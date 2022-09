Israël mène une nouvelle attaque contre l’aéroport d’Alep selon les médias syriens

Au moins un missile aurait frappé la piste du deuxième plus grand aéroport de Syrie

Lors d’une deuxième attaque contre l’aéroport international d’Alep en l’espace d’une semaine, au moins un missile a frappé la piste alors que “plusieurs” ont été abattus par les défenses aériennes syriennes, ont rapporté mardi soir les médias officiels de Damas, accusant Israël d’être à l’origine de la frappe.

“L’agression israélienne a visé l’aéroport d’Alep”, a rapporté mardi l’agence de presse arabe syrienne, ajoutant que les défenses aériennes “abattu un certain nombre” de missiles tirés depuis l’espace aérien international au-dessus de la mer Méditerranée.

La frappe a impliqué au moins cinq missiles et a pris l’aéroport d’Alep Hors service encore une fois, selon plusieurs rapports locaux, qui n’ont pas pu être confirmés de manière indépendante.

L’attaque de mardi soir est la deuxième frappe contre l’aéroport d’Alep en l’espace d’une semaine. Mercredi dernier, plusieurs missiles israéliens ont dépassé les défenses aériennes syriennes, frappant et endommageant la piste et désactivant l’aéroport. Le même raid aérien a également causé des dégâts à l’aéroport international de Damas, mais il est resté opérationnel.

Selon l’armée russe, à cette occasion, des avions à réaction israéliens ont tiré un total de 16 projectiles, dont des missiles et des bombes planantes. Les autorités syriennes ont déclaré que la piste d’Alep serait réparée d’ici vendredi.

L’aéroport d’Alep n’avait rouvert au trafic civil qu’en février 2020, après avoir été gravement endommagé par les combats avec des militants soutenus par l’Occident cherchant à renverser le gouvernement syrien. Les vols civils à destination et en provenance de Syrie ont été redirigés via Alep en juin, après qu’une série de frappes israéliennes ont endommagé la piste de l’aéroport de Damas.

Israël a frappé à plusieurs reprises la Syrie avec des missiles. Dans les rares occasions où le gouvernement israélien a reconnu les attaques, il les a décrites comme une légitime défense préventive contre l’Iran. Téhéran a offert une aide militaire à Damas ces dernières années contre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et d’autres militants radicaux.

La Syrie a dénoncé les frappes comme illégales et inacceptables. Le ministère des Affaires étrangères à Damas a informé l’ONU la semaine dernière qu’Israël « assumer toutes les responsabilités juridiques, morales, politiques et financières pour avoir délibérément pris pour cible les aéroports internationaux de Damas et d’Alep et pour avoir mis en danger des installations et des vies civiles.