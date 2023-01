Israël libère le deuxième prisonnier palestinien Maher Younis

Le Palestinien Maher Younis a été libéré de prison.

Il a purgé 40 ans de prison.

Il a été reconnu coupable du meurtre d’un soldat israélien.

Le deuxième prisonnier palestinien le plus ancien, Maher Younis, a été libéré après avoir purgé quatre décennies dans les prisons israéliennes.

Maher, 65 ans, a été libéré de la prison d’Eshel près de Beer Sabe’ (Beer Sheva) dans le sud d’Israël juste avant 07h00 (04h00 GMT) jeudi.

Il a été arrêté en 1983 et condamné aux côtés de son cousin, Karim Younis, par des tribunaux israéliens pour avoir tué un soldat israélien sur les hauteurs du Golan occupé par Israël en Syrie en 1980.

Karim, libéré il y a deux semaines, était le plus ancien prisonnier palestinien, ayant été arrêté avant Maher.

Les cousins ​​sont originaires du village palestinien d’Ara en Israël, où de grandes foules de parents et d’amis ont accueilli Maher jeudi.

À sa libération, Maher s’est rendu sur la tombe de son père, décédé en 2008.

Arabe israélien Maher Younis parle sur un téléphone mobile après sa libération après 40 ans dans une prison israélienne pour l'enlèvement et le meurtre d'un soldat israélien.

Sa mère l’a couvert de pétales lorsqu’il est arrivé chez lui, où il a été arrêté à 25 ans.

Elle a déclaré aux journalistes d’Al Jazeera avant l’arrivée de son fils qu’elle ne pleurerait pas mais passerait chaque instant à célébrer.

Maher et Karim ont été initialement condamnés à mort par pendaison.

Leur peine a été changée en prison à vie, qui a ensuite été commuée en 40 ans en 2011.

Des dizaines de policiers israéliens, qui avaient mis en garde les habitants d’Ara contre toute forme de célébration pendant des jours avant sa libération, ont encerclé la maison jeudi matin.

Le drapeau palestinien n’a pas été autorisé à être hissé, selon de nouvelles ordonnances l’interdisant en public par Itamar Ben-Gvir, qui a récemment été nommé ministre de la Sécurité nationale sous un nouveau gouvernement de droite dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Alors que la grande majorité des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes sont originaires de Cisjordanie occupée, les cousins ​​Younis sont des citoyens palestiniens d’Israël.

Les ministres du nouveau gouvernement israélien ont fait pression pour des mesures plus sévères contre les Palestiniens en Israël et dans Jérusalem-Est occupée qui ont mené des attaques dans lesquelles des Israéliens juifs sont tués, comme la révocation de la résidence et de la citoyenneté.

Un échange houleux a eu lieu la semaine dernière sur la question lorsqu’une ministre d’extrême droite a déclaré qu’elle “préfère les meurtriers juifs aux meurtriers arabes”.

Environ 4 700 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, dont 150 enfants et 835 personnes détenues sans procès ni inculpation.