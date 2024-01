Israël mène une bataille perdue d’avance contre le Hamas à Gaza

Même avec toute sa puissance militaire, la campagne israélienne visant à « détruire le Hamas » et à vaincre la résistance palestinienne est irréalisable, écrit Emad Moussa.

Près de quatre mois après avoir déclenché une campagne génocidaire à Gaza pour vaincre le Hamas, Israël n’est pas plus près d’atteindre ses objectifs, écrit Emad Moussa. [Getty]

Au cours des 116 derniers jours, Israël a transformé Gaza en une terre aux statistiques terriblement sinistres, tuant plus de 1 % de la population du territoire, plongeant le reste dans une crise humanitaire sans précédent et nivelant 33% de ses bâtiments.

Néanmoins, les responsables israéliens continuent d’attiser les flammes et menacent de prendre davantage de mesures punitives contre les Palestiniens de Gaza.

Les objectifs déclarés d’Israël sont de détruire le Hamas et de récupérer les captifs. Mais malgré l’énorme avantage de puissance d’Israël, éliminer le Hamas est hautement irréalisable.

Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien et général de Tsahal, a mis en garde contre l’incapacité d’Israël à gagner la guerre en misant sur des objectifs politiques indéfinis. Une opinion similaire a été exprimée par l’ancien chef militaire israélien, Dan Halutzqui a suggéré qu’Israël avait déjà perdu la guerre contre le Hamas.

Les responsables israéliens ont admis leur armée n’a pas réussi à atteindre ses objectifs, mais a néanmoins juré à plusieurs reprises de poursuivre la guerre, en s’appuyant peut-être sur le facteur temps pour (éventuellement) faire le travail.

Mais la situation sur le terrain correspond-elle à ce postulat ?

Pas assez.

Netanyahu ne laisserait pas passer l’occasion de se présenter comme le leader qui « détruira le Hamas », ce qui rappelle presque les vœux d’Olmert contre le Hezbollah en 2006 et ceux de Begin contre l’OLP pendant la guerre du Liban en 1982.

Dans les deux cas, Israël – grâce à ses destructions et à sa puissance de feu – a obtenu de fragiles victoires tactiques, mais n’a pas réussi à les transformer en réalisations stratégiques. L’OLP demeure et le Hezbollah est désormais plus fort que jamais.

Israël a assassiné la plupart des dirigeants du Hamas au cours des deux dernières décennies, y compris le chef spirituel du mouvement, Cheikh Ahmed Yassin, en 2004. Cela a été suivi de quatre guerres et de plusieurs séries de combats, après quoi le mouvement de résistance est sorti indemne.

Aujourd’hui, le récit officiel israélien est que le Hamas a été considérablement affaibli dans le nord de Gaza et que la victoire de l’armée dans le sud de Gaza suivrait bientôt. Au moins cinq commandants de terrain Qassam ont été tués au combat, en plus des centaines de tunnels découverts et détruits à travers la bande de Gaza.

Néanmoins, le Hamas et d’autres groupes de résistance semblent capables d’opérer sans tête, d’adapter et de changer rapidement de tactique, d’attaquer en petits groupes et d’infliger de lourdes pertes à l’armée israélienne. Ils publient toujours des séquences de combat et des opérations psychologiques bien montées, ce qui suggère qu’ils sont loin de l’effondrement, s’ils ne contrôlent pas bien le champ de bataille.

L’Institut américain pour l’étude de la guerre estime que sur 26 à 30 unités Qassam qui existaient le 7 octobre, seules trois sont devenues inutilisables. 80 % du système de tunnels du Hamas reste intact, signalé Le journal de Wall Street.

« Détruire le Hamas » – en reprenant la version idéale de Netanyahu – signifie occuper physiquement et contrôler entièrement chaque kilomètre carré à l’intérieur de la bande de Gaza, détruire chaque tunnel et système d’armes, et mener des raids de maison en maison.

Supposons un instant que cette tâche pratiquement impossible soit accomplie et que les souffrances nécessaires pour y parvenir continuent d’être ignorées et tolérées par la communauté internationale. Et alors ?

Un scénario est que l’armée israélienne serait confrontée à une rébellion sanglante, pas nécessairement peu de temps après la fin des principales hostilités, mais à terme. Tout le monde à Gaza est endeuillé, et une rébellion motivée par la vengeance personnelle – en plus du désir collectif d’autodétermination et de liberté – pourrait faire passer la Première et la Deuxième Intifada pour un pique-nique pour Israël.

Même si Israël neutralise le Hamas, comme Begin l’a fait avec l’OLP au Liban, l’éradication de ses infrastructures ne coupera pas ses racines.

Le Hamas est une notion née de décennies d’occupation brutale, d’injustice et de processus politiques infructueux, et il est probable qu’elle persistera au sein d’une population qui connaît encore ces conditions. Israël a provoqué des griefs sans précédent, en plus de décennies d’occupation, de vol de terres et de colonisation, et a créé une génération de Palestiniens encore plus furieuse.

Il existe un modèle de formation. Plus Israël déclenchait davantage de destructions et de morts à Gaza et plus le Hamas persévérait, plus le mouvement devenait populaire.

Des sondages récents montrent que depuis octobre, le mouvement du Hamas popularité en Cisjordanie a connu une poussée significative, d’autant plus que le mouvement a réussi à libérer des centaines de femmes et d’enfants palestiniens des prisons israéliennes en échange d’otages israéliens en novembre. Le mouvement monte popularité dans les pays arabes n’est pas moins dramatique.

Lier la décapacitation du Hamas à la libération des captifs israéliens à Gaza est contradictoire. Les bombardements aveugles d’Israël et les tentatives de sauvetage de son armée se sont révélés désastreux tant pour les captifs que pour les troupes israéliennes.

Qu’on l’admette ou non, Israël a besoin d’un Hamas opérationnel pour tout échange de prisonniers. Pour que les négociations aient lieu, le gouvernement israélien devra, au moins implicitement, accepter l’autorité du Hamas, voire ses conditions, qui incluent un cessez-le-feu et le retrait des troupes de Gaza, suivis de la libération progressive des Israéliens en échange de milliers de Palestiniens. détenus.

L’accord semble être l’opinion de plus en plus répandue parmi les personnalités clés en Israël, notamment Ehoud Olmert, qui a déclaré que la guerre était terminée et qu’il était temps de négocier un accord sur les prisonniers avec le Hamas. Des milliers de manifestants israéliens à travers Israël partagent un point de vue similaire, ajoutant une pression supplémentaire sur le gouvernement Netanyahu.

De plus, Israël à Gaza ne dispose pas d’un temps illimité pour atteindre, voire pas du tout, ses objectifs déclarés. Ni sa capacité à résister à une guerre prolongée, ni la communauté internationale ne permettent des hostilités illimitées.

Les massacres contre les civils palestiniens et la grave crise humanitaire font que Tel Aviv perd progressivement le soutien de ses alliés traditionnels, y compris Washington, qui perd sa crédibilité en tant qu’acteur international normatif et perd de plus en plus le contrôle de la situation au Yémen, au Liban et au Liban. Irak, augmentant les chances d’une guerre régionale.

Plus important encore, la décision de la CIJ sur le génocide israélien à Gaza devrait rendre plus difficile pour l’administration Biden de détourner le regard et de continuer à traiter avec douceur Netanyahu en ce qui concerne les phases et le calendrier de la guerre.

Il n’est pas sans précédent qu’une puissance militaire perde contre un adversaire beaucoup plus faible : nous l’avons vu en Afghanistan et en Irak, ainsi que dans d’autres luttes anticoloniales. Une immense puissance de feu peut permettre de réaliser des gains tactiques, mais ne détermine pas toujours l’issue des engagements asymétriques.

La lente attrition et l’accumulation des coups, ainsi que la capacité du parti le plus faible à survivre aux frappes meurtrières du parti le plus fort, rendent le coût de la guerre bien plus élevé que ses objectifs.

Israël est déjà coincé dans cette situation difficile, de plus en plus qualifiée de « bourbier de Gaza », incapable de porter un coup fatal à la résistance palestinienne ou de justifier comme légitime défense ses massacres contre les civils de Gaza. Même un échange de prisonniers et un cessez-le-feu négociés diplomatiquement rapporteront plus de points au Hamas qu’à Israël.

Au contraire, Tel Aviv a déjà perdu en s’engageant dans une campagne de vengeance et de génocide sanguinaire, avec des objectifs vagues, pour la plupart irréalisables. Il a perdu en essayant d’ouvrir la voie à plus de sécurité en créant des problèmes de sécurité plus graves plutôt qu’en s’attaquant aux causes profondes de l’occupation.

Et il a perdu stratégiquement en contrariant la majorité de l’opinion publique mondiale, en ramenant une fois de plus le sort des Palestiniens sur la scène mondiale et, avec cela, en causant des dommages irréparables à son propre récit et à sa réputation.

Le Dr Emad Moussa est un chercheur et écrivain palestino-britannique spécialisé dans la psychologie politique des dynamiques intergroupes et des conflits, se concentrant sur la région MENA avec un intérêt particulier pour Israël/Palestine. Il a une formation en droits de l’homme et en journalisme et contribue actuellement fréquemment à plusieurs médias universitaires et médiatiques, en plus d’être consultant pour un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

