La réponse d’Israël à l’attaque de missiles iraniens sera «mortel, précis et surprenant» Le ministre de la Défense Yoav Gallant l’a déclaré.

Le barrage de missiles de Téhéran a frappé Israël au début du mois, dans ce qui a été considéré comme des représailles pour les meurtres des chefs du Hamas et du Hezbollah, ainsi que d’un général du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

«L’attaque iranienne était agressive mais inexacte», a déclaré Gallant mercredi. « En revanche, notre attaque sera meurtrière, précise et, surtout, surprenante – ils ne sauront ni ce qui s’est passé ni comment cela s’est produit. Ils verront simplement les résultats.

Gallant s’adressait à l’unité de renseignement 9900 des Forces de défense israéliennes (FDI), chargée de la collecte et de l’analyse des renseignements visuels. Il a attribué leur travail à celui d’Israël « suprématie aérienne » et la capacité de voir « très précisément et en tout lieu ce que nous voulons », selon le Jerusalem Post.

L’Iran avait lancé un certain nombre de missiles et de drones sur Israël en avril, en réponse au raid aérien meurtrier contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Israël et les États-Unis ont affirmé avoir entièrement intercepté l’attaque, sans dommage ni victime. Le barrage du 1er octobre a été plus étendu, tandis que des vidéos de multiples impacts de missiles publiées sur les réseaux sociaux ont clairement montré l’échec des défenses aériennes israéliennes.















L’armée israélienne s’est engagée à « sérieux et significatif » réponse, bien que Téhéran ait averti Israël et les États-Unis qu’il n’exercerait plus « la retenue unilatérale » et frappez encore plus fort à la place.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait tenté de coordonner cette frappe avec les États-Unis. Le voyage prévu de Gallant à Washington mardi a été annulé après que Netanyahu aurait déclaré qu’il n’avait pas encore réussi à joindre le président américain Joe Biden.

Biden a publiquement averti Jérusalem-Ouest de ne pas s’en prendre au programme nucléaire ou aux installations pétrolières de l’Iran. Selon les médias américains et israéliens, Tsahal devrait désormais s’en prendre aux sites militaires et de renseignement.

Parallèlement, l’agence de presse Tasnim, affiliée au CGRI, a rapporté que l’armée iranienne avait élaboré au moins dix plans d’urgence pour répondre à toute attaque israélienne. Téhéran est « Je n’ai pas peur de la guerre » Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a prévenu mardi.