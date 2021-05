Israël menace d’envahir Gaza après avoir tué 11 dirigeants du Hamas alors que la guerre totale est prête à exploser

ISRAEL a menacé d’envahir Gaza alors qu’ils se préparaient à intensifier les opérations après avoir «neutralisé» 11 dirigeants du Hamas.

Le groupe terroriste «stocke suffisamment de roquettes pour bombarder Israël pendant deux mois», beaucoup craignant que la région soit au bord d’une guerre totale.

Mercredi, Israël est allé de l’avant et a tué les militaires dans une série de frappes aériennes alors que le conflit dans la région continue de s’intensifier.

Le groupe militant islamique Hamas n’a montré aucun signe de recul – tirant des centaines de roquettes sur des villes israéliennes, y compris Tel Aviv et Jérusalem, très peuplées.

Et la féroce offensive militaire d’Israël à Gaza a vu le renversement d’une paire de tours de grande hauteur abritant les installations du Hamas lors d’une série de frappes aériennes.

Six commandants de haut rang et cinq autres personnalités clés du Hamas ont été «neutralisés» mercredi, dont le général de brigade Bassem Issa et Jamal Zabda, chef de l’unité de roquettes du groupe, selon les forces de défense israéliennes.

Et sur les 300 cibles militaires frappées, au moins 20 des personnes tuées étaient des hauts responsables du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

Alors que les militants palestiniens ont stocké suffisamment de missiles pour continuer à bombarder Israël pendant les deux prochains mois, les experts en sécurité ont mis en garde.

HAMAS HIT LIST

Les FDI ont déclaré que leurs «ordres de marche» étaient d’intensifier les opérations, comme l’a ajouté le lieutenant-colonel Jonathan Conricus: «Nous continuerons d’opérer pour attaquer leur infrastructure militaire et préparer des activités supplémentaires jusqu’à ce qu’ils reçoivent le message.»

De nombreuses personnes, y compris l’ONU, craignent que le conflit ne conduise à une «guerre totale».

Hier, des images inquiétantes ont montré une foule d’Israéliens battant un chauffeur «arabe» dans la rue après avoir été retiré de sa voiture.

La vidéo survient au milieu de l’escalade de la violence entre Israël et le Hamas alors que le nombre de morts atteint 74, dont 17 enfants.

Plus de 370 arrestations ont été effectuées à travers le pays alors que les affrontements de rue se poursuivent en Israël – avec des citoyens juifs et arabes s’attaquant les uns les autres.

Les militants du Hamas à Gaza ont lancé des centaines de roquettes depuis lundi sur Israël, qui a mené des frappes aériennes sur l’enclave côtière.

AFP

De la fumée et une boule de feu s’élèvent au-dessus des bâtiments de Khan Yunis dans la bande de Gaza, lors d’une frappe aérienne israélienne[/caption]

AP

Une unité d’artillerie israélienne tire sur des cibles dans la bande de Gaza, à la frontière israélienne de Gaza[/caption]

Getty

Des avions de combat israéliens continuent de pilonner un bâtiment palestinien[/caption]

Les combats les plus intenses en sept ans entre Israël et les groupes armés de Gaza ont été déclenchés par les troubles du week-end à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

Le Jihad islamique a confirmé la mort de sept militants, tandis que le Hamas a reconnu qu’un haut commandant nommé Bassem Issa et plusieurs autres membres avaient été tués.

Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré que son armée n’utiliserait qu’une «force croissante» alors qu’elle cherchait à affaiblir considérablement le groupe militant.

Il a déclaré: «Nous avons éliminé les hauts commandants du Hamas et ce n’est que le début.

«Nous leur infligerons des coups dont ils ne pouvaient même pas rêver.»

Pendant ce temps, le chef du Hamas Ismail Haniyeh a promis « si Israël veut escalader, nous sommes prêts pour cela. »

Alors que les roquettes de Gaza filaient au-dessus, les émeutiers ont incendié des véhicules, un restaurant et une synagogue dans l’un des pires spasmes de violence communautaire qu’Israël ait connu depuis des années.

