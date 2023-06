Des armes antichars destinées à Kiev ont trouvé leur chemin vers le Moyen-Orient, a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu

Israël ne fournit pas d’armes à l’Ukraine en partie parce qu’il craint qu’elles ne se retrouvent entre de mauvaises mains, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une interview publiée jeudi par le Jerusalem Post.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter la politique du gouvernement concernant le soutien à Kiev au milieu du conflit avec Moscou, Netanyahu a fait valoir qu’Israël « dans une situation particulière » par rapport aux pays occidentaux qui ont envoyé des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine.

« Tout d’abord, nous avons une frontière militaire étroite avec la Russie. Nos pilotes volent juste à côté de pilotes russes dans le ciel de Syrie », a noté le Premier ministre israélien.

Il a également souligné l’importance de maintenir « liberté d’action » contre l’Iran, déclarant que « Tous les systèmes que nous donnons à l’Ukraine pourraient être utilisés contre nous car ils pourraient tomber entre les mains des Iraniens. »

« Ce n’est pas une possibilité théorique. Cela s’est en fait produit avec les armes antichars occidentales que nous trouvons maintenant à nos frontières. Nous devons donc être très prudents ici », a déclaré le Premier ministre israélien.

Contrairement à de nombreux pays occidentaux, Israël hésite à fournir des armes à l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie il y a plus d’un an. Cependant, il a envoyé de l’aide humanitaire et des systèmes d’alerte précoce à Kiev.

Les médias ont également indiqué qu’Israël avait approuvé plusieurs licences autorisant l’exportation de systèmes de guerre électronique capables de brouiller des drones vers l’Ukraine.

Les craintes de Netanyahu font écho aux avertissements répétés des responsables russes, qui ont averti que les armes envoyées à Kiev pourraient se retrouver sur le marché noir et entre les mains de terroristes ou de gangs du crime organisé.

Un reportage de Newsweek plus tôt en juin a encore alimenté les inquiétudes quant au fait que toutes les armes occidentales destinées à l’Ukraine n’étaient pas arrivées à destination. Citant un responsable de la défense israélienne, le magazine a affirmé que Jérusalem-Ouest avait « vu des signes » que les armes en question, y compris les missiles antichars Javelin, étaient passées en contrebande d’Ukraine en Iran.