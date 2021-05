ISRAEL mène une «guerre sur deux fronts» alors que les coups de couteau et les tirs continuent d’éclater lors de violents affrontements, a averti le Premier ministre du pays.

Cela vient au milieu des craintes que les batailles entre Arabes et Juifs à travers le pays puissent constituer une menace plus grande que l’escalade du conflit militaire avec Gaza.

Les pompiers ont éteint un incendie allumé par des émeutiers dans le quartier de Hadar[/caption]

Le Premier ministre israélien a averti que le pays se battait sur « deux fronts »[/caption]

Des combats de rue ont éclaté dans plusieurs villes[/caption]

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est rendu dans la ville de Lod – qui a vu des voitures incendiées et des personnes attaquées lors d’émeutes.

«Nous n’avons pas de plus grande menace maintenant que ces pogroms», a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas d’autre choix que de rétablir la loi et l’ordre par un recours déterminé à la force.»

Il avait précédemment averti qu’Israël «combattait sur deux fronts».

Le président israélien, Reuven Rivlin, a ajouté qu ‘«une guerre civile (serait) un danger pour notre existence, plus que tous les dangers que nous avons de l’extérieur».

Cela survient alors que les Palestiniens ont été contraints de saisir leurs enfants et leurs biens et de fuir les quartiers à la périphérie de la ville de Gaza aujourd’hui, alors qu’Israël lançait un lourd barrage de tirs d’artillerie et de frappes aériennes, tuant une famille de six personnes dans leur maison.

Un pompier israélien combat un feu de campagne après qu’une roquette lancée depuis la bande de Gaza a frappé[/caption]

Israël a déclaré qu’il nettoyait un réseau de tunnels militants avant une éventuelle invasion terrestre.

Le pays a massé des troupes le long de la frontière et appelé 9 000 réservistes alors que les combats s’intensifient avec le groupe terroriste islamique Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Le Hamas a tiré quelque 1 800 roquettes et l’armée israélienne a lancé plus de 600 frappes aériennes, renversant au moins trois immeubles de grande hauteur et bombardé certaines zones avec des chars stationnés près de la frontière.

Alors qu’Israël et le Hamas se rapprochaient d’une guerre totale malgré les efforts internationaux pour un cessez-le-feu, la violence communautaire en Israël a éclaté pour une quatrième nuit.

Des foules juives et arabes se sont affrontées dans la ville de Lod, même après qu’Israël ait envoyé des forces de sécurité supplémentaires.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que le bilan des combats est passé à 119 tués, dont 31 enfants et 19 femmes, avec 830 blessés.

Les enfants sont parmi les victimes des frappes aériennes[/caption]

Au moins 31 enfants ont été tués[/caption]

Des images horribles ont montré des blessés et des enfants transportés à la suite d’une frappe aérienne israélienne vers l’hôpital d’Al-Shifa.

La charité Christian Aid a averti qu’Israël pourrait entraîner Gaza dans les «profondeurs de l’enfer» si les affrontements se poursuivent.

«Même sans une menace d’invasion terrestre, ces chiffres augmenteront; avec un, ils nous emmèneront dans les profondeurs de l’enfer », a déclaré un porte-parole.

«La communauté internationale ne peut se permettre de continuer à manquer à sa responsabilité d’utiliser toutes les mesures possibles pour mettre fin à la violence.»

Les groupes du Hamas et du Jihad islamique ont confirmé 20 morts dans leurs rangs, bien qu’Israël affirme que ce nombre est beaucoup plus élevé, rapporte Associated Press.

Sept personnes ont été tuées en Israël, dont un garçon de six ans et un soldat.

Qu’est-ce qui a déclenché la violence? Des affrontements ont éclaté vendredi alors que les musulmans ont rempli la mosquée Al-Aqsa pour prier pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan. La violence s’est intensifiée dans la ville sainte et a occupé la Cisjordanie pendant la semaine précédente. Les Palestiniens ont lancé des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur la police israélienne qui tire des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Le site est sacré pour les Juifs car l’emplacement de deux temples de l’époque biblique. Plus de 220 personnes, pour la plupart des Palestiniens, ont été blessées. Samedi, les prières dans l’enceinte de la mosquée se déroulent pacifiquement mais la violence éclate ailleurs à Jérusalem-Est. Quelque 121 Palestiniens ont été blessés pendant la nuit, dont beaucoup ont été touchés par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, a déclaré le Croissant-Rouge palestinien. La police israélienne a déclaré que 17 de ses officiers avaient été blessés. Une grande partie des troubles récents découle de l’effort légal de longue date des groupes de colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem. Une audience de la Cour suprême sur un appel palestinien avait été fixée à lundi et risquait d’exacerber les tensions. Une audience de la Cour suprême sur un appel palestinien avait été fixée à lundi et risquait d’exacerber les tensions. Dimanche, le ministère de la Justice retarde l’audience à la lumière des «circonstances». Dans la soirée, la police israélienne affronte à nouveau, pour la plupart, de jeunes Palestiniens à plusieurs endroits de Jérusalem-Est. Quelque 331 Palestiniens ont été blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien, lors de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers à la mosquée lundi avant une marche prévue pour commémorer la prise de Jérusalem par Israël en 1967.

Les Palestiniens vivant à l’extérieur de la ville de Gaza, près des frontières nord et est avec Israël, ont fui l’intense bombardement d’artillerie vendredi.

Les frappes sont intervenues après que les médiateurs égyptiens se soient précipités en Israël pour des pourparlers de cessez-le-feu qui n’ont montré aucun signe de progrès. L’Égypte, le Qatar et les Nations Unies dirigent les efforts de trêve.

Les combats ont éclaté lundi soir lorsque le Hamas a tiré une roquette à longue portée sur Jérusalem pour soutenir les manifestations palestiniennes contre le maintien de l’ordre dans un lieu saint de point d’éclair et les efforts des colons juifs pour expulser des dizaines de familles palestiniennes de leurs maisons.

Depuis lors, Israël a attaqué des centaines de cibles à Gaza, provoquant des explosions terribles dans des zones densément peuplées.

Sur les 1 800 roquettes que les militants de Gaza ont tirées, plus de 400 ont échoué ou ont raté, selon l’armée.

Les combats les plus intenses en sept ans entre Israël et les groupes armés de Gaza ont été déclenchés par des troubles à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem le week-end dernier.





En visitant une batterie de défense antimissile, Netanyahu a dit aux troupes de se préparer à une campagne prolongée contre le Hamas.

Il a déclaré: «Cela prendra plus de temps, mais nous atteindrons notre objectif de restaurer la paix dans l’État d’Israël.»

Netanyahu avait précédemment rejeté les appels du Hamas à un cessez-le-feu et avait plutôt averti que l’action militaire ne ferait qu’ «augmenter en force».