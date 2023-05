Israël libère un député jordanien soupçonné d’avoir fait de la contrebande d’armes

TEL AVIV, Israël (AP) – Les autorités israéliennes ont libéré dimanche un député jordanien dans son pays d’origine, a déclaré l’agence de sécurité intérieure israélienne, après qu’il aurait tenté de faire passer en contrebande des dizaines de fusils et d’armes de poing à travers un passage frontalier contrôlé par Israël.

L’arrestation du législateur Imad Al-Adwan a menacé de tendre davantage les liens entre Israël et la Jordanie voisine, qui ont eu des relations tendues récemment malgré un traité de paix vieux de près de trois décennies. Israël a considéré l’incident comme grave, mais la libération d’Al-Adwan a indiqué qu’il espérait mettre l’affaire potentiellement explosive derrière lui.

Al-Adwan a été arrêté le 22 avril avec des sacs remplis de plus de 200 armes à feu, a indiqué l’agence Shin Bet dans un communiqué. Il a déclaré que son enquête avait révélé qu’Al-Adwan avait mené 12 tentatives de contrebande distinctes depuis le début de 2022, utilisant son passeport diplomatique pour faire entrer n’importe quoi, des cigarettes électroniques à l’or en passant par les oiseaux.

Le Shin Bet a déclaré que depuis le début de l’année, il avait fait de nombreuses tentatives réussies de contrebande d’armes. La contrebande a été effectuée en échange de sommes d’argent non précisées, a déclaré le Shin Bet. L’agence a déclaré qu’il avait été libéré pour « complément d’enquête et poursuite de la justice » par les autorités jordaniennes.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères, ainsi qu’un frère d’Al-Adwan, n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter. Les médias officiels jordaniens ont rapporté que le parlement du pays avait voté la levée de l’immunité d’Al-Adwan, lui ouvrant la porte à un procès.

La Cisjordanie a connu une recrudescence de la violence au cours de l’année écoulée. Israël affirme que la zone a été inondée d’armes illégales, y compris des armes passées en contrebande depuis la Jordanie voisine.

Depuis l’entrée en fonction du gouvernement radical d’Israël à la fin de l’année dernière, les relations avec la Jordanie se sont détériorées à cause de la construction de colonies israéliennes, de la violence en Cisjordanie et des politiques concernant les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem.

Les liens étaient au plus bas en 2017, lorsqu’un agent de sécurité de l’ambassade d’Israël en Jordanie a tiré et tué deux Jordaniens, alléguant que l’un d’entre eux l’avait attaqué avec un tournevis. Le garde israélien et l’ambassadeur d’Israël de l’époque ont été accueillis en héros par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ce qui a exaspéré la Jordanie.

La Jordanie contrôlait la Cisjordanie et Jérusalem-Est avant qu’Israël ne s’empare de ces zones lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, mais le royaume conserve la garde de la mosquée Al-Aqsa et d’autres lieux saints musulmans de la vieille ville.

___

L’écrivain d’Associated Press, Omar Akour, a contribué à ce reportage depuis Amman, en Jordanie.

Tia Goldenberg, l’Associated Press