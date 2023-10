Israël lutte pour empêcher les combattants du Hamas d’entrer ; des étrangers parmi 1.100 morts

L’armée israélienne affirme avoir frappé pendant la nuit des centaines de cibles du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza et avoir envoyé quatre divisions de combat vers le sud où elle a continué à combattre les militants islamistes deux jours après une incursion sanglante.

Un porte-parole militaire a déclaré lundi que les combats se poursuivaient dans sept ou huit endroits près de Gaza, deux jours après que des hommes armés du groupe islamiste Hamas ont tué 700 Israéliens et enlevé des dizaines d’autres.

Les combattants du Hamas ont également continué à entrer en Israël depuis Gaza, a indiqué le porte-parole.

Des avions de combat, des hélicoptères et de l’artillerie ont frappé plus de 500 cibles du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza pendant la nuit, notamment des centres de commandement du Hamas et du Jihad islamique et la résidence du haut responsable du Hamas, Ruhi Mashtaa, qui aurait aidé à diriger .

Les médecins à Gaza ont déclaré qu’au moins sept Palestiniens avaient été tués lors de deux frappes aériennes israéliennes contre deux maisons. Les avions israéliens ont mené des dizaines de frappes aériennes, dont la plupart dans la ville de Beit Hanoun, au nord du pays.

Les frappes aériennes israéliennes ont touché dimanche des immeubles d’habitation, des tunnels, une mosquée et des maisons de responsables du Hamas à Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plus de 400 personnes, dont de nombreux enfants, avaient été tuées.

Plusieurs Américains ont été tués par des attaquants du Hamas, a confirmé un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. La Thaïlande a déclaré que 12 de ses ressortissants avaient été tués et 11 kidnappés.

« Le prix que la bande de Gaza paiera sera très lourd et changera la réalité pendant des générations », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans la ville d’Ofakim, qui a subi des pertes et a fait prendre des otages.

Le porte-parole militaire israélien, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré que le pays avait appelé environ 100 000 soldats.

« Notre travail consiste à faire en sorte qu’à la fin de cette guerre, le Hamas ne disposera plus de capacités militaires pour menacer les civils israéliens, et en plus de cela, nous devons également nous assurer que le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza », a-t-il déclaré. dit.

Cette escalade significative constitue le dernier point d’ébullition dans un conflit de longue date entre Israël et le Hamas.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il a remporté les élections législatives de 2006. Son objectif déclaré est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que la Nouvelle-Zélande et le Paraguay n’énumèrent que sa branche militaire comme groupe terroriste. D’autres pays ont voté contre une résolution de l’ONU condamnant l’ensemble du Hamas comme organisation terroriste.

Le feu et la fumée s’élèvent à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza dimanche. Le dernier conflit israélo-palestinien a fait au moins 1 100 morts. Source: PAA, PA / Fatima Chbaïr L’Iran est un allié du Hamas et, bien qu’il ait félicité le Hamas pour cette attaque, sa mission auprès des Nations Unies a déclaré que Téhéran n’était pas impliqué.

Au-delà de Gaza sous blocus, les forces israéliennes et la milice libanaise du Hezbollah, soutenue par l’Iran, ont échangé des tirs d’artillerie et de roquettes dimanche, tandis qu’en Égypte, deux touristes israéliens ont été abattus ainsi qu’un guide.

Des appels à la retenue sont venus du monde entier, même si les pays occidentaux ont largement soutenu Israël.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé ce qu’il a qualifié de « campagne barbare de mort et de destruction » menée par Israël.

« En tant que puissance occupante, Israël n’a aucun droit ni justification pour cibler la population civile sans défense à Gaza ou ailleurs en Palestine », a-t-il déclaré dimanche.

Les Palestiniens inspectent les ruines de la tour Watan, détruite dimanche par les frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza. Source: PAA / Hachem Zimmo/TheNews2/Images de couverture Dans le sud d’Israël, les hommes armés du Hamas combattaient toujours les forces de sécurité israéliennes après leur assaut surprise avec des tirs de roquettes et des bandes d’hommes armés qui ont envahi les bases militaires et envahi les villes frontalières.

« Il faut plus de temps que prévu pour remettre les choses dans une position défensive et sécuritaire », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht lors d’un point de presse avec des journalistes.

L’armée israélienne, confrontée à des questions embarrassantes pour ne pas avoir déjoué l’attaque, a déclaré qu’elle avait repris le contrôle de la plupart des points d’infiltration le long des barrières de sécurité, tué des centaines d’assaillants et fait des dizaines d’autres prisonniers.

Des soldats israéliens sur une route principale près de la frontière avec Gaza dimanche. Source: PAA, EPA / Atef Safadi Des dizaines de milliers de soldats se trouvaient autour de Gaza, une étroite bande de terre abritant 2,3 millions de Palestiniens, et l’armée commençait à évacuer les Israéliens autour de la frontière.

Israël n’a pas publié de bilan officiel mais ses médias ont indiqué qu’au moins 700 personnes avaient été tuées dans les attaques de samedi, parmi lesquelles des enfants. Le porte-parole militaire Daniel Hagari l’a qualifié de « pire massacre de civils innocents dans l’histoire d’Israël ».

Les combattants palestiniens ont emmené des dizaines d’otages à Gaza, notamment des soldats et des civils, des enfants et des personnes âgées. Un deuxième groupe militant palestinien, le Jihad islamique, a déclaré qu’il détenait plus de 30 prisonniers.

Une trentaine d’Israéliens disparus participant à une soirée dansante qui a été attaquée par des hommes armés sont sortis de leur cachette dimanche, ont rapporté les médias israéliens, évaluant le bilan de ce rassemblement en plein air à 260 morts.

Les conditions en Cisjordanie se sont détériorées sous le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec davantage de raids israéliens et d’attaques de colons juifs contre des villages palestiniens, et l’Autorité palestinienne a appelé à une réunion d’urgence de la Ligue arabe.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’attaque s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous un blocus dirigé par Israël depuis 16 ans, depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire.

Les Nations Unies ont appelé à la création de couloirs humanitaires pour acheminer de la nourriture vers Gaza et ont déclaré qu’au moins 70 000 Palestiniens de Gaza cherchaient refuge dans les écoles qu’elles gèrent.