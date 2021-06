Israël lève la plupart de ses restrictions Covid

«Le projet Green Pass a été très réussi», a déclaré Tomer Lotan, le chef de la politique du centre national de réponse aux coronavirus d’Israël, résumant l’expérience de ces derniers mois. Elle a été particulièrement efficace, a-t-il dit, comme une incitation à encourager la tranche d’âge des 16 à 40 ans à se faire vacciner et à permettre à Israël de rouvrir son économie.

Pour l’instant, la seule restriction pandémique restante à l’intérieur du pays est l’obligation de porter des masques dans les espaces publics fermés, bien que cela soit également en discussion par les responsables de la santé. Les principaux efforts pour contrôler le coronavirus sont désormais centrés sur les restrictions de voyage à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël, basées sur les tests et la quarantaine. Des restrictions strictes demeurent à l’entrée de personnes qui ne sont pas des citoyens israéliens.

La décision est intervenue moins de trois mois après qu’Israël, un laboratoire du monde réel pour l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech, ait lancé son système numérisé Green Pass et soit devenu un cas test pour une société inoculée.

Alors que les nouveaux cas de coronavirus chutent à moins de 20 par jour, Israël a retiré mardi son système Green Pass et permettra désormais un accès égal aux restaurants, aux événements sportifs, aux activités culturelles et autres aux citoyens vaccinés et non vaccinés.

« Mais quiconque n’a pas été vacciné à ce jour ne le fera probablement pas », a déclaré M. Lotan.

Environ 81 pour cent de la population adulte d’Israël a été entièrement vaccinée, mais environ 2,6 millions d’enfants de moins de 16 ans ne sont toujours pas éligibles, sur une population totale d’un peu plus de neuf millions. Jusqu’à un million de personnes ont choisi de ne pas être vaccinées, malgré l’approvisionnement enviable d’Israël en doses de vaccin.

Même avec des écoles entièrement ouvertes et fonctionnant selon un format régulier, les taux d’infection chez les enfants sont restés faibles. En général, les taux nationaux d’infection sont descendus à un chiffre certains jours, après un pic de 10 000 par jour en janvier.

Israël a été l’un des premiers pays à s’attaquer à certaines des questions juridiques et morales découlant d’un système à deux niveaux pour les personnes vaccinées et non vaccinées. Parce que se faire vacciner a été volontaire, certaines personnes qui ont choisi de ne pas ou ne pouvaient pas être vaccinées ont fait valoir que le système Green Pass était discriminatoire. L’application était également inégale.

Avec des taux d’infection si bas, M. Lotan a déclaré que le Green Pass avait perdu son utilité. Les entreprises se sont plaints du fardeau supplémentaire lié à l’application des règles. Et les complexes cinématographiques et autres attractions de loisirs n’ont pas rouvert, car ils n’étaient pas rentables tant que les enfants non vaccinés ne pouvaient pas entrer sans montrer un test Covid-19 négatif récent, que beaucoup ont trouvé peu pratique.

«Il y a quelques mois, si vous nous aviez dit que nous serions dans cette situation actuelle, cela ressemblerait probablement à de la science-fiction», a déclaré Nadav Davidovitch de l’École de santé publique de l’Université Ben-Gourion du Néguev.