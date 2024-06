Israël maintient un hôpital obscur dans le désert pour les détenus de Gaza

JERUSALEM (AP) — Des patients étendus enchaînés et les yeux bandés sur plus d’une douzaine de lits à l’intérieur d’une tente blanche dans le désert. Chirurgies réalisées sans analgésiques adéquats. Des médecins qui restent anonymes.

Telles sont quelques-unes des conditions dans le seul hôpital israélien dédié au traitement des Palestiniens détenus par l’armée dans le cadre du conflit. bande de Gazaont déclaré à l’Associated Press trois personnes qui y ont travaillé, confirmant des récits similaires provenant de groupes de défense des droits de l’homme.

DOSSIER – Des soldats israéliens se tiennent près d’un camion rempli de détenus palestiniens ligotés et les yeux bandés, à Gaza, le 8 décembre 2023. (AP Photo/Moti Milrod, Haaretz, File)

Alors qu’Israël affirme ne détenir que des militants présumés, de nombreux patients se sont révélés être des non-combattants emmenés lors de raids, détenus sans procès et finalement renvoyés dans la bande de Gaza déchirée par la guerre.

Huit mois après la guerre Israël-Hamas, les accusations de traitements inhumains à l’hôpital militaire de campagne de Sde Teiman se multiplient et le gouvernement israélien subit une pression croissante pour le fermer. Des groupes de défense des droits humains et d’autres critiques affirment que ce qui a commencé comme un lieu temporaire pour détenir et traiter des militants après le 7 octobre s’est transformé en un centre de détention sévère avec trop peu de responsabilités.

L’armée nie les allégations de traitement inhumain et affirme que tous les détenus ayant besoin de soins médicaux en reçoivent.

L’hôpital se trouve près de la ville de Beer Sheva, dans le sud d’Israël. Il a ouvert ses portes à côté d’un centre de détention sur une base militaire après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, parce que certains hôpitaux civils refusaient de soigner les militants blessés. Sur les trois travailleurs interrogés par AP, deux ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils craignaient les représailles du gouvernement et les réprimandes du public.

Cette photo non datée prise à l’hiver 2023 et fournie par Breaking the Silence, un groupe de lanceurs d’alerte composé d’anciens soldats israéliens, montre des Palestiniens aux yeux bandés capturés dans la bande de Gaza dans un centre de détention de la base militaire de Sde Teiman, dans le sud d’Israël. (Briser le silence via AP)

« Nous sommes condamnés par la gauche parce que nous ne répondons pas aux questions éthiques », a déclaré le Dr Yoel Doncin, un anesthésiste qui travaille à l’hôpital Sde Teiman depuis ses débuts et qui y travaille toujours. « Nous sommes condamnés par la droite parce qu’ils pensent que nous sommes des criminels pour avoir traité des terroristes. »

L’armée a déclaré cette semaine qu’elle avait formé un comité chargé d’enquêter sur les conditions de détention dans les centres de détention, mais il n’était pas clair si cela incluait l’hôpital. La semaine prochaine, le plus haut tribunal d’Israël doit entendre les arguments des groupes de défense des droits de l’homme cherchant à faire fermer l’établissement.

Israël n’a pas autorisé les journalistes ni le Comité international de la Croix-Rouge à accéder aux installations de Sde Teiman.

DOSSIER – Des soldats israéliens marchent dans le quartier Shijaiyah de la ville de Gaza, le 8 décembre 2023, dans le cadre d’une opération visant à rassembler des centaines de Palestiniens à travers le nord de la bande de Gaza et à en transporter certains vers un lieu tenu secret. (Photo AP/Moti Milrod, Haaretz, dossier)

Israël a détenu quelque 4 000 Palestiniens depuis le 7 octobre, selon les chiffres officiels, mais environ 1 500 ont été libérés après que l’armée a déterminé qu’ils n’étaient pas affiliés au Hamas. Les groupes israéliens de défense des droits humains affirment que la majorité des détenus sont passés à un moment donné par Sde Teiman, le plus grand centre de détention du pays.

Les médecins affirment avoir soigné de nombreuses personnes qui semblaient être des non-combattants.

« Maintenant, nous avons des patients qui ne sont pas si jeunes, des patients diabétiques et hypertendus », a déclaré Doncin, l’anesthésiste.

Un soldat qui travaillait à l’hôpital a raconté qu’un homme âgé avait subi une opération à la jambe sans analgésique. « Il criait et tremblait », a expliqué le soldat.

Entre les traitements médicaux, le soldat a déclaré que les patients étaient hébergés dans le centre de détention, où ils étaient exposés à des conditions sordides et où leurs blessures développaient souvent des infections. Il y avait une zone séparée où les personnes âgées dormaient sur des matelas minces sous des projecteurs, et une odeur putride flottait dans l’air, a-t-il déclaré.

L’armée a déclaré dans un communiqué que tous les détenus étaient « raisonnablement soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes ». Ils subissent des contrôles à leur arrivée et sont transférés à l’hôpital lorsqu’ils nécessitent un traitement plus sérieux.

Un travailleur médical qui a vu des patients dans l’établissement en hiver a raconté avoir appris au personnel hospitalier comment laver les plaies.

Donchin, qui a largement défendu l’établissement contre les allégations de mauvais traitements mais a critiqué certaines de ses pratiques, a déclaré que la plupart des patients portent des couches et ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes, sont enchaînés autour des bras et des jambes et ont les yeux bandés.

« Leurs yeux sont tout le temps couverts. Je ne sais pas quelle est la raison de sécurité de cela », a-t-il déclaré.

L’armée a contesté les récits fournis à AP, affirmant que les patients étaient menottés « dans les cas où le risque pour la sécurité l’exigeait » et évacués lorsqu’ils causaient des blessures. Les patients portent rarement une couche, précise-t-on.

Le Dr Michael Barilan, professeur à la faculté de médecine de l’université de Tel Aviv, qui a déclaré avoir parlé avec plus de 15 membres du personnel hospitalier, a contesté les allégations de négligence médicale. Il a déclaré que les médecins faisaient de leur mieux dans des circonstances difficiles et que les bandeaux étaient nés de la « crainte (des patients) de représailles contre ceux qui s’occupent d’eux ».

Quelques jours après le 7 octobre, une centaine d’Israéliens ont affronté la police devant l’un des principaux hôpitaux du pays en réponse à de fausses rumeurs selon lesquelles il soignait un militant.

Par la suite, certains hôpitaux ont refusé de soigner les détenus, craignant que cela ne mette en danger le personnel et ne perturbe les opérations. Ils étaient déjà submergés par le nombre de personnes blessées lors de l’attaque du Hamas et s’attendaient à ce que le nombre de victimes augmente suite à une invasion terrestre imminente.

Alors qu’Israël emmenait des dizaines de Palestiniens blessés à Sde Teiman, il est devenu clair que l’infirmerie de l’établissement n’était pas assez grande, selon Barilan. Un hôpital de campagne adjacent a été construit de toutes pièces.

Le ministère israélien de la Santé a présenté les plans de l’hôpital dans une note de décembre obtenue par AP.

Il a indiqué que les patients seraient soignés menottés et les yeux bandés. Les médecins, enrôlés par l’armée, resteraient anonymes pour protéger leur « sécurité, leur vie et leur bien-être ». Le ministère a renvoyé toutes les questions aux militaires lorsqu’ils ont été contactés pour commentaires.

Pourtant, un mois d’avril rapport de Physicians for Human Rights-Israel, s’appuyant sur des entretiens avec des employés de l’hôpital, a déclaré que les médecins de l’établissement étaient confrontés à « une détresse éthique, professionnelle et même émotionnelle ». Barilan a déclaré que le chiffre d’affaires était élevé.

Les patients présentant des blessures plus complexes ont été transférés de l’hôpital de campagne vers des hôpitaux civils, mais cela a été fait en secret pour éviter d’attirer l’attention du public, a expliqué Barilan. Et le processus est difficile : le professionnel de la santé qui a parlé avec AP a déclaré qu’un détenu blessé par balle avait été libéré prématurément d’un hôpital civil vers Sde Teiman quelques heures après avoir été soigné, mettant ainsi sa vie en danger.

L’hôpital de campagne est supervisé par des responsables militaires et sanitaires, mais Doncin a déclaré qu’une partie de ses opérations était gérée par KLP, une société privée de logistique et de sécurité dont le site Internet indique qu’elle est spécialisée dans les « environnements à haut risque ». La société n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Parce qu’il n’est pas placé sous le même commandement que le corps médical militaire, l’hôpital de campagne n’est pas soumis à la loi israélienne sur les droits des patients, selon Médecins pour les droits de l’homme en Israël.

Un groupe de l’Association médicale israélienne a visité l’hôpital plus tôt cette année mais a gardé ses conclusions confidentielles. L’association n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’armée a déclaré à l’AP que 36 personnes de Gaza sont mortes dans les centres de détention israéliens depuis le 7 octobre, certaines d’entre elles à cause de maladies ou de blessures subies pendant la guerre. Les Médecins pour les Droits de l’Homme en Israël ont affirmé que certains étaient morts à cause de négligence médicale.

Khaled Hammouda, un chirurgien de Gaza, a passé 22 jours dans l’un des centres de détention israéliens. Il ne sait pas où il a été emmené car il avait les yeux bandés pendant son transport. Mais il a déclaré avoir reconnu une photo de Sde Teiman et déclaré avoir vu au moins un détenu, un éminent médecin de Gaza, qui aurait été là.

Hammouda se souvient avoir demandé à un soldat si un jeune pâle de 18 ans qui semblait souffrir d’une hémorragie interne pouvait être emmené chez un médecin. Le militaire a emmené l’adolescent, lui a administré des liquides intraveineux pendant quelques heures, puis l’a ramené.

« Je leur ai dit : ‘Il pourrait mourir’ », a déclaré Hammouda. « ‘Ils m’ont dit que c’était la limite.' »

___

La rédactrice de l’AP Sarah El Deeb à Beyrouth a contribué à ce rapport.