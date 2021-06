Israël lève la majorité des restrictions sur les coronavirus alors que les nouveaux cas tombent à un chiffre, mais maintient le mandat du masque d’intérieur

La majeure partie des restrictions sur les coronavirus qui affligent l’économie israélienne depuis plus d’un an ne seront plus en vigueur à partir du 1er juin. Les restaurants, magasins et autres établissements ne seront plus tenus de respecter une limite de capacité. Le plafond des rassemblements extérieurs et intérieurs sera également levé.

Le système très critiqué des « passeports vaccins » qui permettait aux détenteurs de « laissez-passer verts », qui étaient soit vaccinés, soit ont survécu à Covid-19, d’accéder à certains événements culturels et sportifs, sera également supprimé.

La seule restriction restante est le mandat du masque d’intérieur, qui devrait rester en place au moins la semaine prochaine.

Le relâchement des restrictions intervient après que le nombre de nouvelles infections a considérablement diminué, tombant à seulement quatre nouveaux cas dimanche. Le nombre d’infections actives a également considérablement diminué pour atteindre environ 350, tandis que plus de la moitié de la population a été vaccinée.

Alors qu’Israël assouplit les règles pour les résidents, il ne prévoit pas de lever les restrictions sur les voyages en avion. Les arrivées internationales devront toujours produire des tests de coronavirus négatifs, effectués avant et après l’atterrissage. En plus de cela, les voyageurs doivent s’isoler pendant au moins 10 jours après leur arrivée. Le seul moyen d’éviter la quarantaine est d’avoir un certificat de vaccination ou de récupération valide délivré par le ministère israélien de la Santé, à condition que les voyageurs ne viennent pas de pays à haut risque.

Alors que l’on craignait que le récent conflit israélo-Hamas n’entrave les efforts pour endiguer la pandémie dans l’enclave, la Palestine semble s’en être bien tirée – mais c’est encore loin des chiffres israéliens. Selon le ministre palestinien de la Santé Mai al-Kaila, près de 98% de tous les cas palestiniens ont abouti à un rétablissement, et seulement environ 1,2% restent actifs. À Gaza, qui a été gravement endommagée par les frappes aériennes israéliennes pendant la guerre de 11 jours, 246 nouveaux cas ont été enregistrés, tandis qu’en Cisjordanie, 56 nouvelles infections ont été signalées lundi.

