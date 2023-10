Elon Musk a promis d’aider les organisations humanitaires à rester en contact malgré le black-out de l’information à Gaza. Le ministre israélien des Communications, Shlomo Kahri, a promis que « Israël utilisera tous les moyens à sa disposition pour combattre » Le PDG de SpaceX, Elon Musk, prévoit de fournir un accès Internet Starlink à Gaza.

“Le Hamas l’utilisera pour des activités terroristes” Kahri a affirmé dans un message sur X (anciennement Twitter), ajoutant que “Cela ne fait aucun doute, nous le savons et Musk le sait.”

En réponse, le milliardaire de la technologie a déclaré qu’il était “pas si naïf” expliquant comment le système proposé fonctionnerait, tout en promettant de « effectuez un contrôle de sécurité auprès des gouvernements américain et israélien avant d’allumer ne serait-ce qu’un seul terminal. »

« D’après mon message, aucun terminal Starlink n’a tenté de se connecter depuis Gaza. Si c’est le cas, nous prendrons des mesures extraordinaires pour confirmer qu’il est utilisé *uniquement* pour des raisons purement humanitaires », » Musk a dit. Plus tôt samedi, Musk a déclaré qu’il ouvrirait le réseau satellite Starlink à « organisations humanitaires internationalement reconnues » travaillant à Gaza, après qu’une vague de frappes aériennes israéliennes ait coupé les dernières connexions téléphoniques et Internet de l’enclave avec le monde extérieur. En savoir plus

Les services Internet et de téléphonie mobile ont cessé de fonctionner à Gaza vendredi soir après une vague de frappes aériennes israéliennes. La panne a empêché les agences de presse et les groupes humanitaires de joindre leurs employés, l’agence des Nations Unies pour l’enfance UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge n’ayant signalé aucun contact avec leurs employés. RT Arabic a également été temporairement incapable de contacter ses correspondants et photographes à Gaza. Le plan de Musk marquerait la deuxième fois qu’il déploie Starlink dans une zone de combat. Peu de temps après le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le magnat de la technologie a fourni à Kiev des terminaux Starlink. Cependant, il est tombé en disgrâce lorsqu’il a interdit à l’armée ukrainienne d’utiliser le réseau pour guider les frappes de drones contre les navires russes en mer Noire.

