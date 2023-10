Les forces israéliennes, appuyées par des avions de guerre et des drones, ont mené un deuxième raid terrestre à Gaza alors que l’aide afflue vers le territoire assiégé, au milieu des avertissements d’une « catastrophe humanitaire » qui s’aggrave.

L’opération intervient alors que l’armée israélienne se prépare à une invasion largement attendue du Hamas-enclave gouvernée.

Entre-temps, Des avions américains ont frappé des cibles dans l’est de la Syrie que le Pentagone a déclaré être liés aux Gardiens de la révolution iraniens après une série d’attaques contre les troupes américaines par des combattants soutenus par Téhéran, intensifiant les tensions régionales alimentées par l’attentat de trois semaines guerre.

Dernier rapport Israël-Gaza : des avions de combat américains frappent des sites liés à l’Iran en Syrie

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’ils étaient « séparés et distincts » du conflit Israël-Hamas.

Selon Gaza autorités, plus de 7 300 Palestiniens ont été tués dans des vagues de frappes aériennes par Israël en représailles à un massacre transfrontalier perpétré par le Hamas dans le sud du pays le 7 octobre.

Les autorités ont indiqué que parmi les morts figurent plus de 3 000 enfants et plus de 1 500 femmes.

Plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque initiale du Hamas, selon le gouvernement israélien.

Il a également indiqué que le Hamas détenait au moins 224 prisonniers à Gaza, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le nombre total de morts dépasse de loin le total combiné des quatre conflits précédents entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Plus d’un million de personnes à Gaza ont fui leurs foyers, nombre d’entre elles suivant les ordres israéliens d’évacuer vers le sud.

La crise humanitaire déclenchée par la guerre et le siège israélien a déclenché des protestations dans toute la région, et d’autres manifestations sont attendues vendredi après les prières musulmanes hebdomadaires.

Image:

Israël a mené des vagues de frappes aériennes sur Gaza, à la suite d’un massacre transfrontalier perpétré par le Hamas.





L’armée israélienne a déclaré que les forces terrestres avaient lancé des raids à l’intérieur de Gaza, frappant des dizaines de cibles militantes au cours des dernières 24 heures.

Il indique que des avions et de l’artillerie ont bombardé des cibles à Shijaiyah, une zone située à la périphérie de la ville de Gaza qui a été le théâtre d’une bataille sanglante lors de la guerre de Gaza en 2014.

L’armée a également indiqué que les soldats avaient quitté le territoire sans subir de pertes.

Il avait rapporté un raid antérieur dans le nord de Gaza jeudi, affirmant que les forces terrestres avaient combattu des militants et frappé des positions de missiles antichar.

Israël a déclaré qu’il ne frappe que des cibles militantes et accuse le Hamas d’opérer parmi les civils pour tenter de protéger les insurgés.

Selon l’armée, une frappe aérienne a tué l’un des deux cerveaux de l’attaque du 7 octobre, Shadi Barud, le chef de l’unité de renseignement du Hamas.

Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis le début de la guerre.

Le Hamas a déclaré que les bombardements israéliens avaient jusqu’à présent tué environ 50 otages.

Israël a nié les affirmations précédentes similaires.

« Une aide humanitaire cruciale »

Cela survient alors que six camions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont arrivés à Gaza transportant des fournitures médicales et de purification de l’eau.

Fabrizio Carboni, du CICR, a déclaré : « Cette aide humanitaire cruciale constitue une petite dose de soulagement, mais elle n’est pas suffisante.

“Notre équipe chirurgicale et nos fournitures médicales contribueront à soulager la pression extrême qui pèse sur les médecins et les infirmières de Gaza.

« Mais un accès humanitaire sûr et durable est nécessaire de toute urgence.

“Cette catastrophe humanitaire s’aggrave d’heure en heure.”

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti que les services publics restants à Gaza s’effondrent rapidement en raison des pénuries de carburant et de nourriture.

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que la communauté internationale “semble avoir tourné le dos à Gaza”.

L’unique centrale électrique de Gaza a été fermée faute de carburant quelques jours après le début de la guerre, et Israël a interdit toute livraison de carburant, affirmant qu’il pensait que le Hamas le volerait à des fins militaires.