de se défendre et a lancé un avertissement brutal.

« Ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage. Le monde regarde », a-t-il déclaré.

« En ce moment de tragédie, je veux leur dire (au peuple d’Israël), ainsi qu’au monde et aux terroristes du monde entier, que les États-Unis sont aux côtés d’Israël. Nous ne manquerons jamais de les soutenir. Nous veillerons à ce qu’ils bénéficient de l’aide dont leurs citoyens ont besoin et qu’ils puissent continuer à se défendre », a déclaré Biden.

L’envoyé des Nations Unies pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné les attaques contre Israël, avertissant dans un communiqué : « C’est un précipice dangereux, et j’appelle tous à se retirer du gouffre ».

Partout au Moyen-Orient, des manifestations de soutien au Hamas ont eu lieu, avec des drapeaux israéliens et américains incendiés et des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen.

L’attaque du Hamas a été ouvertement saluée par l’Iran et par le Hezbollah, les alliés libanais de l’Iran.

Bien après la tombée de la nuit, les habitants n’avaient pas encore reçu le feu vert pour rentrer chez eux.

« Ce n’est pas fini parce que (l’armée) n’a pas déclaré que le kibboutz était exempt de terroristes », a déclaré Dani Rahamim à Reuters par téléphone depuis l’abri où il se cachait toujours à Nahal Oz, près de la barrière de Gaza. Les tirs s’étaient calmés mais des explosions régulières pouvaient encore être entendues.

Des journalistes se cachent derrière des voitures tandis que des soldats israéliens prennent position lors d’affrontements avec des combattants palestiniens près du kibboutz de Gevim, près de la frontière avec Gaza. Source: Getty / Oren Ziv Le fait qu’Israël ait été pris complètement au dépourvu a été déploré comme l’un des pires échecs des services de renseignement de son histoire, un choc pour une nation qui se vante de son infiltration et de sa surveillance intensives des militants.

À Gaza, une bande étroite abritant 2,3 millions de Palestiniens, les habitants se sont précipités pour acheter des fournitures en prévision de la guerre. Certains ont évacué leurs maisons et se sont dirigés vers des abris.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués et des centaines blessés lors d’affrontements à la frontière avec Israël, où les combattants ont pris le contrôle du point de passage et démoli les clôtures. Certains des morts étaient des civils, parmi la foule qui tentait de passer en Israël par les portes endommagées.

« Nous avons peur », a déclaré à Reuters une Palestinienne, Amal Abu Daqqa, alors qu’elle quittait sa maison à Khan Younis.