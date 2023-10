Israël mène le plus grand raid à Gaza sur fond d’appels croissants au cessez-le-feu

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — L’armée israélienne a annoncé jeudi avoir mené un raid nocturne dans le nord de la bande de Gaza dans le cadre des « préparatifs pour les prochaines étapes des combats », une référence à une offensive terrestre attendue qui a alarmé les groupes de défense des droits, les gouvernements arabes et les responsables humanitaires. Une vidéo diffusée par l’armée israélienne montre des véhicules blindés, dont un bulldozer, avançant dans une zone sablonneuse. Les images montées montraient des chars tirant des obus et des bâtiments détruits. L’incursion a eu lieu un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’attaque terrestre pourrait avoir lieu à tout moment, refusant de préciser quand.

Près de trois semaines après une attaque des militants du Hamas qui a tué plus de 1 400 Israéliens, la progression constante des plans de guerre israéliens a suscité des avertissements de plus en plus désespérés de la part des diplomates et des responsables humanitaires concernant la situation humanitaire catastrophique à Gaza et leur certitude que, en l’absence d’un arrêt des combats , la souffrance va s’aggraver.

Les remontrances – émanant des Nations Unies, ainsi que d’un groupe de plus en plus unifié d’États du Moyen-Orient – ​​ont provoqué la colère des responsables israéliens et contesté les invocations répétées par l’administration Biden du droit d’Israël à la légitime défense.

Jeudi à New York, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est réunie pour débattre et voter une résolution arabe commune, parrainée par la Jordanie et Maurice au nom des États arabes et musulmans, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Mercredi, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont opposé leur veto à une résolution russe de cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l’ONU, tandis que la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une mesure parrainée par les États-Unis qui appelait à des « pauses humanitaires » pour permettre à l’aide d’atteindre les civils de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré jeudi qu’au moins 7 082 Palestiniens de l’enclave avaient été tués depuis le début des opérations militaires israéliennes, dont près de 3 000 enfants.

« L’enfer s’installe », a écrit Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, dans un éditorial publié jeudi par le Guardian.

Dans une déclaration commune publiée jeudi, les ministres des Affaires étrangères de neuf pays arabes ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la facilitation d’un accès humanitaire « rapide, sûr et durable » à Gaza, qui est totalement assiégée par Israël.

La déclaration signée par l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie et d’autres affirme que le droit à la légitime défense « ne justifie pas des violations flagrantes du droit international ». Il a également appelé à la libération « immédiate » des « otages et des détenus civils ».

Il a averti que le conflit « pourrait s’étendre à d’autres régions du Moyen-Orient » et avoir des conséquences considérables sur « la paix et la sécurité internationales ».

Des responsables de nombreuses agences des Nations Unies ont averti jeudi que Gaza était devenue invivable, les réserves de carburant, d’eau et de nourriture étant épuisées et le système de santé continuant de fonctionner. effondrement. Alors que les hôpitaux sont déjà à court de lits et que les médecins soignent les blessés dans les étages et dans les couloirs, la maladie a commencé à se propager.

Au cours de la semaine dernière, les Nations Unies ont enregistré 7 000 cas d’infections respiratoires aiguës, environ 3 000 cas de diarrhée et des centaines de cas de gale et de poux, selon Richard Peeperkorn, représentant de l’Organisation mondiale de la santé pour les territoires palestiniens occupés.

“Les systèmes de surveillance de routine ne fonctionnent pas actuellement, ce qui entrave une détection, une analyse et une réponse efficaces aux menaces pour la santé publique”, a déclaré Peeperkorn dans un communiqué.

Lazzarini, le commissaire général de l’UNRWA, l’agence palestinienne pour les réfugiés, a écrit que Gaza était « étranglée » alors que l’aide affluait dans l’enclave.

« Les quelques convois qui entrent actuellement n’apaiseront pas le sentiment de la population civile qui se sent abandonnée et sacrifiée par le monde », a écrit Lazzarini dans le Guardian. Le refus d’Israël d’autoriser l’entrée de carburant à Gaza, a-t-il écrit, signifierait « pas de réponse humanitaire, pas d’aide pour les personnes dans le besoin, pas d’électricité pour les hôpitaux, pas d’eau, pas de pain ».

Lazzarini a condamné l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, affirmant qu’elle « pourrait constituer des crimes de guerre », mais a ajouté que « cela ne justifie pas les crimes en cours contre la population civile de Gaza, y compris son million d’enfants ».

“Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas”, a-t-il écrit.

Lynn Hastings, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour les territoires palestiniens, a déclaré jeudi que malgré les avertissements israéliens aux habitants de Gaza d’évacuer leurs maisons, beaucoup n’ont nulle part où s’abriter des frappes aériennes incessantes. « Les avertissements préalables ne font aucune différence », a-t-elle déclaré.

L’armée israélienne poursuit ses bombardements du sud de Gaza, même après avoir exhorté les habitants du nord à s’y installer Pour la sécurité. “Les gens n’ont plus que des choix impossibles”, a déclaré Hastings. « Nulle part n’est sûr. »

Elle a appelé au respect du droit international humanitaire, qui, selon elle, « signifie que les civils doivent être protégés et disposer des éléments essentiels pour survivre » et « que les otages – tous les otages – doivent être libérés immédiatement et sans condition ». Les responsables israéliens affirment que le Hamas détient plus de 220 otages à Gaza.

Ali Barakeh, membre de la direction du Hamas basé à Beyrouth, a déclaré jeudi dans une interview que dans le cadre de négociations négociées par l’Egypte et le Qatar, le Hamas proposait de libérer tous les otages civils étrangers en échange d’un cessez-le-feu de cinq jours. Les otages civils israéliens seraient libérés si des exigences supplémentaires étaient satisfaites, a-t-il déclaré, notamment la libération des femmes et des enfants palestiniens dans les prisons israéliennes et l’ouverture du poste frontière de Rafah afin que les civils blessés puissent recevoir des soins en Égypte et du carburant, de la nourriture, des médicaments et de l’eau. peuvent entrer à Gaza.

« Nous sommes prêts à les laisser tous partir », a déclaré Barakeh. Les Nations Unies pourraient distribuer l’aide, a-t-il déclaré, y compris du carburant destiné aux hôpitaux, pour répondre à la demande d’Israël selon laquelle aucun approvisionnement ne parviendra au Hamas.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré jeudi devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York que le Hamas « est prêt à nous libérer les prisonniers non militaires », ajoutant que l’Iran « est prêt à jouer son rôle » pour obtenir leur liberté.

« Le monde devrait soutenir la libération de 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes », a-t-il déclaré, même s’il n’était pas clair s’il proposait un échange. L’Iran est le principal bailleur de fonds militaire et financier du Hamas et d’autres groupes militants dans la région, dont certains ont récemment lancé des attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie.