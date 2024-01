Israël marginalisé à la Conférence de Munich sur la sécurité au milieu du génocide à Gaza

Les demandes de hauts responsables israéliens souhaitant être nommés conférenciers principaux lors de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) de cette année auraient été rejetées par les organisateurs de l’événement, dans un contexte de génocide en cours par le régime dans la bande de Gaza assiégée.

“Les organisateurs de la Conférence de Munich sur la sécurité, considérée comme l’un des événements annuels les plus respectés dans le domaine de la défense, ont apparemment décidé cette année de mettre Israël sur la touche”, ont rapporté lundi les médias israéliens.

Il ajoute qu’avant la conférence de cette année, qui aura lieu dans deux semaines, les organisateurs ont rejeté toutes les demandes de participations clés d’Israël.

Parmi les demandes rejetées par Israël figure celle présentée par le ministre des Affaires militaires du régime, Yaov Galant. Les organisateurs lui ont essentiellement refusé la possibilité de s’exprimer devant un large public. Au lieu de cela, Gallant s’est vu proposer de participer en tant que conférencier.

En effet, lors d’événements passés, la conférence avait traditionnellement des intervenants israéliens placés dans des panels et forums clés, notamment son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le ministre des Affaires militaires du régime, qui étaient tous autorisés à s’adresser à la plénière.

Les organisateurs de la conférence ont même repoussé les familles des prisonniers israéliens détenus par les mouvements de résistance basés à Gaza, qui avaient demandé à organiser une cérémonie spéciale dans un grand forum. On leur a dit qu’ils ne pouvaient organiser un événement qu’en marge, ce qui signifie qu’il y aurait peu de participants et peu de couverture médiatique.

Le régime israélien a plongé Gaza dans une guerre génocidaire implacable et aveugle depuis le 7 octobre, lorsque les mouvements de résistance du territoire côtier ont organisé une opération, baptisée Tempête Al-Aqsa, contre les territoires occupés.

À ce jour, l’attaque a coûté la vie à plus de 26 600 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et fait plus de 65 300 blessés.

Tel Aviv a aggravé l’attaque militaire avec un siège total qui a effectivement bloqué l’acheminement de nourriture, de médicaments, de carburant, d’eau et d’électricité vers Gaza, augmentant ainsi la perspective d’une famine généralisée sur le territoire palestinien.

Vendredi, la Cour internationale de Justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, a rendu une décision provisoire, ordonnant au régime de prévenir les actes de génocide à Gaza.

Le régime a cependant même intensifié ses actes d’agression meurtrière contre les habitants de Gaza depuis que la décision de justice a été rendue.