Et après qu’un haut commandant du Hamas a été tué hier, le groupe militant islamiste a répondu par un barrage de roquettes dans le sud d’Israël qui, selon les secouristes, a tué un garçon de six ans.

AFP

Les Palestiniens vérifient les dommages au milieu des décombres d’un bâtiment détruit le premier jour de la fête de l’Aïd al-Fitr[/caption]

Rex

Des rafales de feu des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza[/caption]

AFP

De la fumée et une boule de feu s’élèvent au-dessus des bâtiments de Khan Yunis dans le sud de la bande de Gaza[/caption]

Auparavant, un groupe d’Israéliens vêtus de noir a brisé les fenêtres d’un magasin de crème glacée appartenant à des Arabes à Bat Yam et des ultra-nationalistes ont pu être vus scandant «Mort aux Arabes» à la télévision lors d’une confrontation avec les flics.

La police a déclaré avoir arrêté hier près de 400 personnes prétendument impliquées dans des émeutes et des troubles à travers le pays.

Le Hamas, le groupe militant islamique, n’a montré aucun signe de recul et a tiré des centaines de roquettes sur des villes israéliennes.

En seulement trois jours, cette dernière série de combats entre les ennemis acharnés a déjà commencé à ressembler et même à dépasser une guerre dévastatrice de 50 jours en 2014.

Comme lors de la guerre précédente, aucune des deux parties ne semble avoir de stratégie de sortie.

Israël a mené un barrage intense de frappes aériennes juste après le lever du soleil, frappant des dizaines de cibles en quelques minutes qui ont déclenché des explosions fulgurantes à travers Gaza.





Les frappes aériennes se sont poursuivies tout au long de la journée, remplissant le ciel de piliers de fumée.

Environ 1 500 roquettes ont été tirées de Gaza sur des villes israéliennes depuis l’intensification des hostilités entre le Hamas et Israël au début de la semaine, a déclaré l’armée israélienne.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré que 1 000 roquettes avaient été lancées depuis Gaza depuis lundi soir, mais tôt jeudi, le nombre avait bondi d’environ 500.

Qu’est-ce qui a déclenché la violence? Des affrontements ont éclaté vendredi alors que les musulmans ont rempli la mosquée Al-Aqsa pour prier pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan. La violence s’est intensifiée dans la ville sainte et a occupé la Cisjordanie pendant la semaine précédente. Les Palestiniens ont lancé des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur la police israélienne qui tire des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Le site est sacré pour les Juifs car l’emplacement de deux temples de l’époque biblique. Plus de 220 personnes, pour la plupart des Palestiniens, ont été blessées. Samedi, les prières dans l’enceinte de la mosquée se déroulent pacifiquement mais la violence éclate ailleurs à Jérusalem-Est. Quelque 121 Palestiniens sont blessés du jour au lendemain, dont beaucoup sont touchés par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, selon le Croissant-Rouge palestinien. La police israélienne affirme que 17 de ses officiers sont blessés. Une grande partie des troubles récents découle de l’effort légal de longue date des groupes de colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem. Une décision d’un tribunal inférieur plus tôt cette année soutenant la revendication vieille de plusieurs décennies des colons a exaspéré les Palestiniens. Une audience de la Cour suprême sur un appel palestinien avait été fixée à lundi et risquait d’exacerber les tensions. Dimanche, le ministère de la Justice retarde l’audience à la lumière des «circonstances». Les échauffourées entre les Palestiniens et la police israélienne à Jérusalem-Est se poursuivent pendant la nuit jusqu’à dimanche. Dans la soirée, la police israélienne affronte à nouveau, pour la plupart, de jeunes Palestiniens à plusieurs endroits de Jérusalem-Est. Quelque 331 Palestiniens sont blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien, lors de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers à la mosquée lundi avant une marche prévue pour commémorer la prise de Jérusalem par Israël en 1967.