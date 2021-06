Israël lèvera l’exigence de masque d’intérieur le 15 juin – ministre

Le 1er juin, l’État juif a déjà levé la plupart des règles liées à Covid-19 qui ont ravagé son économie pendant plus d’un an en supprimant le plafond des rassemblements et en permettant aux restaurants, magasins et autres entreprises similaires de fonctionner sans aucune restriction. Les Israéliens ne sont également plus tenus de présenter leurs « passeports vaccins » pour assister à certains événements culturels et sportifs.

La suppression de l’exigence du masque d’intérieur intervient alors qu’Israël a entièrement vacciné près de 60% de sa population. La nation de 9 millions d’habitants a vu plus de 5 millions de personnes recevoir leur deuxième jab dimanche, selon les données du gouvernement. Dimanche a également été le premier jour où Israël n’a enregistré aucun nouveau cas domestique de Covid-19, quatre nouvelles infections signalées au cours des dernières 24 heures sont toutes originaires de l’étranger, ont déclaré les médias israéliens.

« Si la morbidité reste faible jusqu’au 15 juin, nous autoriserons le retrait des masques même à l’intérieur », Edelstein a déclaré dimanche lors d’une cérémonie en l’honneur des agents de santé, ajoutant que « c’est une réalité que nous ne nous attendions pas à atteindre à ce stade, et nous l’avons fait. »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, pour sa part, a également salué la rapidité du déploiement de la vaccination.

« Voici à quoi ressemble la victoire – des centaines d’Israéliens sont assis dans des espaces confinés avec des masques et en profitent. Nous avons recommencé à sourire. Israël sourit parce qu’Israël gagne », Netanyahu a déclaré lors de la cérémonie, cité par Ynet News.

Le nombre de nouveaux cas est tombé à un chiffre en Israël le 1er juin. Le nombre de cas actifs continue également de diminuer et est tombé à 221, dont 38 gravement malades, dimanche, selon les données du gouvernement.

Les écoles seront toujours couvertes par l’exigence du masque d’intérieur même après le 15 juin, ont déclaré les responsables, car les enfants de moins de 16 ans n’ont pas encore été vaccinés. Les élèves devraient continuer à porter des masques en classe alors qu’Israël lance une campagne de vaccination des enfants âgés de 12 à 16 ans. Si cela réussit, le gouvernement envisagerait également de lever cette exigence dans les semaines à venir.

Les restrictions sur les voyages en avion resteront également en place. Les arrivées internationales devront toujours produire des tests de coronavirus négatifs, effectués avant et après l’atterrissage. Ceux qui viennent en Israël devront également être mis en quarantaine pendant au moins 10 jours à leur arrivée s’ils ne présentent pas un certificat de vaccination ou de récupération valide délivré par le ministère israélien de la Santé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !