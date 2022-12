Israël met au sol des avions de chasse américains de premier ordre

Les avions semblent avoir des lacunes similaires à celui qui s’est écrasé au Texas la semaine dernière

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont décidé d’immobiliser 11 de leurs avions de combat F-35A dimanche, à la suite d’un incident au Texas la semaine dernière qui a vu un F-35B Lightning II de l’US Air Force s’écraser lors d’une tentative d’atterrissage.

“D’après les conclusions et les informations transmises, il a été constaté que ces avions nécessitent une inspection dédiée afin d’exclure la possibilité d’un dysfonctionnement répété du système israélien”, a déclaré un porte-parole de Tsahal aux médias.

Un premier examen a montré que l’avion fourni par les États-Unis pourrait présenter des défauts similaires à ceux qui ont conduit au crash du Texas, a déclaré Tsahal. La décision d’immobiliser les jets a toujours été prise par précaution car il n’était pas encore clair si les F-35 israéliens avaient ce problème similaire.

Le F-35B américain s’est écrasé lors d’une procédure d’atterrissage vertical sur une base aérienne du nord du Texas jeudi dernier, incitant le pilote à s’éjecter du jet presque au niveau de la piste. Le F-35A israélien manque totalement de capacité d’atterrissage vertical.

C’est la deuxième fois qu’Israël interrompt ses vols de F-35 cette année seulement. En juillet, Tel-Aviv avait déjà immobilisé les jets depuis un certain temps après la découverte d’un dysfonctionnement du siège éjectable. Les États-Unis ont immobilisé toute leur flotte de F-35 à ce moment-là.

Présenté par Washington et le fabricant américain d’armes et d’aérospatiale Lockheed Martin comme l’un des avions de combat les plus avancés jamais développés, le projet F-35 a été coûteux pour les contribuables américains, qui ont payé la facture d’une longue série de retards. , dysfonctionnements et dépassements de coûts. Pourtant, les alliés de l’Amérique, dont le Canada, l’Allemagne et la Finlande, ont tous fait la queue pour acheter l’avion.